مؤثرون يمينيون يشكلون رؤية ترامب المشوهة عن حركة أنتيفا.. فمن هم؟

استهجنت صحيفة غارديان البريطانية قيام البيت الأبيض مؤخرا بعقد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ومجموعة من المؤثرين اليمينيين للحديث عن حركة أنتيفا، وهي حركة يسارية تناهض الفاشية وتثير قلق ترامب واليمين الأميركي.

وقالت إن من وصفتهم بالخبراء المفترضين الذين أطلعوا ترامب على موضوع مناهضة الفاشية كانوا مؤثرين يمينيين يكسبون رزقهم من تصوير أنفسهم وهم يواجهون المتظاهرين اليساريين.

وأضافت أن مقاطع الفيديو التي أنتجها المؤثرون المحافظون عن الاحتجاجات في بورتلاند وشيكاغو لطالما شكلت رؤية الرئيس المشوهة للواقع، وفق وصف الصحيفة.

حظرها ترمب مؤخرا وصنفها "منظمة إرهابية".. ما قصة حركة "أنتيفا" المعادية للفاشية واليمين المتطرف في الولايات المتحدة؟ pic.twitter.com/E368AqYop2 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 23, 2025

ودأب المؤثرون -الذين يصفون أنفسهم بأنهم "صحفيون مستقلون"- على تصوير المتظاهرين اليساريين على أنهم أشرار أو سخفاء، دون أن يقدم أي منهم أدلة تدعم ادعاء الإدارة بأن المناهضين للفاشية الذين يعطلون تجمعات العنصريين البيض أو يعارضون الترحيل الجماعي لجيرانهم "إرهابيون".

ونقلت غارديان عن الباحث في مجال التطرف جاريد هولت قوله بحق المؤثرين: "مهمتهم إنتاج مقاطع فيديو تنتشر بسرعة على الإنترنت يمكنهم عرضها على قناة فوكس نيوز لتخويف الناس وجعلهم يعتقدون أن أنتيفا على وشك ارتكاب مذبحة جماعية، وأن ترامب هو الرجل الوحيد الذي يمكنه وضع حد لهذا الأمر بإرسال الجيش".

وأدناه نبذة عن هؤلاء المؤثرين الذي ينتمي معظمهم لمنظمة "تورنينغ بوينت يو أس إيه" التي أسسها الناشط اليميني تشارلي كيرك.

آندي نغو:

صحفي فيديو تحول إلى خبير له 1.7 مليون متابع على إكس.

منذ أن صرخ ترامب لأول مرة بكلمة "أنتيفا" في تجمع حاشد عام 2017 بعد أسبوع من اتهامه لمناهضي الفاشية بـ"اعتداء عنيف" على العنصريين البيض، لم يروّج أحد أكثر من آندي نغو؛ الأسطورة القائلة بأن المتظاهرين الذين يرتدون ملابس سوداء في جميع أنحاء البلاد هم جزء من شبكة إرهابية سرية.

آندي نغو ابن لاجئين فيتناميين في بورتلاند، وصنع اسمه على منصة إكس عبر نشر مقاطع فيديو غالبا ما تكون معدلة أو مصحوبة بتعليقات مضللة عن معارك الشوارع التي اندلعت عندما نزلت جماعات اليمين المتطرف لاستفزاز المناهضين للفاشية.

وكُشف عن استعداده لتحرير تقاريره بشكل انتقائي لإلقاء اللوم على المناهضين للفاشية في أعمال العنف في عام 2019، وبعد شهر تعرض للضرب من قِبل "أنتيفا" أثناء تصويره استعدادهم لمواجهة تجمع براود بويز في بورتلاند، ليجعله هذا الاعتداء على الفور ضيفا مطلوبا على قناة فوكس نيوز.

بعد عامين، نشر كتابا بعنوان "كشف القناع.. داخل خطة أنتيفا الراديكالية لتدمير الديمقراطية"، وهو كتاب مليء بادعاءات مبالغ فيها أو غير دقيقة عن المتظاهرين اليساريين.

وتحذر غارديان من أن استخدام نغو لمصطلح "الإرهابيون المحليون" لوصف أنتيفا الذي تضخمه الآن البيانات الرسمية للحكومة الأميركية؛ غير دقيق ويمكن أن يكون خطيرا.

What an honor getting invited to the White House to brief President Trump on Antifa! pic.twitter.com/xwdQtLQokd — Katie Daviscourt 📸 (@KatieDaviscourt) October 8, 2025

كاتي دافيسكورت:

مراسلة فيديو لموقع بوست ميلينيال اليميني المتطرف ولديها 265 ألف متابع على إكس.

وصفها رقيب في شرطة بورتلاند مؤخرا في تقرير داخلي بأنها واحدة من "المتظاهرين المضادين" الذين يصورون الاحتجاجات خارج مكتب الهجرة والجمارك، ويعودون باستمرار ويستفزون المتظاهرين حتى يتعرضوا للاعتداء أو الرش بالفلفل.

وتعرضت للضرب من أحد المتظاهرين الذي حاول منعها من التصوير بتلويح علم فلسطين في وجهها. وفي الليلة التالية ظهرت على قناة فوكس نيوز بعيون سوداء لتتهم ضباط شرطة بورتلاند بأنهم جزء من أنتيفا، وقالت آنذاك: "يجب على إدارة ترامب أن تبدأ في معاملة أنتيفا مثلما تُعامل داعش".

نيك سورتور:

مؤثر يواجه المتظاهرين والديمقراطيين ولديه 1.2 مليون متابع على إكس.

واشتهر سورتور خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بذهابه إلى مواقع الكوارث في أوهايو ولاهاينا وماوي ليصرخ في وجه المسؤولين الديمقراطيين ويتهمهم بالتقصير ويروج لنظريات المؤامرة في مقابلات مع الإعلاميين الأميركيين المحافظين تاكر كارلسون وستيف بانون.

وتورط سورتور في عدة مشاجرات مع متظاهرين في بورتلاند، وبدا واضحا افتعاله لبعضها، وتسببت المشاجرات في اعتقاله، لكن سرعان ما أسقط المدعي العام المحلي التهم الموجهة إليه بعد أن أثار اعتقاله ضجة في وسائل الإعلام المحافظة، ليتلقى رسالة تعاطف من ترامب.

جوليو روزاس:

مراسل لشبكة "ذا بليز" التابعة للإعلامي اليميني غلين بيك ولديه 230 ألف متابع على إكس.

أمضى روزاس معظم عام 2020 في تصوير فيديوهات سرية لاحتجاجات العدالة العِرقية، وسلط الضوء على حالات استثنائية من العنف ضمن مقاطع ساعدت قناة فوكس نيوز والبيت الأبيض في عهد ترامب على تصوير المظاهرات -التي ثبت بأن 94٪ منها سلمية- على أنها فوضوية.

ولم يخبر روزاس الرئيس أنه صور حادثتين من العنف السياسي اليميني، إحداهما لليميني كايل ريتنهاوس وهو يطلق النار على شخصين قُتل أحدهما في عام 2020، والثانية لأنصار ترامب وهم يضعون حواجز معدنية على أبواب مبنى الكابيتول ويضربون ضباط الشرطة ويهاجمون الصحفيين في 6 يناير/كانون الثاني 2021.

سافانا هرنانديز:

مقدمة سابقة في قناة "إنفو وارز" اليمينية المتطرفة، ولديها 700 ألف متابع على إكس.

وفي اجتماع المائدة المستديرة بالبيت الأبيض وجهت هرنانديز غضبها نحو الصحفيين الذين يغطون الاجتماع وقالت: "نفس وسائل الإعلام التي تجلس معنا في هذه الغرفة أعلنت أننا جميعا على هذه الطاولة نازيون وفاشيون وهم يفعلون ذلك منذ سنوات، لهذا السبب تشعر أنتيفا بالجرأة لمهاجمتنا".

وما لم تكن هرنانديز على علم به وفق الصحيفة البريطانية، هو أن العديد من الأشخاص الذين كانت تصرخ عليهم يعملون في الواقع لصالح وسائل إعلام مؤيدة لترامب.

كام هيغبي:

ناشط إعلامي في منظمة "تورنينغ بوينت يو إس إيه"، ولديه 190 ألف متابع على إكس.

وفي اجتماع البيت الأبيض صوّر هيغبي نفسه على أنه صحفي استهدفته حركة أنتيفا وقال: "أتعرض للهجوم كلما قمت بعملي، عندما أغادر منزلي للذهاب إلى العمل أتعرض للاعتداء العنيف، وهُددت بالسلاح وتعرضت للضرب وكدت أُقتل".

نيك شيرلي:

مؤثر على يوتيوب ولديه 880 ألف متابع.

وكان شيرلي (23 عاما) يصنع مقاطع فيديو للمقالب، لكنه بدأ العام الماضي في صنع مقاطع فيديو على يوتيوب تهدف إلى دعم ترامب.

وصور مؤخرا مقطع فيديو بعنوان "بورتلاند سقطت.. أنتيفا تسيطر على المدينة"، وأخبر قناة فوكس نيوز أن حاكم ولاية أوريغون الذي رفض إجراء مقابلة معه خلال مسيرة احتجاجية "انحاز إلى أنتيفا".

جوناثان تشو:

مراسل لـ"تورنينغ بوينت يو إس إيه" ولديه 180 ألف متابع على إكس.

طُرد تشو من وظيفته مراسلا لشبكة إيه بي سي في سياتل عام 2022 لإنتاجه ما بدا أنه فيديو ترويجي مضلل لـ"براود بويز" (جماعة يمينية متطرفة).

وفي مايو/أيار الماضي صُوِّر تشو وهو يضرب أحد المتظاهرين على وجهه بعصا ثم يصر أمام الشرطة على أنه الضحية.

جيمس كلوج:

سفير لـ"تورنينغ بوينت يو إس إيه"، ولديه 617 ألف مشترك على يوتيوب، وعُرف بمقاطع الفيديو التي يتجادل فيها مع الليبراليين ويسخر منهم.

براندي كروز:

مراسلة تلفزيونية محلية سابقة، ولديها 165 ألف متابع على إكس.

أخبرت كروز ترامب أنها كانت من منتقديه في السابق لكنها الآن تؤيده، وخاطبته بالقول: "أعتقد بصدق أن هناك أشخاصا على هذه الطاولات كانوا سيُقتلون في بورتلاند لو لم تصف أنتيفا بأنهم منظمة إرهابية وتقول إننا سنستخدم كل قوة الحكومة الفيدرالية للتصدي لهم".

جاك بوسوبيك:

لديه 3.2 ملايين متابع ويقدم بودكاست ترعاه منظمة "تورنينغ بوينت يو إس إيه"

وقبل نحو شهر وقّع ترامب أمرا تنفيذيا صنّف بموجبه حركة أنتيفا "منظمة إرهابية محلية" بعد أسبوعين من اغتيال حليفه المحافظ تشارلي كيرك.

وقالت الرئاسة الأميركية في بيان لها آنذاك إن ترامب كتب في أمره التنفيذي أنه "بسبب نمط من العنف السياسي المُصمّم لقمع النشاط السياسي المشروع وعرقلة سيادة القانون، فإنّني أُصنّف بموجبه أنتيفا منظمة إرهابية محلية".

ومهد الرئيس لقراره على منصته تروث سوشيال قبل أيام من توقيعه قائلا: "يسرّني أن أبلغ العديد من الأميركيين الوطنيين أنني بصدد تصنيف أنتيفا الكارثة اليسارية الراديكالية المريضة والخطرة، منظمة إرهابية كبرى".