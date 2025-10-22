إعلام

منصة إكس تستميل الصحفيين بميزة جديدة.. فهل تقنعهم بالعودة؟

مؤسسات إخبارية كبرى وصحفيون هجروا منصة إكس منذ استحواذ الملياردير إيلون ماسك عليها قبل نحو ثلاث سنوات (رويترز)
Published On 22/10/2025
آخر تحديث: 09:43 (توقيت مكة)

أطلقت منصة إكس ميزة جديدة لتحسين تفاعل المستخدمين مع المنشورات التي تتضمن روابط أملا بتشجيع الصحفيين على العودة إلى المنصة، وذلك بعد تراجع الإحالات إلى المواقع الإخبارية وتوتر العلاقة مع الإعلام في عهد مالك إكس الملياردير الأميركي إيلون ماسك.

وقال رئيس قسم المنتجات في إكس نيكيتا بير إن الميزة بدأت بالظهور للمتصفحين من هواتف "آي أو إس" لتسهيل تفاعلهم مع المنشورات التي تحتوي على روابط، حيث يتاح لهم الإعجاب أو الرد أثناء تصفح رابط الموقع دون مغادرة التطبيق.

وأشار بير في منشور له على إكس إلى شكوى شائعة مفادها أن المنشورات التي تحتوي على روابط تميل إلى الحصول على وصول أقل، لأن متصفح الويب يغطي المنشور تماما عند زيارة الروابط فينسى المتصفحون الإعجاب أو الرد، مما يعطل قدرة منصة إكس على تسجيل إشارة واضحة بشأن جودة المحتوى وأهميته.

وغالبا ما لجأ الصحفيون وغيرهم من منشئي المحتوى الذين يشاركون الروابط إلى نشر لقطات شاشة ووضع الرابط في الرد لتحسين الوصول.

وكشف منشور آخر للمسؤول في إكس الغاية الجوهرية للميزة الجديدة حيث قال: "إذا كنت كاتبا أو صحفيا تركت إكس في العامين الماضيين فإن العودة قد تكون أكبر فرصة في حياتك المهنية".

وثبطت منصة إكس المنشورات التي تحتوي على روابط، كما روّجت بشكل غير متناسب للمحتوى السياسي اليميني، وقيّدت الوصول إلى بعض المواقع الإخبارية في الماضي، وفق موقع نيمان لاب المتخصص بشؤون الصحافة والإعلام.

وشهدت الإحالات إلى المواقع الإخبارية من إكس -على الرغم من أنها لم تكن كبيرة- انخفاضا حادا في السنوات الأخيرة. وكانت صحف ليموند الفرنسية وإن بي آر الأميركية وغارديان البريطانية من بين المؤسسات الإخبارية التي تركت المنصة تماما، كما أوقفت إكس عددا من حسابات الصحفيين بعضهم كتبوا تقارير عن مالك المنصة إيلون ماسك.

وعلق مراسل موقع بزنس إنسايدر كاتي نوتوبولوس على الميزة قائلا إنها لا تؤثر على خوارزمية منصة إكس، ولكنها تقلل عملية التنقل للإعجاب بالموضوع أو إعادة نشره أثناء زيارة الرابط، بحيث يكون المتصفحون أكثر وعيا بأنهم ما زالوا داخل التطبيق.

ومنذ استحواذه على المنصة قبل نحو ثلاث سنوات كتب إيلون ماسك الذي يتابع حسابه 227 مليون شخص 1017 منشورا هاجم فيها الصحافة، وراوحت هجماته بين الإهانات ونزع الشرعية عن وسائل الإعلام الإخبارية المهنية.

وخلصت منظمة مراسلون بلا حدود بعد تحليل لحساب رجل الأعمال إلى أنه هاجم وسائل الإعلام بمعدل ثلاث مرات تقريبا في كل يوم من سبتمبر/أيلول 2024 وحتى الشهر الماضي.

المصدر: نيمان لاب (Nieman Lab)

