قلة من الأميركيين يحصلون على الأخبار من الذكاء الاصطناعي

يستخدم الأميركيون روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT لكنها لم تصبح مصدرا منتظما للأخبار بالنسبة لمعظمهم.

وجاء في استطلاع لمعهد بيو أن نسبة قليلة من الأميركيين يحصلون على الأخبار من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

وبحسب مركز بيو للأبحاث فإن حوالي واحد من كل 10 بالغين في الولايات المتحدة الأميركية يقولون إنهم يحصلون على الأخبار بشكل متكرر (2%) أو أحيانًا (7%) من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT أو Gemini.

ووفقا لذات الاستطلاع فإن 16% آخرين يفعلون ذلك نادرا، ويقول معظم الأميركيين (75%) إنهم لا يحصلون على الأخبار بهذه الطريقة أبدا.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن أقل من 1% من الأميريكيين يقولون إنهم يفضلون الحصول على الأخبار من روبوتات الدردشة بدلا من مصادر الأخبار الأخرى.

الأميركيون الذين يحصلون على الأخبار من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لديهم تجارب متباينة مع الأخبار التي يحصلون عليها هناك، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتصوراتهم عن جودتها ودقتها. بواسطة مركز بيو

ويضيف بيو أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما هم أكثر قليلا من الأميركيين الأكبر سنا في الحصول على الأخبار على الأقل في بعض الأحيان من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي (12% مقابل 6%)، ومع ذلك، هناك اختلافات أكبر بكثير بين الأعمار عندما يتعلق الأمر باستخدام روبوتات الدردشة بشكل عام.

وبحسب بيو فإن الأميركيين الذين يحصلون على الأخبار من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لديهم تجارب متباينة مع الأخبار التي يحصلون عليها هناك، لا سيما عندما يتعلق الأمر بتصوراتهم عن جودتها ودقتها.

ويقول ثلث مستخدمي روبوتات الدردشة للحصول على الأخبار إنهم يجدون صعوبة بشكل عام في تحديد ما هو صحيح وما هو غير صحيح. ويقول حوالي الربع (24%) إنهم يجدون ذلك سهلا، لكن النسبة الأكبر (42%) غير متأكدة من دقة وجودة تلك الأخبار.

إعلان

وفي الوقت نفسه يقول حوالي نصف البالغين الذين يحصلون على الأخبار من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي إنهم يصادفون أحيانا على الأقل أخبارا يعتقدون أنها غير دقيقة، ويشمل ذلك 16% يقولون إنهم يرون ذلك كثيرا أو كثيرا جد، ويقول 22% آخرون إنهم نادرا ما يرون أخبارا غير دقيقة على روبوتات الدردشة أو لا يرونها أبدا، بينما 29% غير متأكدين.

وأورد الاستطلاع أن الشباب أكثر عرضة من كبار السن لاستخدام روبوتات الدردشة بشكل عام، إلا أنهم أكثر عرضة أيضا للقول إنهم يجدون فيها أخبارا غير دقيقة.

ومن بين الأميركيين الذين يحصلون على الأخبار من روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي يقول 59% من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عاما و51% ممن تتراوح أعمارهم بين 30 و49 عاما إنهم يرون أحيانا على الأقل أخبارا على روبوتات الدردشة يعتقدون أنها غير دقيقة، في المقابل، يقول 43% ممن تتراوح أعمارهم بين 50 و64 عاما و 36% ممن تبلغ أعمارهم 65 عاما أو أكثر الشيء نفسه.