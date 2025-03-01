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التمور العربية في بلاد "العم سام".. كيف اكتسبت هذه الشعبية في أميركا؟

تعد النخلة أقدم شجرة مثمرة زرعها الإنسان، وتحمل في طياتها إرثا ثقافيا واقتصاديا يمتد لآلاف السنين، لكن القصة الأقل شهرة هي كيف انتقلت هذه الثمار إلى الولايات المتحدة، وباتت تزرع في واحات صحراوية.

Published On 23/3/2025
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من السفة إلى الهريس والفول المحوج.. أسرار السحور على الموائد العربية

تجمع وجبة السحور المثالية بين البساطة والسرعة والإشباع، لكنها تختلف جذريًا من بلد عربي إلى آخر دون مكونات ثابتة. من السفة إلى الهريس والفول المحوج وغيرها، تتعدد الأطباق والمكونات ليضع كل بلد بصمته.

Published On 17/3/2025
سحور رمضان.. نكهات عربية متنوعة بين التراث والتقاليد (شترستوك)

"العلاج الجنائزي" في كوريا الجنوبية.. الموت 10 دقائق لتخفيف ضغوط الحياة

في ظل ارتفاع معدلات التوتر والاكتئاب في كوريا الجنوبية، برز نهج علاجي غير تقليدي يُعرف بـ”العلاج الجنائزي” أو “تجربة الدفن الوهمي”، وهو أسلوب علاجي يُستخدم لمساعدة الأفراد على إعادة تقييم حياتهم.

Published On 16/3/2025
"العلاج بـ"الجنازة الوهمية" في كوريا الجنوبية" صورة من فيديو

الرشتة الجزائرية.. أكلة رمضانية من المطبخ الأندلسي إلى السفرة العربية

تحمل الرشتة اسما له جذور لغوية عميقة، حيث يرجع البعض أصل التسمية إلى اللغة الفارسية، إذ تعني كلمة “رشتة” الخيط، وهو ما يتوافق مع شكل العجينة الرفيعة وقد ورد ذكرها في كتاب “رحلة ابن خلدون شرقا وغربا”.

Published On 11/3/2025
الرشتة الجزائرية

بعد إدراج الرحى.. ليبيا تدرس إضافة البازين والفتات والكسكسي إلى قائمة التراث العالمي

تدرس وزارة الثقافة والتنمية المعرفية بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تسجيل مواقع وعناصر ثقافية على قائمة التراث العالمي، من بينها أطباق وأكلات شعبية مشهورة مثل البازين والفتات والمبكبة والكسكسي.

Published On 19/1/2025
Bazeen or Bazin is a popular dish cooked everywhere in Libya. However, each city in Libya cooks Bazeen with ...

من موائد النبلاء إلى أكواب القهوة.. لماذا تناول الملوك الذهب؟

في السنوات الأخيرة انتشر استخدام الذهب ضمن المكونات في الأطعمة والمشروبات بشكل واسع في المطاعم الفاخرة حول العالم. لم يعد غريبا رؤية القهوة المغطاة بطبقة ذهبية، فهل يحمل تناول الذهب فوائد صحية حقيقية.

Published On 8/12/2024
الذهب المستخدم في الأطعمة يكون عادة من عيار 22-24 قيراطا لضمان نقائه وخلوه من أي مواد ضارة (شترستوك)
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