يرتبك البعض عندما ينفجر أحدهم في البكاء فجأة نتيجة التعرض لموقف صعب، مثل وفاة أحد الأقرباء، مما يضعهم في حيرة عما يجب قوله أو فعله. وربما يكتفون بالإعراب عن الحزن لما حدث بكلمات مقتضبة. هذا التصرف قد يترك لدى الآخرين انطباعا بالقسوة وتبلد المشاعر.

لكن الأمر ليس كذلك، بحسب مقال في موقع "تايم" الأمريكي. فهؤلاء الأشخاص يريدون تقديم المساعدة، لكنهم يكونون مثقلين بالمشاعر، مما يسبب لديهم هذا الارتباك. ليبقى السؤال: كيف يمكنك التصرف عندما يبدأ شخص أمامك في البكاء؟

قاوم الرغبة في محاولة إصلاح الأمر

تسيطر على معظمنا الرغبة في قول أو فعل شيء ما لإيقاف دموع الآخرين، وذلك بدافع المحبة، لكن هذا الأمر ربما يكون الخطوة الخاطئة، كما تنقل "تايم" عن أماندا هولمستروم، الأستاذة في قسم الإعلام والاتصال بجامعة ولاية ميشيغان. وتفسر ما يحدث بأننا نحاول إصلاح الأمر "ربما من أجل الشخص الذي يمر بالموقف، وربما لتقليل شعورنا بعدم الارتياح".

لكنها توضح أنه عندما يتعرض شخص ما لموقف صعب، فعادة لا يكون في حالة تسمح له بسماع الكلام المثالي، مما يعني أنك لا تحتاج إلى الضغط على نفسك للعثور عليه.

"لا تمسك المناديل بسرعة"، كانت من أوائل الدروس التي تعلمتها بيتي فيريل بصفتها مديرة أبحاث التمريض والتعليم في مدينة الأمل في دوارتي، بكاليفورنيا وكممرضة لمدة 49 عاما ساهمت في بناء مجال رعاية المسنين عندما كان فكرة جديدة تماما.

وتقول إنه إذا كنت أبكي ورأيتك تحضر لي المناديل، فستقول: "من المفترض أن أتوقف عن البكاء". وتشير إلى أنه بدلا من ذلك، تنفس بعمق واقترب من الشخص بدل الابتعاد عنه، لأن ذلك يبعث برسالة مفادها: أنا هنا، ولا أخاف من دموعك".

وتوضح أماندا هولمستروم أنه إذا لم تكن تعرف ماذا تقول، فلا تقل شيئا. فأحيانا يكون الجلوس بالقرب من الشخص المصاب أكثر فائدة لأنه يؤكد له، دون كلمة واحدة، بأنك لن تذهب إلى أي مكان.

ماذا تقول عندما تبدأ الدموع في التوقف

تنصح بيتي فيريل بتجنب الأسئلة التي تحتاج إلى إجابة بنعم أو لا، خصوصا سؤال "هل أنت بخير؟"، لأنه يعني: "من الأفضل أن تتحسن"، وترى أنه بدلا من ذلك يمكنك اللجوء إلى عبارات مثل "سمعت ما حدث. أنا آسف جدا"، ثم اصمت، ودعه يتحدث بينما تستمع.

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يقول الباحثون إنه عندما يروي الشخص الموقف الذي تعرض له، يحدث ما يسمى بعملية "إعادة التقييم المعرفي"، وهي واحدة من أقوى أدوات التكيف. ويبدأ فيها الشخص بالابتعاد عن الموقف الصعب الذي تعرض له.

ماذا تفعل عندما ترى غريبا يبكي؟

هل يجب عليك أن تقول أو تفعل شيئا إذا صادفت شخصا غريبا يبكي في مكان عام، مثل القطار أو في محل البقالة؟ هل تتظاهر بأنك لم تلاحظ؟ تقول أماندا هولمستروم إنه يجب عليك التصرف حسب السياق. إذ يمكنك أن تدرك أنهم يحاولون إخفاء دموعهم، وعندها يكون من اللطيف منك أن تتركهم، أما إذا بدوا مستعدين للحديث والتفاعل، يمكنك الاقتراب منهم وعرض المساعدة، وتقترح استخدام عبارات مثل: "تبدو منزعجا، ماذا يحدث؟" أو "هل يمكنني الاتصال بشخص ما؟ هل تحتاج إلى شيء؟".

وتدعو إلى عدم التردد، حتى إذا لم تستطع أن تقرر ما إذا كان يجب عليك التدخل. وتضيف أن أسوأ ما يمكن توقعه أن يقول الشخص: "لا، أنا بخير"، قائلة إنك وقتها لن تكون قد خسرت شيئا.

ما يجب عليك تجنبه عندما يبكي أحدهم

بعض عبارات المواساة الشائعة، مثل "أنت قوي، يمكنك التعامل مع الأمر"، هي التي تزيد الأمور سوءا، وكلها تقريبا تشترك في عيب واحد: التقليل من المشكلة. كما ينصح الخبراء بمحاولة تجنب تقديم النصائح عندما يكون الشخص في وضع صعب.