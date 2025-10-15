نتفليكس تنضم إلى عالم البودكاست المرئي عبر شراكة مع سبوتيفاي

أعلنت شبكة البث العملاقة نتفليكس عن عقد شراكة مع منصة الصوت سبوتيفاي، تُمكّن الشبكة من إطلاق خطوتها الأولى في عالم بودكاست الفيديو.

وبموجب الاتفاق ستبث نتفليكس مطلع العام المقبل نسخ فيديو عن 16 برنامج بودكاست في مجالات الرياضة والثقافة والترفيه والجرائم أنتجتها سبوتيفاي.

وتمنع الشراكة بث البرامج على منصة يوتيوب أكبر منافس لنتفليكس التي تسعى إلى استقطاب جمهور البودكاست المرئي المتنامي.

Starting in early 2026, a curated selection of Spotify’s top video podcasts — including shows from Spotify Studios and The Ringer Network — are coming to Netflix! The Bill Simmons Podcast, The Zach Lowe Show, The McShay Show, The Rewatchables, Serial Killers, and The Dave Chang… pic.twitter.com/oHWYwuXHt2 — Netflix (@netflix) October 14, 2025

فصل جديد بتاريخ البودكاست

وقالت لورين سميث نائبة رئيس نتفليكس في بيان: "مع تزايد شعبية برامج البودكاست المرئية، تضمن شراكتنا مع سبوتيفاي تقديم النسخ المرئية الكاملة لهذه البرامج الرائجة"، وأضافت أن "هذا المزيد من الخيارات للمبدعين يفتح فرصا جديدة تماما للتوزيع".

من جهته قال رومان وازنمولر نائب رئيس سبوتيفاي: إن الصفقة "تمثل فصلا جديدا في تاريخ البودكاست".

وشهدت صناعة البودكاست تغيرات جذرية في السنوات الأخيرة بسبب رواج البودكاست المرئي وظهور المقاطع القصيرة منها، مثل تلك التي تُنشر على تيك توك.

وفي الإطار الطبيعي يحقق البودكاست إيرادات من مبيعات الإعلانات، ويستخدم أرقام المشاهدات وتنزيل الحلقات لتحديد الأسعار. ولكن نظرا لأن البودكاست المرئي اليوم يُستهلك بأكثر من طريقة وغالبا ما يُقسم ويوزع عبر منصات التواصل الاجتماعية، فإن شعبيته الحقيقية لا تظهر دائما بدقة في أرقام تنزيل الحلقات.

ومنذ مدة سعت شبكة نتفليكس إلى استكشاف إمكانية إضافة البودكاست إلى خدمة الفيديو الخاصة بها، وجذب اهتمام الشبكة انتباه مسؤولي البودكاست في شركات أخرى.

وثمة إقبال هائل على البودكاست المرئي وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة "كومولوس ميديا" الأميركية، فقد عبر 72٪ من مستمعي البودكاست عن تفضيلهم البرامج التي تحتوي على فيديو.

وتمثل هذه الشراكة في نظر مراقبين تحولا في مشهد توزيع المحتوى الرقمي، إذ توحّد بين منصتين من كبرى الشركات في مجالي الصوت والفيديو، وتفتح سوقا جديدة لتقاطع الإعلاميين المرئي والمسموع.