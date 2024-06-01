تطوير الذات

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لماذا تنتشر متلازمة "البط العائم" بين الناجحين؟ وكيف تتجاوزها؟

في الوقت الذي يحاول فيه البعض تقديم صورة مثالية عن أنفسهم أمام الآخرين، فإنهم يعيشون مشاعر داخلية مختلفة. يعد هذا التناقض بين المظاهر الخارجية والحقائق الداخلية ظاهرة تعرف بـ”متلازمة البط العائم”.

Published On 10/6/2024
تعرّف متلازمة البط العائم بأنها مبالغة البعض في التظاهر بالكمال والمثالية وإظهار الكفاءة بالتزامن مع صراعات داخلية (شترستوك)
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