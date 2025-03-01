تحمل الرشتة اسما له جذور لغوية عميقة، حيث يرجع البعض أصل التسمية إلى اللغة الفارسية، إذ تعني كلمة “رشتة” الخيط، وهو ما يتوافق مع شكل العجينة الرفيعة وقد ورد ذكرها في كتاب “رحلة ابن خلدون شرقا وغربا”.