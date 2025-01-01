7 نصائح للوقاية من الصداع بعد ممارسة الرياضة
قد تكون ممارسة الرياضة وسيلتك للتخلص من التوتر وتحسين مزاجك، لكن ماذا لو انتهت الحصة الرياضية بصداع مفاجئ بدلا من الشعور بالنشاط. في السطور التالية، نكشف لك أسباب هذا النوع من الألم،
قد تكون ممارسة الرياضة وسيلتك للتخلص من التوتر وتحسين مزاجك، لكن ماذا لو انتهت الحصة الرياضية بصداع مفاجئ بدلا من الشعور بالنشاط. في السطور التالية، نكشف لك أسباب هذا النوع من الألم،
تقول الدكتورة ميشيل سيجار، المتخصصة في علم التحفيز “لطالما قلت إن ممارسة الرياضة لإنقاص الوزن لن تساعد معظم الناس على الالتزام بالتمارين على المدى الطويل”.
تقول الكاتبة المتخصصة في علم التمارين الرياضية واللياقة البدنية غريتشن رينولدز “إذا خططت لرفع مستوى لياقتك في عام 2025، فلن تجد مثل تمرين الفارتليك من حيث البساطة والفعالية والمتعة”.
أصبح ضعف عضلات الأرداف شائعا بشكل ملحوظ، بسبب أنماط الحياة المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة، مما يقلل من استخدام عضلات الأرداف معظم الوقت ويؤدي إلى إجهاد عضلات الفخذ ويُسبب مشاكل في مقدمتها آلام الركبة.
البار السداسي، الألغام الأرضية، والحبال القتالية 3 معدات رياضية مهملة على الرغم من إمكانياتها الكبيرة في تحسين تدريبات القلب، تقوية العضلات، وزيادة اللياقة البدنية بشكل آمن.
المشي للخلف (المشي العكسي)، تمرين يدعمه خبراء اللياقة، لفوائده المحتملة للمرونة والتوازن، كما أنه يمكن أن يساعد في تقوية الجزء السفلي من الجسم، بغض النظر عن السن.