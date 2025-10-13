7 فرص لغرف الأخبار في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي.. ما الذي يريده الجمهور؟

أكد موقع جورناليزم المتخصص بمواكبة تطورات مهنة الصحافة أن الجمهور لا يزال يُقدر بشدة الإشراف البشري والشفافية والاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، وشدد على أن غرف الأخبار التي تعطي الأولوية للمعايير التحريرية الواضحة والتقارير التي ينجزها محررون بشر، ستكون في وضع أفضل أمام المشهد الإعلامي الذي يحركه الذكاء الاصطناعي.

وكان تقرير لمعهد رويترز كشف خلال الشهر الحالي أن الثقة في الأخبار المنتَجة بالذكاء الاصطناعي لا تزال منخفضة رغم تزايد استخدامه، في حين أن غرف الأخبار التي تعتمد معايير تحريرية صارمة وتوضح دور الذكاء الاصطناعي ستكون الأقدر على كسب ثقة الجمهور.

وإلى جانب أن استخدام الجمهور للذكاء الاصطناعي التوليدي في الأخبار آخذ في الازدياد، خلص تقرير "الذكاء الاصطناعي التوليدي والأخبار 2025" الصادر عن المعهد إلى جملة من الاستنتاجات المرتبطة باحتياجات الجمهور، والتي توفر فرصا في المقابل لغرف الأخبار لاستثمار الذكاء الاصطناعي على النحو الصحيح.



1- الجمهور أكثر دراية بالذكاء الاصطناعي

وبيّن التقرير أن ثلث الأشخاص (34٪) يستخدمون أدوات الذكاء الاصطناعي أسبوعيا، وهو ضعف الرقم المسجل العام الماضي، كما استخدم ما يقرب من ثلثي الأشخاص (61٪) نظاما من أنظمة الذكاء الاصطناعي في حياتهم، بزيادة 21 نقطة مئوية.

ماذا يعني ذلك؟

مع تزايد فهم الجمهور ستكون المعايير التحريرية الصارمة بشأن الذكاء الاصطناعي ضرورية للحفاظ على الثقة.

سيكون الجمهور الملم بالذكاء الاصطناعي أسرع في انتقاد الممارسات السيئة أو المحتوى منخفض الجودة.

2- فجوة كبيرة في الشعور بالراحة بين المحتويين

وخلص التقرير إلى وجود تباين واسع من الشعور بالراحة إزاء الأخبار التي ينتجها الذكاء الاصطناعي والأخبار التي ينتجها البشر، إذ إن (12٪) فقط من الناس يشعرون بالراحة تجاه الأخبار التي ينتجها الذكاء الاصطناعي بالكامل، وهو رقم يزداد مع زيادة مشاركة البشر ليصل إلى (62٪) من الثقة في المحتوى الذي ينتجه البشر بالكامل.

ماذا يعني ذلك؟

يزداد قبول الذكاء الاصطناعي مع الإشراف البشري.

3- ميزات الذكاء الاصطناعي غير واضحة في الأخبار

وأشار تقرير معهد رويترز إلى أن ثلاثة من كل خمسة (60٪) لا يُبلغون عن رؤية ميزات الذكاء الاصطناعي الموجهة للجمهور، في حين يرى واحد من كل خمسة (19٪) علامات الذكاء الاصطناعي على أساس يومي.

ماذا يعني ذلك؟

هناك فجوة بين تطبيق الذكاء الاصطناعي وظهوره للجمهور.

تتاح لغرف الأخبار فرصة لجعل ميزات الذكاء الاصطناعي وعلاماته أكثر وضوحا وأهمية مما يعزز الشفافية والثقة.

4- استخدام عالي بين الشباب

وأظهر التقرير أن أكثر من نصف الأشخاص بين 18 و24 عاما (59٪) يستخدمون الذكاء الاصطناعي أسبوعيا، وهو ما يقارب ثلاثة أضعاف الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عاما (20٪).

ماذا يعني ذلك؟

الجمهور الأصغر سنا هو الرائد في اعتماد الذكاء الاصطناعي وقد يكون أكثر انفتاحا على حالات الاستخدام المبتكرة.

قد يحتاج الجمهور الأكبر سنا إلى مزيد من الدعم والطمأنينة بشأن المعايير التحريرية.

5- استخدام الذكاء الاصطناعي للبحث عن المعلومات

ويستخدم 24٪ من الناس الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات، بينما يستخدمه 21٪ لإنشاء الوسائط، وفق التقرير الذي أشار إلى أن الوضع كان معكوسا في العام الماضي.

ماذا يعني ذلك؟

هناك فرصة أمام غرف الأخبار لتضع نفسها كمصدر موثوق به ضمن عادات البحث عن المعلومات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي، أي عبر إنشاء محركات بحث خاصة بها مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

6- البريطانيون المتشككون

ويُعد الناس في المملكة المتحدة من بين الأكثر تعرضا للإجابات التي يولدها الذكاء الاصطناعي (64٪)، وهي ثاني أعلى نسبة، لكنهم الأقل ثقة في تلك الإجابات (40٪).

ماذا يعني ذلك؟

سيكون إظهار الاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي أمرا حاسما لكسب ثقة الجمهور البريطاني الأكثر حذرا وتمييزا.

7- الأخبار جاهزة بالفعل للذكاء الاصطناعي

ويقول التقرير إن ثمة اعتقادا سائدا لدى الناس بأن استخدام الذكاء الاصطناعي أكثر انتشارا في الأخبار (51٪) منه في القطاع العادي (41٪)، وذلك على الرغم من أن هذا التصور أكثر وضوحا تجاه شركات وسائل التواصل الاجتماعي (67٪) ومحركات البحث (68٪).

ماذا يعني ذلك؟