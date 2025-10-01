إعلام

مجلة أميركية تحوّل صحفييها إلى مؤثرين وتضاعف اشتراكاتها

MIAMI, USA - AUGUST 22, 2018: Wired magazine in a hand over a stack of magazines. Wired is a popular monthly American magazine, published in print and online editions
إستراتيجية وايرد بإبراز صحفييها كمؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي أدت إلى ارتفاع نسب الاشتراكات بالمجلة (شترستوك)
Published On 1/10/2025
آخر تحديث: 11:44 (توقيت مكة)

سلط موقع أدويك، المتخصص في التسويق والإعلان، الضوء على تجربة مجلة "وايرد" الأميركية في تحويل صحفييها إلى مؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، وانعكاس ذلك على ارتفاع عدد مشتركي المجلة.

وذكر الموقع أن المجلة تنفذ أكبر حملة تسويقية لعلامتها التجارية في شوارع المدن والطرق السريعة منذ سنوات، حيث ستروج لوحات كبرى ورقمية وملصقات في واشنطن ونيويورك ولوس أنجلوس وأوستن، وستحمل كل لوحة رمز "كيو آر" يقود المارة إلى صفحة الاشتراك.

وتلخص الحملة -حسب مديرة تحرير المجلة كاتي دروموند- إستراتيجية "وايرد" الجديدة المتمثلة في تحويل صحفييها إلى شخصيات معروفة عبر المنصات، من اللوحات الإعلانية إلى "تيك توك"، وذلك تمهيدا لتعزيز نمو الجمهور والإيرادات. وقالت دروموند "نريد أن نأخذ كل الأعمال الصحفية الرائعة التي قمنا بها هذا العام ونجعل منها لحظة مميزة".

وتظهر الحملة -وفق مختصين- مستوى نادرا من الاهتمام بالعلامة التجارية في مجال النشر، في حين تعد هذه التطورات، وفق الموقع الأميركي، هي الأحدث في مسار إعادة تشكيل صناعة وسائل الإعلام الإخبارية.

 

الصحفيون كمؤثرين

ويتبنى الصحفيون على نحو متزايد تقنيات المؤثرين لنشر أعمالهم بشكل أكثر فعالية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لكن دروموند أكدت أن النتائج كانت مذهلة، عندما أطلقت العلامة التجارية لمجلة "وايرد" 6 سلاسل فيديو جديدة ينتجها موهوبون جدد، وأعادت بناء نهجها لجعل وجوه الصحفيين الصور البارزة على غلاف الفيديوهات.

ويذكر "أدويك" بعض النتائج للإستراتيجية الجديدة، إذ أصبحت إحدى السلاسل التي يقدمها صحفيو "وايرد" على يوتيوب من الفيديوهات الأفضل أداء العام الماضي، في حين ارتفعت المشاهدات على موقع إنستغرام بنسبة 800% تقريبا، ووصلت إلى 33% منذ أن تحولت "وايرد" إلى الفيديو العمودي الذي يُظهر موظفيها، وتضاعفت المشاركة على "تيك توك" مع ارتفاع التعليقات بنسبة 163% عبر مقاطع الفيديو.

وتتوافق هذه الخطوة مع الإطار الأوسع للتحولات في الإعلام، وفقا لمحلل وسائل الإعلام تروي يونغ.

وفي هذا الصدد، يشير يونغ إلى "المنصات المدفوعة بالشخصيات، لا بالعلامات التجارية الإعلامية"، ضاربا مجموعة من الأمثلة، من بينها صحيفة نيويورك تايمز التي تعزز من حضور مراسليها في مقاطع فيديو قصيرة.

KONSKIE, POLAND - December 09, 2018: Wired magazine website (www.wired.com) displayed on smartphone
الاشتراكات الجديدة في وايرد ارتفعت بنسبة 94% مقارنة بالعام السابق نتيجة الإستراتيجية الجديدة (شترستوك)


تضاعف أعداد المشتركين

وتنعكس العلاقة بين المواهب والأعمال على نحو واضح في أرقام الاشتراكات بالنسبة لمجلة "وايرد" حيث أعادت العلامة التجارية إطلاق عروضها في يوليو/تموز الماضي، ورفعت الأسعار إلى ضعفين أو 3 أضعاف ما كانت عليه من قبل.

ومنذ بداية العام وحتى الآن، ارتفعت الاشتراكات الجديدة بنسبة 94% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، رغم أن الناشر رفض الكشف عن أرقام محددة تتعلق بالاشتراكات أو الأرقام المالية.

وتعلق مديرة تحرير المجلة كاتي دروموند، بالقول "نحن نحاول إيجاد طرق جديدة ومبتكرة لجمهورنا للتواصل مع الصحفيين".

المصدر: مواقع إلكترونية

