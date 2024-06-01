تطوير الذات

"الإنتاجية الزائفة".. كيف تفرّق بين الانشغال الاستعراضي والإنجاز الحقيقي؟
بعض الموظفين يبدون مشغولين دائما، لكن نتائجهم الفعلية ضعيفة أو شبه معدومة. هنا تظهر ظاهرة تُعرف باسم “الإنتاجية الزائفة”، أي التظاهر بالعمل دون إنجاز حقيقي.
بعض الموظفين يبدون مشغولين دائما، لكن نتائجهم الفعلية ضعيفة أو شبه معدومة. هنا تظهر ظاهرة تُعرف باسم “الإنتاجية الزائفة”، أي التظاهر بالعمل دون إنجاز حقيقي.
لا أحد يخلو في أي وقت من الوقوع في حفرة من الشعور بالتعثر وعدم التحفيز والتقاعس عن العمل تجعله في أشد الحاجة إلى اتخاذ بعض الخطوات لتغيير هذا الوضع.
في الوقت الذي يحاول فيه البعض تقديم صورة مثالية عن أنفسهم أمام الآخرين، فإنهم يعيشون مشاعر داخلية مختلفة. يعد هذا التناقض بين المظاهر الخارجية والحقائق الداخلية ظاهرة تعرف بـ”متلازمة البط العائم”.