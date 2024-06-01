تطوير الذات

لا أحد يخلو في أي وقت من الوقوع في حفرة من الشعور بالتعثر وعدم التحفيز والتقاعس عن العمل تجعله في أشد الحاجة إلى اتخاذ بعض الخطوات لتغيير هذا الوضع.