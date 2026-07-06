تضغط "تأكيد الدفع" ولا شيء سيصل.. لماذا تجذب "مواقع الدوبامين" الجيل "زد"؟

تخيل أن تدخل متجرا إلكترونيا، تقضي وقتا في مقارنة المنتجات وقراءة المراجعات، تختار قطعك المفضلة وتضعها في سلة المشتريات ثم تضغط "تأكيد الدفع". تنتقل بعدها إلى شاشة تتبع عامل التوصيل وهو يتحرك على الخريطة نحو منزلك، فتشعر بمزيج من الإثارة والرضا. لكن هناك تفصيل واحد غائب: حسابك البنكي لم ينقص فلسا واحدا، ولن يطرق بابك أحد أبدا.

هذا ليس خللا تكنولوجيا، بل أحدث صيحة تجتاح هواتف الشباب في كوريا الجنوبية ثم انتقلت إلى منصات الجيل "زد" (Gen Z) حول العالم، فيما بات يُعرف بـ"مواقع وتطبيقات الدوبامين" (Dopamine Shopping Sites). هذه المنصات تقدم محاكاة كاملة من التصفح إلى الشحن والطلبات الوهمية، دون منتجات حقيقية ودون أموال فعلية.

الميكانيكا العصبية لـ"السلة الفارغة"

لطالما اعتقدنا أن سعادة الشراء تكمن في لحظة فتح الطرد المستلم، لكن علم الأعصاب يرسم صورة مختلفة. فوفقا لتقرير نشرته منصة "سيكولوجي توداي " المتخصصة في علم النفس، يتدفق هرمون الدوبامين المسؤول عن الشعور بالمكافأة والترقب خلال مرحلة "السعي والمطاردة"، أي أثناء تصفح المنتجات والمفاضلة بينها، لا عند امتلاكها فعليا.

تطبيقات الدوبامين الكورية استغلت هذه الثغرة بدقة، إذ نجحت في فصل "المتعة النفسية" للتسوق عن "الألم المالي" عند الدفع. وهكذا وجد الجيل "زد" في هذه اللعبة الرقمية ملاذا يمنحهم جرعة المكافأة الكيميائية دون أن يدفعوا ثمنها.

"التسوق الوهمي".. علاج رقمي أم حمية استهلاكية؟

في التجارة الإلكترونية التقليدية، صُممت ميزات مثل الشراء "بنقرة واحدة" لتعزيز الاندفاع والتهور المالي. أما "التسوق الوهمي" فيقلب الصورة، ويتحول إلى ما يشبه العلاج بالتعرض البديل.

فعندما يشعر الشاب برغبة ملحة في إنفاق المال نتيجة التوتر أو الملل، وهو سلوك يعرف بـ"العلاج بالتسوق" (Retail Therapy)، يمكنه بدلا من استنزاف بطاقته الائتمانية على موقع حقيقي أن يلجأ لتطبيق الدوبامين: يختار ويضيف إلى السلة ويؤكد الدفع ويتابع الطلب الوهمي حتى "وصوله"، ثم يكتشف في النهاية أن اندفاعه الاستهلاكي قد خمد دون أن يخسر شيئا ماديا.

إعلان

تشبه هذه التجربة نوعا من "الحمية الغذائية الرقمية": تذوق للطعام دون سعرات حرارية. ولهذا يراها بعض المتخصصين مرشحا مستقبليا لتكون إحدى أدوات الأطباء النفسيين والمستشارين الماليين في التعامل مع إدمان الشراء القهري (Oniomania) في العصر الرقمي.

لماذا يهرب الشباب إلى "الوهم"؟

الجيل "زد" ليس جيلا يطارد الأوهام بلا وعي، بل جيل واقع تحت ضغط نفسي واقتصادي كبير. في تقرير لشبكة "سي إن إن" حول الظاهرة، يشار إلى أن الشباب يعانون ما يسمى "القلق الاقتصادي المزمن": أسعار ترتفع باستمرار ورواتب لا تكفي واستقرار مالي يبدو بعيدا.

في هذا السياق، يلجأ عدد متزايد من الشباب في كوريا الجنوبية إلى مواقع الدوبامين، بما فيها خدمات توصيل طعام وهمية، بحثا عن هروب سريع من الضغوط المالية والاجتماعية. داخل التطبيق يستطيع الشاب أن "يمتلك" ما يشاء، ويعيد تجربة الاختيار والتأكيد مرات عديدة، فيمنح ذلك العقل الباطن راحة مؤقتة من شعور الحرمان في الواقع.

بيزنس "اللاشيء".. من يربح من السلع الافتراضية؟

إذا كانت التطبيقات مجانية ولا تبيع شيئا، فمن المستفيد؟ يشير تقرير في صحيفة "كوريا تايمز" إلى أن هذه المنصات تحقق أرباحا أساسا من الإعلانات المكثفة، أو من بيع بيانات المستخدمين وتفضيلاتهم لشركات التسوق الحقيقية التي تريد معرفة ما يفضله الشباب بدقة.

الخطوة الأبعد هي "تسييل" التجربة (Monetization)، إذ بدأت بعض المنصات في دراسة إدخال اشتراكات شهرية بسيطة مقابل إتاحة تجربة تسوق وهمية أكثر "واقعية". هنا تظهر مفارقة حادة: أن يدفع الشباب أموالا حقيقية للحصول على حق التسوق دون شراء أي شيء فعليا.

عندما تصبح التجربة هي المنتج

لسنوات، كانت الشركات تبيع السلعة وتعد الزبون بالتجربة (اشترِ السيارة لتشعر بالحرية). تطبيقات الدوبامين تعكس المعادلة؛ فالتجربة هنا هي كل شيء، والسلعة نفسها تتحول إلى عبء لا داعي له.

هذا التحول يطرح سؤالا أعمق: هل بدأت المادية التقليدية تتراجع لصالح "الرقمي الشعوري"؟ وهل صار ما يبحث عنه المستهلك هو الإحساس نفسه، بصرف النظر عن وجود منتج ملموس في النهاية؟

الوجه الآخر.. فخ "التخدير الرقمي"

رغم أن هذه التطبيقات تبدو أداة ذكية لضبط الميزانية، يحذر خبراء علم النفس السلوكي من جانبها المظلم. فبحسب منصات مثل "سيكولوجي توداي"، فإن تعويد الدماغ على جرعات سريعة وسهلة من الدوبامين – دون بذل جهد حقيقي – قد يقود إلى حالة من "البلادة العاطفية" تجاه الإنجازات الواقعية.

إذا أصبح كل شيء متاحا بضغطة زر وهمية، فقد يفقد الشباب الدافع للسعي والعمل في الحياة الحقيقية، مفضلين البقاء في ما يشبه "مصفوفة استهلاك آمنة" داخل هواتفهم، حيث يعالج التوتر مؤقتا بينما يبقى الواقع الاقتصادي المأزوم على حاله دون تغيير جذري.

إعادة تعريف متعة الاستهلاك

في النهاية، تثبت "مواقع الدوبامين" أن الجيل "زد" وجد طريقة لفصل متعة التسوق عن ألم دفع المال. لقد احتفظ بالجزء الذي يسعده من التجربة وترك الالتزامات المادية خلفه.

إعلان

سواء انتهت هذه التطبيقات بوصفها موضة عابرة أو تطورت إلى أداة من أدوات العلاج النفسي الرقمي، فإنها تبعث برسالة واضحة إلى الشركات: متعة الإنسان ليست في الصندوق الذي يصل إلى باب المنزل، بل في لحظة الحماس والترقب التي تسبق الشراء.