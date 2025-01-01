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حتى تتجنّب آلام الركبة.. إليك أفضل 5 تمارين لتقوية عضلات الأرداف

أصبح ضعف عضلات الأرداف شائعا بشكل ملحوظ، بسبب أنماط الحياة المرتبطة بالجلوس لفترات طويلة، مما يقلل من استخدام عضلات الأرداف معظم الوقت ويؤدي إلى إجهاد عضلات الفخذ ويُسبب مشاكل في مقدمتها آلام الركبة.

Published On 8/1/2025
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