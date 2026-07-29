تأشيرة الرحالة الرقمي.. لماذا أصبحت إسبانيا وجهة المهاجرين والعاملين عن بُعد؟

لم تعد إسبانيا مجرد وجهة لقضاء العطلات أو التقاعد تحت شمس البحر المتوسط، بل تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى واحدة من أبرز وجهات الهجرة والإقامة الطويلة في أوروبا. ويشمل هذا التحول مهاجرين تقليديين يبحثون عن العمل والاستقرار، إلى جانب فئة متنامية من العاملين عن بُعد وأصحاب المهن المستقلة الذين يحتفظون بوظائفهم أو عملائهم خارج البلاد، بينما ينقلون حياتهم اليومية إلى مدريد أو برشلونة أو فالنسيا ومدن الساحل والجنوب الإسباني.

وتكشف البيانات الرسمية أن هذا الإقبال ليس مجرد انطباع صنعته منصات التواصل الاجتماعي. فقد استقبلت إسبانيا نحو مليون و289 ألف مهاجر خلال عام 2024، وهو أكبر عدد تسجله دولة في الاتحاد الأوروبي، بما يعادل نحو 23% من إجمالي الوافدين إلى دول الاتحاد خلال ذلك العام. كما بلغ صافي الهجرة الخارجية إلى إسبانيا أكثر من 626 ألف شخص، بعد طرح أعداد المغادرين من القادمين.

وبحلول الأول من أبريل/نيسان 2026، بلغ عدد سكان إسبانيا نحو 49.7 مليون نسمة، وهو أعلى مستوى منذ بدء السجلات، بعدما أضافت البلاد نحو 459 ألف نسمة خلال عام واحد. ويعزو المعهد الوطني الإسباني للإحصاء هذه الزيادة أساسا إلى الهجرة، في ظل استمرار الوفيات في تجاوز المواليد بين السكان الإسبان. وكان الكولومبيون والمغاربة والفنزويليون في مقدمة الجنسيات الوافدة خلال الربع الأول من 2026.

وأصبحت إسبانيا كذلك صاحبة أحد أكبر تجمعات الأجانب داخل أوروبا؛ إذ بلغ عدد المقيمين فيها ممن لا يحملون الجنسية الإسبانية نحو 6.9 ملايين شخص في بداية 2025، وهو أعلى عدد داخل الاتحاد الأوروبي.

لماذا إسبانيا؟

لا يقتصر الإقبال على إسبانيا على مناخها المعتدل ونمط حياتها، بل يرتبط أيضا بمزايا اقتصادية وعملية. فهي تتيح لمن يتقاضى راتبه من شركة أمريكية أو بريطانية أو أوروبية العيش في دولة متقدمة بتكلفة معيشة غالبا ما تكون أقل من نظيرتها في مدن كبرى بأمريكا الشمالية وشمال أوروبا. كما توفر شبكة نقل عام وقطارات واسعة، وإنترنت سريعا، ومدنا يمكن التنقل في أجزاء كبيرة منها دون الحاجة إلى سيارة، إلى جانب سهولة السفر داخل منطقة شنغن، وهي عوامل تجعلها وجهة جذابة للعاملين عن بُعد الباحثين عن جودة حياة أعلى بتكلفة أكثر قابلية للإدارة.

إعلان

لكن وصف إسبانيا بأنها وجهة منخفضة التكلفة يحتاج إلى بعض التحفظ. فقد شهدت أسعار المساكن ارتفاعا بنسبة 12.7% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2025، وفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، كما واصلت الإيجارات صعودها، لا سيما في مدريد وبرشلونة ومالقة وفالنسيا وجزر البليار والكناري. وتشير بيانات المنظمة إلى أن أكثر من نصف المستأجرين من ذوي الدخل المنخفض ينفقون أكثر من 40% من دخلهم المتاح على السكن.

وهذا يعني أن إسبانيا قد تكون منخفضة التكلفة بالنسبة إلى شخص يتقاضى راتبا أمريكيا أو بريطانيا، لكنها ليست بالضرورة ميسورة بالنسبة إلى العامل الذي يعتمد على الأجور المحلية، التي تقل عن الرواتب في عدد من دول شمال وغرب أوروبا.

تأشيرة الرحالة الرقمي

ساهمت تأشيرة العمل عن بُعد، المعروفة باسم "تأشيرة الرحالة الرقمي" (Nomad Visa)، في تعزيز قدرة إسبانيا على جذب هذه الفئة. وأُدخل هذا المسار بموجب قانون الشركات الناشئة، ويستهدف مواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الذين يعملون عن بُعد لحساب شركة أو صاحب عمل موجود خارج إسبانيا.

ويستطيع الموظف العمل لشركة أجنبية، بينما يمكن لصاحب العمل الحر أو المستقل تقديم خدمات لشركات داخل إسبانيا، بشرط ألا تتجاوز الأعمال الإسبانية 20% من إجمالي نشاطه المهني.

ويتعين على المتقدم عادة إثبات وجود علاقة عمل أو مهنية مع الشركة الأجنبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وأن تكون الشركة قائمة منذ عام على الأقل، مع تقديم خطاب يسمح له بأداء عمله من إسبانيا. كما يجب أن يكون حاصلا على شهادة جامعية أو دراسات مهنية معترف بها، أو يمتلك خبرة مهنية لا تقل عن ثلاثة أعوام في مجال عمله.

وتشمل المتطلبات المعتادة:

جواز سفر ساريا.

عقد العمل أو العقود المهنية.

إثبات موافقة الشركة على العمل من إسبانيا.

إثبات الدخل.

شهادة خلو من السوابق من الدول التي أقام فيها المتقدم.

إثبات المؤهل أو الخبرة المهنية.

تأمينا صحيا صالحا في إسبانيا.

كم يبلغ الدخل المطلوب؟

وثائق التأمين أو التسجيل في الضمان الاجتماعي، وفقا لطبيعة العلاقة المهنية والاتفاقيات المعمول بها.

تشترط السلطات الإسبانية أن يثبت المتقدم دخلا شهريا يعادل 200% من الحد الأدنى للأجور في إسبانيا.

وقد حُدد الحد الأدنى للأجور في 2026 عند 1221 يورو شهريا، ومن ثم يبلغ الحد الأدنى النظري لطالب تأشيرة الرحالة الرقمي نحو 2442 يورو شهريا قبل الاستقطاعات. وتضاف نسبة تعادل 75% من الحد الأدنى للأجور عند اصطحاب فرد واحد من الأسرة، ثم 25% عن كل فرد إضافي.

وبذلك تحتاج أسرة مكونة من المتقدم وزوج أو زوجة، نظريا، إلى إثبات دخل يقارب 3358 يورو شهريا، بينما تضاف نحو 305 يورو عن كل طفل أو فرد إضافي. وقد تختلف طريقة احتساب الوثائق المطلوبة والتفاصيل الإجرائية بين القنصليات، لذلك ينبغي الرجوع إلى القنصلية المختصة بمحل الإقامة قبل التقديم.

سنة أم ثلاث سنوات؟

تختلف مدة الإقامة وفقا لمكان تقديم الطلب. فالمتقدمون من خارج إسبانيا يمكنهم التقدم عبر القنصلية الإسبانية للحصول على تأشيرة للعمل عن بُعد تتيح لهم الإقامة لمدة تصل إلى عام واحد.

إعلان

أما من يوجد داخل إسبانيا بصورة قانونية، فيستطيع التقدم مباشرة للحصول على تصريح إقامة للعمل عن بُعد لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، من دون الحاجة إلى المرور أولا بإجراءات التأشيرة القنصلية.

ويمكن تجديد هذا التصريح لاحقا لفترات مدتها عامان، شريطة استمرار استيفاء متطلبات الدخل والعمل. وتتيح القواعد أيضا ضم الزوج أو الشريك، والأبناء المعالين، وفي بعض الحالات الوالدين المعالين. ويحصل أفراد الأسرة المرافقون على تصاريح إقامة تسمح لهم بالعمل في إسبانيا.

ماذا عن الضرائب؟

لا تعني تأشيرة الرحالة الرقمي الإعفاء من الضرائب. فالإقامة في إسبانيا لأكثر من 183 يوما خلال السنة قد تجعل الشخص مقيما ضريبيا، وقد يخضع دخله العالمي للضريبة الإسبانية، وفقا لوضعه الشخصي واتفاقية منع الازدواج الضريبي بين إسبانيا ودولة مصدر الدخل.

وقد يستطيع بعض المنتقلين الاستفادة من النظام الضريبي الخاص بالعمال الوافدين، المعروف إعلاميا باسم "قانون بيكهام"، لكن تطبيقه ليس تلقائيا، وتختلف أهليته بحسب طبيعة العمل، وهيكل الشركة، ومصدر الدخل، وتوقيت تقديم الطلب. لذلك تعد الاستشارة الضريبية ضرورية قبل الانتقال، خصوصا للأمريكيين الذين يستمر التزامهم بتقديم إقرارات ضريبية أمريكية حتى أثناء إقامتهم بالخارج.

مسارات أخرى للإقامة

تأشيرة الرحالة الرقمي ليست الطريق الوحيد. فهناك تأشيرة الإقامة غير الربحية، وهي مناسبة للمتقاعدين أو أصحاب المدخرات والدخل السلبي، لكنها لا تسمح في الأصل بالعمل.

وفي 2026، يبلغ الحد الأدنى المطلوب لهذه التأشيرة نحو 28 ألفا و800 يورو سنويا للمتقدم الرئيسي، إضافة إلى 7200 يورو لكل فرد مرافق، مع ضرورة توفير تأمين صحي شامل وإثبات القدرة المالية.

وتوجد أيضا تأشيرة العمل الحر لمن يريد تأسيس نشاط تقليدي، وتأشيرة رواد الأعمال للمشروعات المبتكرة ذات الأهمية الاقتصادية لإسبانيا. وتتطلب الأخيرة مشروعا مبتكرا وتقييما إيجابيا من المؤسسة الوطنية للابتكار "إينيسا".

أما "التأشيرة الذهبية"، التي كانت تمنح الإقامة مقابل استثمار عقاري لا يقل عن 500 ألف يورو، فقد أوقفت إسبانيا استقبال طلباتها الجديدة اعتبارا من 3 أبريل/نيسان 2025، مع السماح لحامليها السابقين بالاحتفاظ بحقوقهم وتجديد إقاماتهم وفقا للقواعد القديمة.

تتميز إسبانيا عن كندا والولايات المتحدة بتوفير مسار قانوني واضح للإقامة طويلة الأمد للعاملين عن بُعد لدى جهات أجنبية. ففي حين تسمح كندا بالإقامة لمدة تصل إلى ستة أشهر من دون تصريح عمل، لكنها لا توفر تأشيرة مستقلة للرحالة الرقميين، لا تمتلك الولايات المتحدة تأشيرة اتحادية مخصصة لهذا الغرض. وعلى المستوى الأوروبي، تنافس إسبانيا دولا مثل البرتغال واليونان وإيطاليا، لكنها تتميز بسوق عمل أكبر، ومدن أكثر تنوعا، ومسار إقامة قد يقود إلى الإقامة طويلة الأمد بعد استيفاء الشروط.