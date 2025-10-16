اليونسكو أدانت استهداف 69 صحفيا فقط من 254 استشهدوا في غزة

قالت سفيرة تركيا لدى اليونسكو غولنور أيبت إن المنظمة أصدرت بيانات إدانة باستشهاد 69 صحفيا فلسطينيا فقط في قطاع غزة، في حين تجاوز عدد الشهداء الصحفيين 250 صحفيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي كلمتها أمام الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو دعت أيبت إلى إبداء مزيد من الحساسية والاتساق في إدانة قتل الصحفيين في غزة، قائلة إن العديد من الحالات لم يُعترف بها، لافتة إلى أن "حرية التعبير وسلامة الصحفيين هما في صميم مهمة اليونسكو".

UNESCO’nun 222. Yürütme Kurulunda, Gazze’de gazetecilerin öldürülmesini kınama konusundaki UNESCO yaklaşımına ilişkin endişemizi dile getirdim. Ekim 2023’ten bu yana yaklaşık 250 gazeteci öldürüldü, ancak bunlardan yalnızca 69’u için kınama bildirisi yayımlandı. Kınama… pic.twitter.com/lENzjQUmdU — Gülnur Aybet (@Gulnuray) October 15, 2025

وتساءلت عن المعايير المتبعة لدى اليونسكو عند تحديد حالات الاستهداف التي تستحق الإدانة، وتساءلت: "لماذا لم يُطبق مستوى الاهتمام ذاته الذي تبديه المنظمة تجاه مناطق أخرى على غزة".

وحذرت أيبت من أن ما وصفته بالتناقضات تخلق انطباعا بأن بعض المآسي يُعترف بها بينما يجري التعامل مع أخرى بالصمت.

ألبانيزي: إسرائيل قتلت من الصحفيين منذ 7 أكتوبر ما يفوق ما قُتل منهم خلال الحرب الأهلية الأمريكية والحربين العالميتين والحرب الكورية وحرب فيتنام وحروب يوغسلافيا والحرب في أفغانستان #حرب_غزة pic.twitter.com/kEYQNwY9J1 — قناة الجزيرة (@AJArabic) September 2, 2025

وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 254 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.

ورغم الصدمة التي كان يبديها العالم أمام استهداف الصحفيين في القطاع، واصلت إسرائيل قتلهم ضمن مسلسل ممنهج بهدف إسكات الرواية الفلسطينية ومحاصرتها.

وجددت هيئات صحفية دولية مطلبها بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول الفوري إلى قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبي الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين عقب إبرام الهدنة، وشددت على أن الوقت قد حان لأن يكون حراك المجتمع الدولي على مستوى الشجاعة التي أظهرها الصحفيون خلال عامين من الإبادة الجماعية في القطاع.