لجنة دولية تطالب إسرائيل بالإفراج عن صحفيي أسطول الصمود

طالبت لجنة حماية الصحفيين "سي بي جيه" (CPJ) السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن طاقم أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، والذي يضم ما لا يقل عن 32 صحفيا، بعد أن تم اعتراض جميع السفن والسيطرة عليها.

وشددت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة الدولية، على أن اعتقال الصحفيين أثناء تغطيتهم لمهمة إنسانية يعد انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي، وتصعيدا خطيرا في نمط الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصحفيين.

ودعت اللجنة قادة العالم بالتحرك العاجل للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين، والمطالبة بمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.

"أشارك معكم خبراً استثنائياً، إحدى السفن دخلت في المياه الإقليمية لقطاع غزة"..

ماذا حصل مع سفن أسطول الصمود العالمي بعد بدء القوات الإسرائيلية اقتحامها وخطف الناشطين منها منذ ليلة أمس. pic.twitter.com/IJYRFZjB5D — AJ+ عربي (@ajplusarabi) October 2, 2025

وبدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، جلسات استماع مع ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد أن اعتقلت مئات المشاركين، في وقت طالب فيه الأسطول بالتدخل الدولي الفوري وضمان سلامة المتطوعين وإطلاق سراحهم على الفور.

وأبحر الأسطول، الذي يعتبر أكبر قافلة مساعدات بحرية من نوعها حتى الآن، من إسبانيا إلى القطاع في 31 أغسطس/آب الماضي، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وسط تفاقم التجويع جراء إغلاق إسرائيل للمعابر منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وتضم القافلة زهاء 50 سفينة تحمل على متنها ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة.

"إذا كنتم تشاهدون هذا الفيديو الآن فهذا يعني أن سفينتنا قد اعترضت بشكل غير قانوني"

موفدة الجزيرة مباشر إلى أسطول الصمود حياة اليماني توجه رسالة للعالم #أسطول_الصمود_العالمي #غزة #الجزيرة_مباشر pic.twitter.com/MtnJo27fSb — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 1, 2025

ومن بين 32 صحفيا على متن السفن، تأكد اعتقال مراسلي الجزيرة لطفي حاجي وأنيس العباسي، ومراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني، وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ياسين القايدي، في حين لم يُعرف مصير الصحفيين الآخرين.

وقالت سهاد بشارة، مديرة القسم القانوني في مركز عدالة لحقوق الإنسان، إن فريقها القانوني موجود في مدينة أسدود لمتابعة قضية اعتقال الصحفيين.

وأضافت "الصورة غير واضحة حول موعد الترحيل، فقد يتم مساء اليوم بعد أن تبدأ سلطة الهجرة الإجراءات، وقد يستغرق الأمر عدة أيام".