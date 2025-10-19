في ذكرى استحواذه على تويتر.. ماسك يهاجم وسائل الإعلام 3 مرات يوميا

خلصت منظمة مراسلون بلا حدود بعد تحليل حساب الملياردير الأميركي إيلون ماسك على منصة إكس التي يملكها، إلى أنه نشر أكثر من ألف محتوى معادٍ لوسائل الإعلام خلال 365 يوما.

ونشرت المنظمة تقريرها بمناسبة اقتراب الذكرى السنوية الثالثة لاستحواذ ماسك على تويتر وتغيير اسمه إلى إكس في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2022، وقالت إن رجل الأعمال هاجم وسائل الإعلام بمعدل ثلاث مرات تقريبا في كل يوم من سبتمبر/أيلول 2024 وحتى الشهر الماضي.

وكتب ماسك الذي يتابع حسابه 227 مليون شخص 1017 منشورا هاجم فيها الصحافة، وراوحت هجماته بين الإهانات ونزع الشرعية عن وسائل الإعلام الإخبارية المهنية، مثل "نيويورك تايمز هي دعاية بحتة" و”وسائل الإعلام التقليدية تكذب".

Must be absolute propaganda that people are getting in Europe. X is the antidote! — Elon Musk (@elonmusk) November 7, 2024

ومرارا وتكرارا اتهم ماسك -الذي شغل منصب مدير إدارة كفاءة الحكومة الأميركية في عهد الرئيس دونالد ترامب– وسائل الإعلام بأنها جُسور للمعلومات المضللة، أو أنها تمارس الدعاية للحزب الديمقراطي، وفي أكثر من ثلث المنشورات رأى أن المؤسسات الإعلامية تضلل الجمهور، مقدّما شبكته الاجتماعية إكس بوصفها "ترياق".

وقال رئيس مكتب التكنولوجيا والصحافة في "مراسلون بلا حدود" فينسنت بيرتييه إن إيلون ماسك يشنّ باسم حرية التعبير هجوما لا هوادة فيه على وسائل الإعلام، مما يغذي الكراهية وعدم الثقة.

ويواصل مؤشر ثقة الأميركيين بوسائل الإعلام في الانخفاض، إذ أعرب 28% فقط عن ثقتهم بالصحف والتلفاز والراديو في نقل الأخبار بشكل كامل ودقيق ونزيه، وهذا يمثل انخفاضا جديدا عن العام الماضي (31%) وقبل 5 سنوات (40%)، وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها النسبة إلى أقل من 30% وفق مؤسسة غالوب للأبحاث والاستطلاعات.

إستراتيجية ماسك على إكس

وبيّن بيرتييه أن تحليل مراسلون بلا حدود كشف عن إستراتيجية اعتمدها ماسك في منشوراته التي تسعى إلى إثارة الانقسامات، وتتمثل في إضعاف الثقة بالصحافة وتعزيز التطرف في النقاش العام ووضع منصته الاجتماعية إكس كمصدر حيوي للمعلومات.

وقال: "أحدثت هذه الإستراتيجية تغييرا جذريا في الشبكة الاجتماعية، فالدول الديمقراطية لديها قطب تكنولوجي يعمل عمدا على إثارة الانقسام في النقاش العام بشأن وسائل الإعلام لأغراض أيديولوجية واقتصادية تحت أنظارها".

وحث بيرتييه دول العالم على التحرك بشكل عاجل ضد إستراتيجية ماسك، مشددا على أهمية أن تضمن القوانين توافق المنصات الإلكترونية مع المصلحة العامة، وخاصة عبر مطالبتها بتعزيز المحتوى الصحفي الموثوق.

أحداث شهدت هجوما مكثفا

وبلغ معدّل المنشورات ذروته بحسب تحليل مراسلون بلا حدود في الفترة التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ففي أسبوع واحد نشر ماسك -الذي كان آنذاك من أشد المؤيدين للمرشح ترامب- أو أعاد نشر 58 هجوما على وسائل الإعلام، وكتب أنها متورطة بالدعاية اليسارية المتطرفة والتدخل في الانتخابات.

ولم يقتصر محتوى ماسك المعادي للصحافة على الأخبار الأميركية، فقد اتهم مطلع العام الحالي وسائل الإعلام بالتستر على عمليات اغتصاب جماعي ارتكبتها "عصابات المهاجرين"، كجزء من حملة على الإنترنت ضد حكومة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر. ووفقا له فإن "ربع مليون فتاة صغيرة" كانت ولا تزال ضحية لهذه الاغتصابات، وهو رقم لا يستند إلى أي أساس واقعي ولا يمكن لوسائل الإعلام التحقق منه.

ولام ماسك -الذي ولد في جنوب أفريقيا خلال فترة الفصل العنصري- وسائل الإعلام هناك لعدم تغطيتها ما وصفه بـ"إبادة جماعية للبيض"، في إشارة إلى المزارعين الذين قُتلوا في جنوب أفريقيا، وهو الادعاء الذي كرره ترامب أيضا.

وعلقت المنظمة أن مزاعم ماسك غير صحيحة من الناحية الواقعية، فلا الإحصاءات عن هذا الموضوع التي أوردتها وسائل الإعلام ولا الأحكام الصادرة عن المحاكم في جنوب أفريقيا تؤكد وجود مثل هذه الظاهرة.

الملياردير الأمريكي إيلون ماسك يصبح أول شخص في التاريخ تتخطى صافي ثروته حاجز الـ500 مليار دولار#الجزيرة_مباشر #البورصة #اقتصاد pic.twitter.com/pmUM4rDmDL — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) October 3, 2025

إكس بديل وحيد لوسائل الإعلام

وأكدت المنظمة أن مساعي الملياردير -الذي صُنف عام 2021 على أنه أغنى رجل في العالم- إلى تشويه سمعة وسائل الإعلام المهنية، رافقها تسليط الضوء على حسابات يصفها ماسك بـ"صحافة المواطنة"، وقد أُبلغ عن بعضها من قِبل هيئة الرقابة -المعنية بتصنيف مواقع الأخبار- باعتبارها جهات تنشر معلومات مضللة، ووجدت مراسلون بلا حدود أن أكثر من نصف منشورات ماسك مقتبسة من هذه الحسابات.

وظل ماسك يحتفل بانتظام بتصدر إكس لتصنيفات متاجر التطبيقات متقدماً على تطبيقات وسائل الإعلام الإخبارية.

Must really burn NYT that they are a very distant second to 𝕏 🤗 https://t.co/olgJRNma81 — Elon Musk (@elonmusk) June 18, 2025

وتسير حملة إيلون ماسك الأيديولوجية جنبا إلى جنب مع مشروعه التجاري المتمثل ببناء منصة إخبارية تعتمد على توزيع المحتوى الذي تنتجه الحسابات المؤثرة على منصة إكس، وفق المنظمة.

وكرر إيلون ماسك كثيرا شعاره المفضل منذ عام 2024 "أنت الوسيلة الإعلامية الآن"، إذ يتطلع إلى تحويل كل مستخدم إلى منتِج محتوى وتقديم عملهم على أنه معادل لعمل الصحفيين المخضرمين.