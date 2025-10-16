إعلام|حريات|فلسطين

اليونسكو أدانت استهداف 69 صحفيا فقط من 254 استشهدوا في غزة

KHAN YUNIS, GAZA - DECEMBER 16: (Editor's note: Image depicts death.) Relatives and friends bid farewell to the body of Al Jazeera cameraman Samer Abu Daqqa, who was killed while working in an air strike, on December 16, 2023 in Khan Yunis, Gaza. World Health Organisation's Executive Board adopted a rare resolution on access for life-saving aid into Gaza and respect for laws of war, with the UN health chief reiterating an immediate ceasefire as "nowhere and no one is safe" in Gaza. (Photo by Ahmad Hasaballah/Getty Images)
حتى بدء سريان وقف إطلاق النار سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 254 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة (غيتي)
Published On 16/10/2025
|
آخر تحديث: 16:45 (توقيت مكة)

حفظ

قالت سفيرة تركيا لدى اليونسكو غولنور أيبت إن المنظمة أصدرت بيانات إدانة باستشهاد 69 صحفيا فلسطينيا فقط في قطاع غزة، في حين تجاوز عدد الشهداء الصحفيين 250 صحفيا منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وفي كلمتها أمام الدورة 222 للمجلس التنفيذي لليونسكو دعت أيبت إلى إبداء مزيد من الحساسية والاتساق في إدانة قتل الصحفيين في غزة، قائلة إن العديد من الحالات لم يُعترف بها، لافتة إلى أن "حرية التعبير وسلامة الصحفيين هما في صميم مهمة اليونسكو".

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وتساءلت عن المعايير المتبعة لدى اليونسكو عند تحديد حالات الاستهداف التي تستحق الإدانة، وتساءلت: "لماذا لم يُطبق مستوى الاهتمام ذاته الذي تبديه المنظمة تجاه مناطق أخرى على غزة".

وحذرت أيبت من أن ما وصفته بالتناقضات تخلق انطباعا بأن بعض المآسي يُعترف بها بينما يجري التعامل مع أخرى بالصمت.

وحتى بدء سريان وقف إطلاق النار، سجل المكتب الإعلامي الحكومي في غزة استشهاد 254 صحفيا قتلتهم إسرائيل عبر اغتيالات وغارات مباشرة.

ورغم الصدمة التي كان يبديها العالم أمام استهداف الصحفيين في القطاع، واصلت إسرائيل قتلهم ضمن مسلسل ممنهج بهدف إسكات الرواية الفلسطينية ومحاصرتها.

إعلان

وجددت هيئات صحفية دولية مطلبها بالسماح للصحفيين الأجانب بالدخول الفوري إلى قطاع غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ.

وطالبت منظمة "مراسلون بلا حدود" بإصدار مذكرات توقيف بحق مرتكبي الجرائم الإسرائيلية ضد الصحفيين الفلسطينيين عقب إبرام الهدنة، وشددت على أن الوقت قد حان لأن يكون حراك المجتمع الدولي على مستوى الشجاعة التي أظهرها الصحفيون خلال عامين من الإبادة الجماعية في القطاع.

المصدر: الجزيرة + وكالة الأناضول

إعلان