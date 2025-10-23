تيك توك يتحول إلى واحدة من أسرع وكالات الأنباء في العالم

ناقش موقع جورناليزم المتخصص بمواكبة تطورات مهنة الصحافة تحوُّل تيك توك من تطبيق ترفيهي إلى منصة إخبارية منافسة، واستعرض تجربة إذاعة دويتشه فيله الألمانية في إعطاء أولوية للسرعة والحضور الدائم على حساب المحتوى المجوّد والمثالي.

وقالت إيريكا مارزانو الكاتبة في الموقع ومديرة تطوير الجمهور في دويتشه فيله إن تيك توك تحول بهدوء إلى واحدة من أسرع وكالات الأنباء في العالم، وأضافت أن هذا التحوّل يعيد تعريف الأخبار العاجلة سواء لقي ذلك إعجاب الصحفيين أم لا.

وشهدت السنوات القليلة الماضية تطورا متسارعا في تيك توك، حيث أضيفت ميزات مثل منشورات الصور والكاروسيل والروابط المدمجة للناشرين.

لم تعد غرفة الأخبار في دويتشه فيله تنتظر التحرير المثالي للنشر على تيك توك وصارت الأولوية هي السرعة والوضوح والأهمية، أما القصة الكاملة والمجوّدة تماما فتأتي لاحقا بواسطة إيريكا مارزانو مديرة تطوير الجمهور في دويتشه فيله

ووفقا لتقرير صادر عن مركز بيو للأبحاث فإن أكثر من نصف الأميركيين البالغين يحصلون على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي.

واستنتج المركز الأميركي أن ما يزيد على نصف مستخدمي تيك توك (55%) يحصلون على الأخبار بانتظام من التطبيق، بزيادة قدرها 22% عن عام 2020 (5٪).

وبالنسبة للجمهور الأصغر سنا فإن هذا التحول أكثر وضوحا، إذ أصبح الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما أكثر عرضة لمشاهدة الأخبار العاجلة على تيك توك مقارنة بمنصات إكس وريديت وإنستغرام.

وتضاعف دور المنصة في استهلاك الأخبار أكثر من أربع مرات في غضون خمس سنوات فقط، في حين لا تظهر أي علامات على تباطؤ هذا الزخم وفق خبراء.

أولوية الحضور على الجودة

وأمست غرف الأخبار تعمل بطريقة تلائم تدفق المحتوى المتواصل والسريع. وعن تجربة دويتشه فيله قالت مارزانو "عندما يقع حدث كبير مثل هجوم أو حكم قضائي أو احتجاج عالمي لا يكون المنشور الأول على تيك توك فيديو متقنا تماما، وغالبا ما يكون صورة ثابتة أو سلسلة قصيرة من الصور تلخص ما يحدث وأحيانا نرفقها مع رابط لتعزيز السياق".

وتشير الكاتبة إلى أن المنشور الأول ينبغي أن لا تحرص غرف الأخبار فيه على جودة الإنتاج بقدر الحرص على إثبات الوجود، مؤكدة أن المؤسسات الإخبارية إذا لم تكن مشاهَدة في الساعة الأولى من وقوع الحدث، فلن تكون مشاهَدة بعد ذلك، إذ تُظهر البيانات التي شاركتها تيك توك خلال أحد مؤتمراتها الصحفية أن اهتمام الجمهور يصل إلى ذروته في المدة ما بين 30 و120 دقيقة عقب وقوع الحدث.

وقالت مارزانو إن الإيقاع الجديد للنشر في العصر الرقمي يشبه البث المباشر أكثر من التلفزيوني الذي ينتظر إعداد الخبر بكامل تفاصيله، إذ لا تُنشر القصة دفعة واحدة بل تتطور تدريجيا منشورا بعد منشور ضمن سلسلة مرئية من التحديثات وردود الفعل والتفسيرات التي تتراكم مع مرور الوقت، فالمنشور الأول يكون سريعا جدا ويقتصر على مجرد لقطة أو جملة تخبر الناس أن شيئا حدث، ثم يأتي منشور آخر يضيف تفاصيل أكثر أو فيديو جديدا وبعدها منشور ثالث يوضح الخلفيات والسياق أو ردود الفعل أو التحليل.

كثافة النشر مطلوبة

وتلفت الكاتبة المتخصصة في ربط غرف الأخبار والصحفيين بجمهورهم إلى أن النشر المتكرر على مواقع التواصل الاجتماعي كان يعتبر في الماضي خطيئة كبرى، حيث كان الافتراض السائد أن الجمهور سيشعر بالارتباك، كما سيقلل التكرار مدى الوصول، لكن بالنسبة لتطبيق تيك توك العكس هو الصحيح.

وبينت أن نظام التطبيق الشهير يكافئ الاتساق والحضور وليس المحتوى المجوّد، فكلما زاد عدد المنشورات تحسّن متوسط عدد المشاهدات.

وقالت: "في دويتشه فيله توقفنا عن التعامل مع التكرار على أنه خطر بل إستراتيجية نمو، فلم تعد غرفة الأخبار تنتظر التحرير المثالي، وصارت الأولوية هي السرعة والوضوح والأهمية. أما القصة الكاملة والمجوّدة تماما فتأتي لاحقا".

التعاون الفوري يعزز الانتشار

واعتمدت دويتشه فيله على نموذج شبكي في النشر على تيك توك يتمثل بالتعاون الفوري بين جميع أقسام الإذاعة المختلفة، مما أسهم في زيادة انتشار القصص الإخبارية بشكل أسرع.

فبعد أن كان كل قسم يعمل بشكل منفصل ويصنع فريقُه محتواه لوحده، صارت الأقسام المختلفة (مثل قسم الأخبار البرتغالية أو السواحلية أو الأردية) تنسق مع بعضها البعض، فإذا صدر خبر عاجل مثل زلزال في منطقة ما، فإن فريق الإذاعة يجهّز المادة الأساسية من الصور أو الفيديو، ثم يأخذ كل قسم المادة ذاتها ويترجمها بسرعة وينشرها بالتزامن بعد ربطها بصفحات الأقسام الأخرى، مما يجعل القصة تحظى بانتشار عالمي في دقائق.

وخلصت مارزانو إلى أن تيك توك لا يقلد الصحافة التقليدية، لكنه ابتكر عن غير قصد نمطا جديدا من الصحافة السريعة والتفاعلية، وزادت أن صعود المنصة كتطبيق للأخبار العاجلة يتحدى جميع الأنماط الأخرى السائدة، فلن يزور الجيل القادم من الجمهور منصة إخبارية بل سيصادفها أثناء التمرير.

وختمت بأن ذلك لا يعني موت الصحافة بل تحولها إلى فورية وبصرية تناسب طبيعة الجمهور الحديث على المنصات الرقمية.