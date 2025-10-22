إسرائيل تواصل حربها على الصحفيين.. شهداء ومصابون ومعتقلون بغزة والضفة منذ وقف إطلاق النار

قالت لجنة حماية الصحفيين "سي بي جي" إن الصحفيين في قطاع غزة والضفة الغربية ما زالوا يواجهون مخاطر جسيمة رغم دخول وقف إطلاق النار الهش أسبوعه الثاني؛ فقد استشهد صحفيان وأُصيب آخر في القطاع كما تعرض صحفيون في الضفة لاعتداءات واعتقالات متواصلة من قبِل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وبينما أُفرج عن سبعة صحفيين في إطار وقف إطلاق النار الذي دخل حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وثقت اللجنة عددا من الانتهاكات الإسرائيلية بحق الصحفيين الفلسطينيين، ورُحّل 14 صحفيا أجنبيا وآخرين اعتقلتهم السلطات الإسرائيلية أثناء إبحارهم على متن أسطول الصمود العالمي إلى غزة.

ولا يزال الحظر الإعلامي الإسرائيلي أمام دخول الصحفيين الدوليين إلى القطاع ساريا منذ بدء الحرب، تاركا الصحفيين المحليين المنهكين شهودا وحيدين لتغطية التطورات الحرجة، مما أثار مخاوف بشأن الشفافية وعرقل مساعي المجتمع الدولي إلى تقييم الوضع على الأرض بشكل مستقل.

الاحتلال يستهدف مركبات بث تابعة لشركة إنتاج إعلامي وسط غزة ما أدى إلى تلفها واستشهاد مهندس البث وطفل حسب الصحة الفلسطينية في غزة #حرب_غزة pic.twitter.com/BaTJXGV5LP — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 20, 2025

غزة.. شهيدان ومصاب

وفي 12 أكتوبر/تشرين الأول استشهد الصحفي صالح الجفراوي برصاص مسلحين في حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، وهو أول صحفي قضى نحبه بعد إعلان وقف إطلاق النار.

وشنّت إسرائيل في الـ19 من الشهر ذاته عشرات الغارات الجوية على غزة بزعم استهداف "مواقع تابعة لحماس"، وأصابت إحدى الغارات المقر الرئيسي لشركة فلسطين للإنتاج الإعلامي (PMP) وسط غزة، مما أسفر عن استشهاد مهندس البث أحمد أبو مطير وإصابة المصور إسماعيل جبر.

وقال صحفيون في القطاع إن الخوف لا يزال يسيطر عليهم جراء استمرار الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المدنيين في أجزاء من خان يونس ومدينة غزة، مؤكدين استمرارهم في إجراءات التحوّط وممارسة الرقابة الذاتية للحفاظ على سلامتهم.

وفي الـ13 من الشهر الجاري أفرجت إسرائيل عن سبعة صحفيين، وهم علاء سراج ونضال عليان وعماد الإفرنجي وأحمد عبد العال وشادي أبو سيدو وأسامة دبور وخليل عودة، وذلك ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

الضفة الغربية.. 6 اعتداءات واعتقالات

وفي الـ10 من الشهر الجاري هاجم مستوطنون إسرائيليون مزارعين فلسطينيين أثناء حصادهم الزيتون في بلدة بيتا جنوبي محافظة نابلس، وأشعلوا النار في سياراتهم بما في ذلك سيارة مصور وكالة فرانس برس جعفر اشتية الذي تعرض للضرب ونُقل للمستشفى.

وخلال تغطية الهجوم أصيب وهاج بني مفلح من شبكة قدس الإخبارية وسجى العلمي من تلفزيون الغد جراء استنشاق الغاز والقنابل الصوتية، كما تعرّض يزن حمايل من تلفزيون الفجر للضرب.

مستوطنون يهاجمون -رفقة قوات الاحتلال- المزارعين ببلدة بيتا جنوب #نابلس في #الضفة_الغربية وإصابة الصحفي وهاج بني مفلح

لمتابعة آخر التطورات: https://t.co/3LdaIZW8Zv pic.twitter.com/OWAzH2dm8t — Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) October 10, 2025

وفي اليوم ذاته وخلال جولة صحفية نظمتها مبادرة حرية في قرية المغيّر شمال شرقي رام الله طلب جندي إسرائيلي من الصحفيين إخلاء المكان ووجّه لهم عبارات عنصرية.

وفي اليوم التالي (11 أكتوبر/تشرين الأول) مددت السلطات الإسرائيلية إغلاق مكتب قناة الجزيرة في رام الله لمدة 60 يوما للمرة السابعة بدعوى "التحريض والمساعدة على أعمال الإرهاب".

وفي الـ12 من الشهر الجاري أصدرت إسرائيل أو جدّدت أوامر الاعتقال الإداري بحق 60 فلسطينيا بينهم الصحفيان في الضفة الغربية محمد منى وسامر خويرة.

واعتقلت قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الصحفي المستقل سامي الساعي في مدينة طولكرم بتهمة مشاركة منشور ينتقد السلطة في مجموعة أخبار خاصة على تطبيق واتساب.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول أصيب الصحفي الأميركي المستقل جاسبر ناثانيال بالحجارة عندما هاجم مستوطنون إسرائيليون فلسطينيين كانوا يحصدون الزيتون ببلدة ترمسعيا في رام الله.

وقال ناثانيال للجنة حماية الصحفيين إنه صرخ مرارا وتكرارا "صحافة.. أميركي" أثناء هربه من المستوطنين الذين كانوا يطاردونه هو والفلسطينيين، لكن صرخاته قوبلت بالتجاهل.