لماذا تحمل الملابس رائحة كريهة بعد الغسيل؟ 8 أخطاء قد تكون السبب

في بعض الأحيان تبدو رائحة الغسيل نظيفة ومنعشة فور إخراجها من الغسالة، لكن بعد ساعات قليلة قد تبدأ رائحة غير محببة بالظهور من جديد، وكأن الملابس لم تُغسل للتو.

لا يعود ذلك بالضرورة إلى انخفاض جودة مسحوق الغسيل، أو عدم فاعلية الغسالة، إذ قد تكون المشكلة في الغالب مجرد تراكمات لم يتم التخلص منها بالكامل أثناء دورة الغسيل.

تُعرف هذه الظاهرة باسم "عودة الرائحة" (Odor Rebloom)، حيث تبقى جزيئات الروائح عالقة داخل ألياف الملابس، ثم تعود إلى الظهور عند تعرض القماش للحرارة أو الرطوبة، مثل حرارة الجسم أو التعرق.

ويشير موقع غود هاوس كيبينغ (Good Housekeeping) إلى أن هذه الروائح تنتج عن مزيج من زيوت الجسم، والبكتيريا، وبقايا المنظفات، والترسبات المعدنية الموجودة في الماء العسر، والتي قد يصعب التخلص منها خصوصا في الأقمشة الصناعية. وفيما يلي أبرز الأسباب:

1 – الإفراط في استخدام مسحوق الغسيل

يعتقد كثيرون أن زيادة كمية المنظف تعني ملابس أكثر نظافة، لكن الإفراط في استخدامه قد يؤدي إلى نتيجة عكسية. فالكمية الزائدة لا تُشطف بالكامل أحيانا، وتترك طبقة من الرواسب داخل الأقمشة، ما يجعلها أكثر قدرة على احتجاز العرق والبكتيريا والزيوت التي تسبب الروائح.

2 – تحميل الغسالة أكثر من اللازم

قد يبدو ملء الغسالة بالكامل وسيلة لتوفير الوقت، إلا أنه من الممكن أن يؤدي إلى ظهور روائح كريهة. فعندما تكون الغسالة مليئة للغاية، لا يتحرك الماء والمنظف بحرية بين القطع، كما لا تحصل الملابس على الاحتكاك اللازم لإزالة العرق والزيوت وبقايا الأوساخ.

3 – اختيار درجة حرارة ماء غير مناسبة

يُعد الماء البارد خيارا مناسبا لمعظم أنواع الغسيل اليومية، كما أنه يساعد في الحفاظ على الأقمشة وتقليل استهلاك الطاقة. لكن في بعض الحالات، قد لا يكون كافيا للتخلص من البكتيريا والزيوت المتراكمة التي تسبب الروائح.

4 – ترك الملابس المبللة فترة طويلة

حتى الملابس النظيفة يمكن أن تبدأ في إطلاق رائحة كريهة إذا بقيت رطبة داخل الغسالة بعد انتهاء الدورة. فالرطوبة تساعد على نمو البكتيريا التي تنتج الروائح، وقد تجعل الملابس تبدو وكأنها لم تُغسل جيدا.

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وتزداد المشكلة في الملابس الرياضية المصنوعة من أقمشة صناعية مثل البوليستر والنايلون، إذ تميل هذه الألياف إلى الاحتفاظ بزيوت الجسم والبكتيريا أكثر من بعض الأقمشة الطبيعية.

5 – تجاهل دورة الشطف الإضافية

في بعض الأحيان لا تكون المشكلة في كمية المنظف، بل في بقاء جزء منه داخل الأقمشة. ولهذا قد تحتاج بعض القطع, مثل المناشف والمفروشات وملابس التمارين، إلى دورة شطف إضافية تساعد على إزالة بقايا المنظفات وزيوت الجسم.

كما يمكن لبعض منتجات الشطف المخصصة للغسيل أن تساعد في التخلص من الرواسب التي تحتجز الروائح بدلا من تغطية القماش بالعطور فقط.

6 – الاعتماد دائما على دورة الغسيل السريع

توفر دورة الغسيل السريع الوقت، لكنها ليست دائما الخيار الأفضل للملابس التي تحمل روائح قوية. فالدورات القصيرة قد لا تمنح الماء والمنظف الوقت الكافي للتعامل مع الزيوت والبكتيريا العالقة داخل الأقمشة.

7 – استخدام منعم الأقمشة بكثرة

رغم أن منعم الأقمشة يجعل الملابس أكثر نعومة، إلا أن الإفراط في استخدامه قد يترك طبقة على الألياف تقلل قدرتها على امتصاص الماء، وقد تساهم هذه الطبقة في احتجاز الروائح، خصوصا في المناشف.

8 – الغسالة نفسها تحتاج إلى تنظيف

قد تكون الغسالة هي مصدر المشكلة أحيانا. فمع مرور الوقت تتراكم بقايا مسحوق الغسيل، والزيوت، والترسبات المعدنية داخل الحوض، ودرج المنظف، والإطار المطاطي حول الباب، ما قد يؤدي إلى انتقال الروائح إلى الملابس النظيفة.

كيف تحافظ على رائحة الغسيل منعشة؟