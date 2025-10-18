صحف عالمية: خطة ترامب للسلام على المحك والفلسطينيون يُذبحون في الضفة

رصدت صحف ومواقع عالمية جدل الخطط المطروحة لوقف الحرب وإعادة إعمار غزة، مشيرة إلى أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركز على وقف مؤقت لإطلاق النار بينما تطرح الخطة الفرنسية-العربية رؤية شاملة لتحقيق استقرار طويل الأمد، مع إشارات إلى تصاعد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية الأمر الذي يُعقد من فرص السلام.

ففي مقال بصحيفة "لوموند" الفرنسية، رأى المؤرخ فانسان لومير أن خطة ترامب تقتصر على وقف إطلاق النار دون معالجة جذور الصراع أو ضمان العدالة للفلسطينيين.

بينما ترتكز الخطة الفرنسية-العربية على رؤية شاملة تبدأ بوقف دائم لإطلاق النار يتبعه نشر قوة دولية لحفظ الأمن، لافتا إلى أن هذا الزخم تعزز بعد موجة الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية الشهر الماضي.

وتسعى باريس وشركاؤها العرب إلى حشد دعم أوروبي وأممي لتوفير التمويل وضمان استقرار سياسي وإنساني طويل الأمد.

وفي السياق ذاته، تناول موقع "ذي إنترسبت" الأميركي ما وصفه بـ"الغموض المقصود" في خطة ترامب، مشيرا إلى تجاهلها احتياجات الفلسطينيين الأساسية وضمان حقوقهم الإنسانية والاجتماعية.

بينما شدد تقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية على أن نجاح الخطة الأميركية مرهون بانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع، ونزع سلاح حركة المقاومة الفلسطينية (حماس)، ونشر قوة مراقبة دولية، محذرا من أن فشل أي من هذه العناصر قد يؤدي إلى انهيار الاتفاق وعودة الحرب مجددا.

من جانبها، أشارت الكاتبة الفلسطينية تقوى الواوي في مقال بالموقع الأميركي ذاته إلى هشاشة تطبيق إسرائيل لوقف إطلاق النار، مؤكدة من داخل غزة أن التعليم والبقاء هما خط الدفاع الأول ضد تبعات الحرب التي عطلت كل مظاهر الحياة في القطاع.

ومن جانبه، انتقد الرئيس والمؤسس المشارك لمعهد الأميركيين العرب جيمس زغبي غياب المشاركة الفلسطينية في صياغة خطة ترامب، محذرا من غياب أي آلية لمحاسبة إسرائيل في حال خرقت بنود الاتفاق، وداعيا إلى وحدة وطنية فلسطينية شاملة لضمان سلام حقيقي ودائم.

واقع دموي بالضفة

وفي "الإندبندنت"، كتبت الصحفية البريطانية بل ترو عن مقتل الشاب سيف الله مسلط، وهو أميركي من أصل فلسطيني، على يد مستوطنين في الضفة الغربية، وقالت إن عائلات الفلسطينيين الذين يحملون جنسيات أميركية ويقتلهم المستوطنون أو الجيش في الضفة لا تجد دعما من واشنطن.

إعلان

وأشارت ترو إلى "التناقض" بخطة ترامب "للسلام" كما تدعيه، فبينما هي تبرم اتفاقا لوقف إطلاق النار، يمارس المستوطنون جرائم كامله ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، وهو الأمر الذي يعكس "الواقع الدموي بالضفة".

ولفتت الصحفية البريطانية إلى الازدياد العنيف والأكثر قسوة للجرائم التي يرتكبها المستوطنون منذ السابع من أكتوبر، حيث بلغ إجمالي عدد ضحايا الجرائم ما لا يقل عن ألف فلسطيني، وذكرت الصحيفة أن المشاريع الاستيطانية تهدد بتقسيم الضفة الغربية وقتل حلم إقامة دولة فلسطينية.