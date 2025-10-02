إعلام

لجنة دولية تطالب إسرائيل بالإفراج عن صحفيي أسطول الصمود

A screengrab from a live footage video shows crew of a Gaza-bound vessel, part of the Global Sumud Flotilla, put their hands up as they are intercepted by Israeli security forces, in this screengrab from a video released on October 1, 2025. Global Sumud Flotilla/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES.
من بين 32 صحفيا على متن السفن، تأكد اعتقال مراسلي الجزيرة لطفي حاجي وأنيس العباسي، ومراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني، وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ياسين القايدي، في حين لم يُعرف مصير الصحفيين الآخرين (رويترز)
Published On 2/10/2025
|
آخر تحديث: 20:10 (توقيت مكة)

حفظ

طالبت لجنة حماية الصحفيين "سي بي جيه" (CPJ) السلطات الإسرائيلية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن طاقم أسطول الصمود العالمي المتجه إلى قطاع غزة، والذي يضم ما لا يقل عن 32 صحفيا، بعد أن تم اعتراض جميع السفن والسيطرة عليها.

وشددت سارة القضاة، المديرة الإقليمية للجنة الدولية، على أن اعتقال الصحفيين أثناء تغطيتهم لمهمة إنسانية يعد انتهاكا صارخا للقانون البحري الدولي، وتصعيدا خطيرا في نمط الهجمات الإسرائيلية المتواصلة ضد الصحفيين.

ودعت اللجنة قادة العالم بالتحرك العاجل للدفاع عن حرية الصحافة وحماية الصحفيين، والمطالبة بمساءلة إسرائيل على انتهاكاتها.

وبدأت السلطات الإسرائيلية، اليوم الخميس، جلسات استماع مع ناشطي أسطول الصمود العالمي بعد أن اعتقلت مئات المشاركين، في وقت طالب فيه الأسطول بالتدخل الدولي الفوري وضمان سلامة المتطوعين وإطلاق سراحهم على الفور.

وأبحر الأسطول، الذي يعتبر أكبر قافلة مساعدات بحرية من نوعها حتى الآن، من إسبانيا إلى القطاع في 31 أغسطس/آب الماضي، بهدف كسر الحصار الإسرائيلي على غزة وتقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين وسط تفاقم التجويع جراء إغلاق إسرائيل للمعابر منذ شهر مارس/آذار الماضي.

وتضم القافلة زهاء 50 سفينة تحمل على متنها ما بين 500 و700 ناشط من أكثر من 40 دولة.

إعلان

ومن بين 32 صحفيا على متن السفن، تأكد اعتقال مراسلي الجزيرة لطفي حاجي وأنيس العباسي، ومراسلة الجزيرة مباشر حياة اليماني، وعضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحفيين التونسيين ياسين القايدي، في حين لم يُعرف مصير الصحفيين الآخرين.

وقالت سهاد بشارة، مديرة القسم القانوني في مركز عدالة لحقوق الإنسان، إن فريقها القانوني موجود في مدينة أسدود لمتابعة قضية اعتقال الصحفيين.

وأضافت "الصورة غير واضحة حول موعد الترحيل، فقد يتم مساء اليوم بعد أن تبدأ سلطة الهجرة الإجراءات، وقد يستغرق الأمر عدة أيام".

المصدر: لجنة حماية الصحفيين (CJP)

إعلان