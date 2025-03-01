"سياحة الخبز".. هكذا تكتشف ثقافات العالم من قلب الأفران
ظهرت “سياحة المخابز” كاتجاه متصاعد يتيح للزوار استكشاف التقاليد المحلية من خلال الخبز، والمشاركة في ورش العمل، والجولات داخل المخابز، وحتى زيارة المتاحف المتخصصة في تاريخ صناعة الخبز.
ظهرت “سياحة المخابز” كاتجاه متصاعد يتيح للزوار استكشاف التقاليد المحلية من خلال الخبز، والمشاركة في ورش العمل، والجولات داخل المخابز، وحتى زيارة المتاحف المتخصصة في تاريخ صناعة الخبز.
تعد النخلة أقدم شجرة مثمرة زرعها الإنسان، وتحمل في طياتها إرثا ثقافيا واقتصاديا يمتد لآلاف السنين، لكن القصة الأقل شهرة هي كيف انتقلت هذه الثمار إلى الولايات المتحدة، وباتت تزرع في واحات صحراوية.
تجمع وجبة السحور المثالية بين البساطة والسرعة والإشباع، لكنها تختلف جذريًا من بلد عربي إلى آخر دون مكونات ثابتة. من السفة إلى الهريس والفول المحوج وغيرها، تتعدد الأطباق والمكونات ليضع كل بلد بصمته.
تكثر الأنشطة الاجتماعية في رمضان وتفضل العائلات زيارة الأسواق الشعبية والأماكن التراثية لما فيها من حنين وأصالة، وفي العاصمة القطرية يعتبر سوق واقف المزار السياحي الأول بالدولة.
في ظل ارتفاع معدلات التوتر والاكتئاب في كوريا الجنوبية، برز نهج علاجي غير تقليدي يُعرف بـ”العلاج الجنائزي” أو “تجربة الدفن الوهمي”، وهو أسلوب علاجي يُستخدم لمساعدة الأفراد على إعادة تقييم حياتهم.
تحمل الرشتة اسما له جذور لغوية عميقة، حيث يرجع البعض أصل التسمية إلى اللغة الفارسية، إذ تعني كلمة “رشتة” الخيط، وهو ما يتوافق مع شكل العجينة الرفيعة وقد ورد ذكرها في كتاب “رحلة ابن خلدون شرقا وغربا”.
منذ الإعلان عن بدء رمضان المبارك تبدأ العادات المختلفة التي يُستقبل بها الشهر الفضيل، وتختلف الممارسات من دولة لأخرى ومن مدينة لمدينة باختلاف الثقافات، ولكنها تجتمع في فرحتها بحلوله.
تدرس وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تسجيل مواقع وعناصر ثقافية على قائمة التراث العالمي، من بينها أطباق وأكلات شعبية مشهورة مثل البازين والفتات والمبكبة والكسكسي.
تعد الساندويتشات من أكثر الأطعمة انتشارا في الولايات المتحدة، حيث يتناول يوميا نحو 50% من البالغين نوعا من الساندويتشات، التي تسهم بنسبة 14.8% من إجمالي الاستهلاك الغذائي للأفراد.
في السنوات الأخيرة انتشر استخدام الذهب ضمن المكونات في الأطعمة والمشروبات بشكل واسع في المطاعم الفاخرة حول العالم. لم يعد غريبا رؤية القهوة المغطاة بطبقة ذهبية، فهل يحمل تناول الذهب فوائد صحية حقيقية.