أموال ومجوهرات وملفات أخلاقية.. فضائح كشفتها الصحافة بفرنسا

بينما كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي يغادر قاعة المحكمة يوم 25 سبتمبر/أيلول الماضي عقب النطق بحكم تاريخي بسجنه 5 سنوات بتهمة التآمر لجمع أموال من ليبيا لتمويل حملته الانتخابية، لفتت زوجته كارلا بروني الأنظار بحركة غير مألوفة وهي تمرّ أمام ميكرفونات وكاميرات وسائل الإعلام التي تدفقت بكثافة لتغطية ذلك الحدث.

والمثير في تصرف بروني -المغنية ذات الأصول الإيطالية- أنها حين اقتربت من الميكرفونات لم تتفوه بكلمة واحدة تعليقا على الحكم القضائي، بل مدت يدها إلى ميكروفون بعينه عليه شعار موقع ميديابارت وألقته أرضا، في تصرف يشي بعدوانية شديدة تجاه ذلك المنبر الإعلامي الذي يقف وراء تفجير فضيحة زوجها السياسية.

Carla Bruni, épouse du délinquant Sarkozy, agresse le journaliste de Mediapart en arrachant la bonnette du micro ! Il yen a assez de ces casseurs qui ne respectent pas le travail des journalistes, qui remettent en cause la justice. Inadmissible ! pic.twitter.com/8Ow9UDxv3p — Charlies Ingalls Le Vrai 🤠🐑🐄🐔🐎🤓 (@CharliesIngalls) September 25, 2025

وبدأ موقع ميديابارت -وهو منصة رقمية فرنسية مستقلة- عام 2011 في تقصّي الحقيقة بشأن معاملات مالية مشبوهة بين العقيد الليبي الراحل معمر القذافي والرئيس ساركوزي الذي كان يستعد لخوض الانتخابات الرئاسية عام 2012 سعيا لولاية ثانية.

وبعد جهد استقصائي واسع كشف الصحفيان في ميديابارت فابريس أرفي وكارل لاسك عن وثيقة تشير إلى عرض بقيمة 50 مليون دولار من القذافي لتمويل حملة ساركوزي الأولى عام 2007.

وكانت الوثيقة التي نُشرت في عزّ الحملة الانتخابية تحمل توقيع وختم رئيس الاستخبارات الليبية آنذاك موسى كوسا، وحُصل عليها عقب سقوط نظام القذافي عام 2011 في خضم موجات الربيع العربي.

ووسط تلك الزوبعة السياسية التي أثارتها الوثيقة خسر ساركوزي الانتخابات ورفع دعوى قضائية ضد موقع ميديابارت مدعيا أن الوثيقة مزيفة، لكن الوثيقة قُدّمت خلال المحاكمة الماراثونية لساركوزي إلى جانب أدلة أخرى بينها قرص صلب حصل عليه الموقع من تاجر الأسلحة الفرنسي اللبناني زياد تقي الدين.

وكان القرص يحتوي على يوميات شخصية ورسائل بريد إلكتروني وتحويلات مصرفية، وأقرّ تقي الدين عام 2016 أنه سلّم حقائب مليئة بالأموال الليبية لمقربين من ساركوزي، لكنه تراجع عن أقواله لاحقا قبل وفاته في بيروت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

وظل الموقع متشبثا بروايته على مدى 14 عاما، ودافع عن صحة الوثائق والمستندات التي نشرها لتأكيد الصلات المالية بين القذافي وساركوزي والتي تعود خيوطها الأولى لأواخر عام 2005 عندما زار ساركوزي طرابلس بصفته وزيرا للداخلية آنذاك حالماً بخلافة الرئيس جاك شيراك.

وخلال تلك الزيارة عُقد لقاء مغلق بين الرجلين، واتهم ممثلو الادعاء العام ساركوزي بأنه اتفق في تلك "الخلوة" مع القذافي لضمان تمويل حملته الانتخابية مقابل دعم ليبيا المنعزلة آنذاك دوليا، وتولى مساعدوه لاحقا تفعيل ذلك الاتفاق وفق آليات غامضة وعبر وسطاء ليبيين وأجانب.

ولم تكن رحلة البحث عن حقيقة الصفقة سهلة، حيث شُكّك مرارا في صدقية الوثيقة التي كشفها موقع ميديابارت وتعرض الصحفيان الاستقصائيان لسيل من الاتهامات والدعاوى القضائية بسبب تحقيقاتهما، لكنهما لم يتراجعا قيد أنملة عن موقفهما.

وعندما دخلت محاكمة ساركوزي ومساعديه مرحلة حاسمة قال الصحفي أرفي: "عندما ترى رئيسا سابقا وثلاثة وزراء سابقين جالسين على أربعة كراسٍ قابلة للطي مع القضاء الذي يصرح (لقد أُفسدتم من قِبل ديكتاتور) تعرف عندها أنك شاهد على حدث تاريخي".

سابقة تاريخية في فرنسا.. الحكم بالسجن لخمس سنوات على الرئيس الفرنسي الأسبق نيوكولا ساركوزي | تقرير: حافظ مريبح pic.twitter.com/mzX4FW0rXG — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 22, 2025

وأقرّ أرفي في تصريح لوكالة فرانس برس بأن تحقيق ميديابارت لم يذهب سدى، وأنه كان سببا رئيسيا في بدء ملاحقة ساركوزي وأعوانه إلى أن أُدينوا في واحدة من أكثر محاكمات الفساد إثارة في تاريخ فرنسا الحديث.

وأدين ساركوزي (70 عاما) بالسجن خمس سنوات بعد اتهامه بالتآمر الجنائي بهدف ارتكاب جريمة، لأنه سمح لبعض مساعديه المقربين بالاتصال بمسؤولين ليبيين بهدف الحصول على دعم مالي لحملته الانتخابية.

ويتعلق الأمر بوزير الداخلية الأسبق بريس هورتفو الذي أدين بالتآمر الجنائي، وبمدير ديوان ساركوزي في وزارة الداخلية قبل أن يصبح وزيرا للداخلية لاحقا كلود غيان الذي أدين بالرشوة السلبية والتزوير. كما أدين في القضية ذاتها مسؤولون آخرون.

وأُودع ساركوزي أول أمس الثلاثاء سجن لاسانتي في سابقة تاريخية بفرنسا أثبتت مجددا دور الصحافة -لا سيما الاستقصائية- في محاسبة ومساءلة السلطة وخاصة التنفيذية.

وتعتبر "ليبياغيت" أو فضيحة التمويل الليبي أحدث حلقة ضمن مئات الأعمال الاستقصائية اللافتة التي أنجزتها منصة ميديابارت منذ تأسيسها لأهداف ربحية عام 2008 على يد الصحفي إدوي بلينيل الذي كان يشغل منصب رئيس التحرير لصحيفة لوموند.

ومنذ عام 2018 تحولت ميديابارت إلى مؤسسة غير ربحية يملكها "صندوق من أجل صحافة حرة" أنشأه المساهمون في المؤسسة لضمان استقلالية المنصة التي تعتمد فقط على عائدات الاشتراكات الرقمية التي ما فتئت تتزايد على مر السنين.

ألماس بوكاسا

ولم تكن فضيحة ساركوزي القضية الأولى التي تكشفها الصحافة الفرنسية، ففي فضيحة سياسية مشابهة نسبيا كشفت الصحيفة الساخرة "لوكانار أونشيني" في 10 أكتوبر/تشرين الأول 1979 أن الرئيس الفرنسي آنذاك فاليري جيسكار ديستان تلقى عندما كان وزيرا للمالية عام 1973 لوحات ألماس من رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى جان بيدل بوكاسا.

وقدّرت لوكانار أونشيني -التي تعد رائدة في الصحافة الاستقصائية بفرنسا- قيمة الألماس آنذاك بـ150 ألف يور، وألمحت إلى أن عددا من أفراد عائلة جيسكار ديستان تلقوا ألماسا أيضا من الرئيس بوكاسا.

ولم يدخل القضاء على الخط آنذاك، لكن الرئيس جيسكار ديستان دفع ثمنا سياسيا باهضا جراء تلك الفضيحة، خاصة أنه التزم الصمت لعدة أسابيع قبل أن يُدلي بتصريح زاد الأمور تعقيدا عندما أقرّ بأنه باع المجوهرات وتبرّع بالمال للأعمال الخيرية، مشككا في القيمة المُقدّرة من الصحيفة.

وفي غياب أي تحقيق برلماني أو قضائي بقي الباب مفتوحا لتناسل الروايات والتأويلات حيال تلك القضية التي زاد الجدل بشأنها مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 1981 وخسرها جيسكار ديستان أمام المرشح الاشتراكي فرانسو ميتران.

انتحار بسبب قرض

وقبل عامين على نهاية الولاية الثانية والأخيرة للرئيس ميتران وبينما كانت حملة الانتخابات العامة في أوجها، نبشت "لوكانار أونشيني" في سجلات رئيس الوزراء الاشتراكي آنذاك بيير بيريغوفوا، وكشفت في فبراير/شباط 1993 أنه استفاد عام 1986 من قرض بدون فوائد.

وحصل بيريغوفوا على القرض وقيمته مليون فرنك (قرابة 190 ألف يورو) من صديقه روجر باتريس بيلات، وهو رجل أعمال مقرب من الرئيس ميتران لوحق قضائيا في ملف آخر وتوفي عام 1989 بسبب أزمة قلبية.

وأثار الكشف عن تلك المعاملة المالية في عزّ الحملة الانتخابية جدلا واسعا أضرّ بسمعة بيريغوفوي ونزاهته، وهو الأمر الذي تفاقم بسبب الخسارة المدوية للحزب الاشتراكي في تلك الانتخابات، وبعد ذلك بأسابيع قليلة انتحر بيريغوفوا في 1 مايو/أيار 1993.

ولا تزال أسبوعية "لوكانار أونشيني" التي تأسست عام 1915 مرجعا في الصحافة الاستقصائية والساخرة في فرنسا، وتحرص على استقلاليتها المالية بالاعتماد فقط على إيرادات مبيعاتها الورقية وعلى الاشتراكات في النسخة الرقمية.

ابنة غير شرعية

وبعد نحو عام على انتحار بيير بيريغوفوا جاء الدور على ميتران الذي بدأ يستعد لمغادرة المشهد السياسي بشكل كامل مع بدء العد التنازلي لولايته الثانية في مايو/أيار 1995.

ففي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 1994 كشفت مجلة باريس ماتش أن ميتران له ابنة غير شرعية اسمها مازارين بينجو، ونشرت مقالا بعنوان "ميتران وابنته.. قصة مؤثرة عن حياة مزدوجة" وأرفقته بصور لها وهي تغادر مطعما باريسيا برفقة والدها.

ومع نشر الصور أنهت المجلة التي تُعنى بأخبار المشاهير ما كان يُعتبر بمثابة سر مكشوف في بعض الأوساط الباريسية، خاصة وأن البنت مازارين كانت آنذاك في ربيعها العشرين، لكن الأمر كان مجهولا لعامة الناس في فرنسا وخارجها.

وأثار نشر الصور ضجة إعلامية وسياسية كبيرة، حيث اكتشف الرأي العام أن الرئيس ميتران كان يعيش حياة مزدوجة، واحدة منها تحت الأضواء إلى جانب عائلته الرسمية مع زوجته دانييل ميتران، والأخرى تحت الظل مع شريكته آن بينجو وابنتهما مازارين.

وإلى جانب ذلك ظل ميتران طيلة رئاسته لفرنسا (1981-1995) متكتما على حالته الصحية، حيث شُخّصت إصابته بسرطان البروستاتا بعد أشهر قليلة من انتخابه، لكنه طلب من طبيبه الشخصي كلود غوبلر إبقاء الأمر سرا.

ولم تتمكن الصحافة من كشف السر الطبي رغم أن تأثير المرض على ميتران صار جليا في السنوات الأخيرة من حكمه، قبل أن يفارق الحياة في 8 يناير/كانون الثاني 1996، أي بعد أشهر معدودة على مغادرة الإليزيه. وكان الطبيب كلود غوبلر هو من كشف ما سُمي بفضيحة السرطان في كتابه "السر الأعظم" الذي صدر عام 1996 بعد وفاة الرئيس ميتران بفترة وجيزة.

غراميات هولاند

ولم يسلم الرئيس الاشتراكي الثاني للبلاد فرانسو هولاند (2012-2017) من جرأة الصحافة الاستقصائية التي كشفت أيضا عن حياة مزدوجة لساكن الإليزيه الذي لم يكن متزوجا بشكل رسمي وكان يعيش مع شريكته فاليري تريرفيلر.

وكشفت مجلة المشاهير "كلوزر" في يناير/كانون الثاني 2014 عن مغامرات هولاند الرومانسية مع الممثلة جولي غاييه في ملف ضخم مرفق بالصور يُفصّل العلاقة السرية بين الرئيس وعشيقته.

🛵🇫🇷 Le scooter le plus connu de la Ve République, utilisé par François Hollande, alors président, pour rendre visite discrètement à sa nouvelle compagne Julie Gayet, a été adjugé dimanche 20.500 euros lors d'enchères à Montbazon, en Indre-et-Loire #AFP pic.twitter.com/K4omQF0eZZ — Agence France-Presse (@afpfr) May 26, 2024

وفي إحدى تلك الصور وأكثرها تداولا، ظهر الرئيس هولاند مرتديا خوذة وهو يركب دراجة بخارية أمام مقر إقامة الممثلة غييه غير بعيد عن قصر الإليزيه.

واستنكر الرئيس هولاند ما قامت به مجلة كلوزر واعتبره انتهاكا للخصوصية دون أن ينفي صحة ما أوردته من معلومات، فيما رفعت الممثلة غاييه دعوى قضائية ضد المجلة بتهمة انتهاك خصوصيتها وحصلت على تعويض قدره 15 ألف يورو في مارس/آذار 2014.

وأدى الكشف عن العلاقة الغرامية إلى إعلان الرئيس هولاند انفصاله عن شريكته فاليري تريرفيلر التي دخلت المستشفى بسبب التوتر والإرهاق وألّفت لاحقا كتابا مثيرا للجدل عن علاقتها بهولاند.

اختبار ماكرون

وكان هولاند يطمح إلى ولاية ثانية لكنه خسر الانتخابات عام 2017 أمام وزيره السابق إيمانويل ماكرون الذي أكمل عامه الأول في الإليزيه تحت وقع فضيخة مدوية، وذلك عندما أظهر مقطع فيديو مساعده ألكسندر بنعلا وهو يضرب متظاهرا في مايو/أيار 2018 رغم أنه لم يكن شرطيا.

وعُوقب بنعلا بالإيقاف عن العمل لمدة 15 يوما فقط قبل أن تنفجر الفضيحة في وسائل الإعلام، حيث اتُهم ماكرون بالتستر على تصرفات مساعده قبل أن يُقال ويصدر حكم قضائي في حقه بالسجن لمدة عام، خصوصا بتهمة انتحال صفة شرطي.

وتُعتبر فترة حكم ماكرون التي تنتهي عام 2027 اختبارا حقيقيا للإعلام وخاصة الصحافة الاقتصادية بالنظر للأزمات السياسية والاقتصادية الكثيرة التي تشهدها البلاد، ومن أبرزها تداعيات حل البرلمان في 9 يونيو/حزيران 2024 وعدم الاستقرار الحكومي، حيث عُيّن 7 رؤساء وزراء أحدهم لم يمكث في منصبه سوى شهر واحد.