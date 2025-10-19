هل تسمح إسرائيل بدخول الصحفيين إلى غزة بعد عامين من الحظر؟

قدّمت لجنة حماية الصحفيين "سي بي جي" ما يُعرف بمذكرة "صديق المحكمة" لدعم الالتماس الثاني الذي رفعته رابطة الصحافة الأجنبية في إسرائيل إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، والذي يدعو إلى السماح للصحفيين بالوصول الحر والمستقل إلى قطاع غزة.

ومن المقرر أن تعقد المرافعات الشفوية في القضية في 23 أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وأشارت اللجنة الدولية إلى أن حظر إسرائيل وصول وسائل الإعلام إلى القطاع ينتهك التزاماتها بحماية حرية التعبير للصحفيين بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وعلى الرغم من سريان وقف إطلاق النار منذ ما يقرب من عشرة أيام لم تعلن إسرائيل عن أي خطط لرفع الحظر المتواصل منذ 743 يوما.

لقطات جوية تظهر الدمار الواسع الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في حي الشيخ رضوان بمدينة #غزة، وذلك بعد سريان وقف إطلاق النار pic.twitter.com/6Sp9oE8cDR — قناة الجزيرة (@AJArabic) October 17, 2025

هآرتس: إسرائيل لن تتمكن من مواصلة الحظر

وقالت صحيفة هآرتس إن وزارتي الخارجية والعدل الإسرائيليتين عقدتا اجتماعا مع ممثلي مختلف الأجهزة الأمنية الأسبوع الماضي لدراسة دخول الصحفيين الأجانب إلى القطاع، على خلفية المطالبات العالمية المتزايدة بذلك.

ولفتت الصحيفة العبرية إلى أن الاجتماع جاء في ضوء إدراك إسرائيل صعوبة الاستمرار في منع تغطية الصحافة الأجنبية في قطاع غزة خصوصا مع انتهاء الحرب وفتح معبر رفح، مضيفة أن وزارة الخارجية دعمت دخول الصحفيين.

نهج غير مسبوق

وقالت رئيسة لجنة حماية الصحفيين جودي جينسبيرغ إن إسرائيل سعت على مدى عامين إلى السيطرة على الرواية المتعلقة بغزة عبر مجموعة من الإجراءات غير المسبوقة مثل اغتيالات الصحفيين الفلسطينيين والهجمات على مرافق وسائل الإعلام وحظرها.

وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 254 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.

ولفتت اللجنة إلى أن الصحفيين الأجانب قاموا بتغطية العديد من الحروب الأخيرة بما في ذلك في العراق وأفغانستان ومناطق الصراع التي تسيطر عليها أوكرانيا، غير أن إسرائيل تتخذ نهجا غير مسبوق في محاصرة الرواية الإعلامية.

وخلصت بعد تحليل حالات الحظر في الحروب إلى أن نهج إسرائيل في حظر وصول وسائل الإعلام إلى غزة يشبه النهج دول أخرى في التعامل مع الصراعات كما هو الحال في ميانمار وبابوا الغربية وروسيا.

بعد سريان وقف إطلاق النار.. الأورومتوسطي يدعو لإدخال الصحافيين الدوليين ولجان التحقيق إلى غزة لضمان توثيق الإبادة ومحاسبة المسؤولينhttps://t.co/4CvakANV2k — المرصد الأورومتوسطي (@EuroMedHRAr) October 11, 2025

صحافة على مقاس إسرائيل

وتنسق إسرائيل لوسائل إعلام دولية مختارة مرافقة عسكرية لرحلات ضمن مسارات مخططة تستغرق بضع ساعات وتخضع لرقابة مشددة من قِبل جيش الاحتلال، ولا تستطيع أثناء وجودها في غزة التفاعل مع الفلسطينيين، إذ خرج الصحفيون المشاركون في تلك الجولات غالبا بتقارير تعزز الدعاية الإسرائيلية وتسوق مبررات استمرار حرب الإبادة الجماعية طوال عامين.

وثمة مخاوف إسرائيلية -في نظر مختصين- من دخول الصحفيين الأجانب وكشفهم آثار الدمار الكبير الذي خلفه الجيش الإسرائيلي في القطاع، إضافة إلى تعزيز الرواية الفلسطينية خلال عامي الإبادة الجماعية ونشر مزيد من التقارير التي تفضح حجم الكوارث الإنسانية.

ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان قبل أسبوع إلى تمكين الصحفيين ووسائل الإعلام الدولية ولجان تقصّي الحقائق والتحقيق الدولية من الوصول الحر إلى قطاع غزة دون قيود، لتوثيق الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل وضمان مساءلة ومحاسبة مرتكبيها، بما يسهم في إنصاف الضحايا وإرساء أسس العدالة.

وحثّ الأورومتوسطي وسائل الإعلام الدولية على إرسال طواقمها فورا إلى قطاع غزة لتوثيق حجم الدمار ومعاناة المدنيين ومراقبة مدى الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشددا على أن فرض أي قيود على عمل الصحافة أو منع الطواقم الإعلامية من الوصول إلى غزة يعني عمليا استمرار الجهود الرامية إلى طمس الحقائق وحجب الأدلة عن الرأي العام العالمي، وإعاقة التوثيق المستقل لجرائم الإبادة والدمار الواسع الذي لحق بالمدنيين والبنية التحتية.