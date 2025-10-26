منتج "ستون دقيقة" السابق: تعرضتُ لضغوط شديدة من الإدارة لعدم تغطية أخبار غزة وترامب

قال المنتج التنفيذي السابق لبرنامج "ستون دقيقة" الشهير بيل أوينز إنه تعرض لضغوط داخلية شديدة من مسؤوليه في شبكة "سي بي إس نيوز" التي تبث البرنامج لتجنّب تناول قصص مرتبطة بالحرب على قطاع غزة، وأخرى متعلقة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وفي أول تصريحات علنية له منذ استقالته المفاجئة في أواخر أبريل/نيسان الماضي، أكد أوينز أن الشبكة سعت إلى تجاوز بعض المواضيع خشية إثارة ردود فعل سلبية ضد الشركة الأم باراماونت.

استقالة المنتج الرئيسي لبرنامج "60 دقيقة" الشهير بعد ضغوط من إدارة ترمب بسبب حلقة عن #حرب_غزة#فيديو pic.twitter.com/qNYoJY3BQt — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 29, 2025

وبث البرنامج، الذي وُصف بأنه الأهم بتاريخ أميركا في يناير/كانون الثاني الماضي، فقرة تضمنت استقالة موظفين سابقين في وزارة الخارجية احتجاجا على تعامل إدارة الرئيس السابق جو بايدن مع الحرب على غزة، وأثارت الفقرة ردود فعل سلبية من المنظمات المؤيدة لإسرائيل واستياء شاري ريدستون وهو مؤيد قوي لإسرائيل وأحد المساهمين المسيطرين في باراماونت.

وعقب ذلك، أُخبر أوينز بأنه لن يقوم بتغطية قصة أخرى عن غزة، من قِبل أشخاص لديهم سلطة عليه، وقال: "عندما قلت إننا سنقوم بتغطية قصة أخرى عن غزة، كان ذلك بمثابة ضرب عش الدبابير".

وبيّن أن مسؤوليه حثوه على التخفيف من تغطية أخبار مرتبطة بترامب، وقال: "كانوا قلقين جدا بشأن ترامب"، وعندما واجه ضغوطا للاعتذار عن طريقة تحرير البرنامج لمقابلة مع نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس، بعد ردود فعل عنيفة من المحافظين ودعوى قضائية بقيمة 10 مليارات دولار رفعها ترامب، أوضح أوينز أنه لن يعتذر، قبل أن يبادر إلى الاستقالة من عمله.

ورفع ترامب في العام الماضي دعوى قضائية ضد شبكة "سي بي إس نيوز" بسبب مقابلة أجرتها مع منافسته كامالا هاريس، والتي ادعى أنه قد جرى تحريرها لتبدو أكثر إقناعا للجمهور، وعلى الرغم من أن العديد من المراقبين اعتبروا الدعوى تافهة وقابلة للرفض، فإن باراماونت، الشركة الأم للشبكة، اختارت تسوية الدعوى مقابل دفع 16 مليون دولار، كما اختارت كل من منصة يوتيوب وشركة ميتا، وقناة "إيه بي سي" التابعة لشركة ديزني، ومنصة إكس تسوية دعاوى قضائية مماثلة رفعها ترامب.

واعتبر الإعلامي الأميركي أن الضغوط التي واجهها كانت ضمن محاولات للرقابة المؤسسية، خاصة أن باراماونت سعت للحصول على موافقة رئيس لجنة الاتصالات الفدرالية الذي عيّنه ترامب، بريندان كار، للموافقة على اندماج الشركة مع سكاي دانس ميديا.

ومطلع العام الجاري، عيّنت باراماونت الكاتبة السابقة في صحيفة نيويورك تايمز، والمؤيدة لإسرائيل باري فايس رئيسة لتحرير شبكة "سي بي إس نيوز"، الأمر الذي اعتبره البعض مؤشرا إضافيا على التحول في هوية الإعلام الأميركي وانحيازه إلى اليمين.

ووظفت الشبكة مسؤولا سابقا في إدارة ترامب كـ"أمين مظالم" (Ombudsman) لمراقبة التحيز في تغطيتها، في حين ألغت لفترة وجيزة برنامج الإعلامي الشهير جيمي كيميل، بعد تهديد من بريندان كار على خلفية تعليقات كيميل حول مقتل الناشط اليميني تشارلي كيرك، لا سيما حين قال إن "الكثيرين في أرض "ماغا" (MAGA) يعملون بجد للاستفادة من مقتل كيرك"، في إشارة إلى استغلال الحدث وتوظيفه من قبل الجمهوريين وأنصار ترامب.