احذر من طبيبك المجاني.. هل يغني الذكاء الاصطناعي عن المعالج النفسي؟

قد تكون كتابة المشاعر أخف وطأة من البوح بها أمام معالج نفسي يحتاج منا ساعة إلا قليلا لنحدد له ما يؤلم دواخلنا، لذلك وجد ملايين في نماذج الذكاء الاصطناعي ملجأ للبوح المجاني، من دون قوائم انتظار، ومطمئنين لعدم وصمهم اجتماعيا بمرضهم النفسي، لكن هل يمكن أن نحقق تقدما في حياتنا الخاصة مع الذكاء الاصطناعي أم أنه مهدئ مؤقت لألمنا النفسي؟

هل يحل الذكاء الاصطناعي مكان الطبيب؟

نشر علماء الحاسوب في جامعة "براون"، في العام الماضي، نتائج دراسة أجروها بالتعاون مع أخصائيين نفسيين لمراجعة محادثات علاجية مع نماذج الدردشة الذكية. ووجد الباحثون أن نماذج الدردشة، وإن طلب منها المستخدم صراحة أن تستعين بمناهج علمية قائمة على الأدلة، فإنها تنتهك المعايير الأخلاقية التي وضعتها هيئات مثل الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA)، فتقدم ردودا مضللة تعزز معتقدات المستخدمين السلبية عن أنفسهم والآخرين، وتخلق شعورا زائفا بالتعاطف مع المستخدمين، وتمارس تمييزا جنسيا وعرقيا ودينيا. كما ثبت فشلها في مد المستخدمين بمعلومات عن أي وسائل مساعدة في الأزمات، مثل ظهور أفكار انتحارية، واستجابتها لأزماتهم بلا مبالاة.

وقد كشفت نتائج اختبارات اتحاد المستهلكين الأمريكيين لخمسة نماذج دردشة مطورة لتقديم الدعم النفسي، أن النماذج قدمت نصائح خطرة، مثل كيفية التوقف التدريجي عن تناول مضادات الاكتئاب، وأن إجراءات السلامة، التي يُفترض أن تلتزم بها، تضعف مع طول المحادثة لتأثرها الشديد بمدخلات المستخدم، فضلا عن أن النماذج الخمسة ادعت كذبا أن المحادثات سرية.

لذلك نهت الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA) صراحة عن اعتماد نماذج الذكاء الاصطناعي بديلا عن الطبيب النفسي، لأن العلاقة بين المريض ومعالجه هي أحد أهم المؤشرات الموثوقة على نجاح العلاج، أما العلاقة مع أنظمة الذكاء الاصطناعي فهي أحادية الجانب، وإن ظن المستخدم عكس ذلك.

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هذا عدا عن أن نموذج الدردشة لا يمكنه ملاحظة الأدلة الجسدية أو السلوكية أثناء حديثك، وذلك شق يحتاجه الطبيب لتمام التقييم‏‏. وما يزيد الأمر سوءا، أن روبوتات الدردشة مصممة لتملق المستخدم، في حين يقوم عمل المعالج على تقديم الدعم وتحدي أفكار المريض المغلوطة في آن واحد، خدمة لمصلحة المريض الفعلية.

وحذرت الجمعية في بيانها الصادر في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، من أن تلك النماذج، وإن كانت مطورة بالاستناد إلى أفضل الممارسات العلاجية المحكمة، إلا أنها ليست فعالة أو آمنة للاستخدام في مجال الرعاية النفسية.

كيف تستغل الذكاء الاصطناعي لدعمك؟

اسأل نفسك، قبل أن تفتح الدردشة، عن غرضك من المحادثة. إذا كنت تحتاج إلى شخص يساعدك في إيجاد علاج ملائم، فابحث عن متخصص، وإن كنت تحتاج إلى دعم عاطفي، فابحث عن صديق، أما أنظمة الذكاء الاصطناعي فهي الأفضل في تنظيم الأفكار، أو ممارسة مهارة علّمك إياها معالجك، أو التثقيف حول منهج العلاج الذي اختاره المعالج، أو محاكاة مواقف تستعد لها.

فيما يلي أفضل استخدامات لنماذج الذكاء الاصطناعي بهدف دعم صحتك النفسية، وفق دليل الجمعية الأمريكية للطب النفسي (APA)، لكن بعد التشاور مع طبيبك الخاص:

1- استخدم المنهج العلاجي الذي علمك إياه معالجك، مثل تسجيل الأفكار، لتحديد التشوهات المعرفية، واطلب من نموذج الدردشة أن يرشدك لتطبيقها العملي في المواقف الحقيقية، فاكتب له "طلب مني طبيبي تحديد التشوهات المعرفية التي أتبعها، وإليك فكرة راودتني اليوم (…). ساعدني على تحديد (الموقف، الفكرة التلقائية المشوهة، نوع التشوه، الفكرة المتوازنة)"، ثم اعرض النتيجة على معالجك للتحقق من صحتها.

2- استخدم نموذج الدردشة في مساعدتك على تصور مواقف طلب منك طبيبك تخيلها بعد جلستكما. وتذكر أنك إذا طلبت منه سيناريو تخيلي مماثل لما سرده عليك الطبيب خلال الجلسة، فإنك تعرض حالتك النفسية للانتكاس، لأن بعض السيناريوهات المؤلمة تتطلب إشرافا متخصصا، لمتابعة حالتك الفسيولوجية.

3- سجل حالتك المزاجية، ونومك، وطعامك، ودرجة نشاطك يوميا، ضمن سجل أفكارك، واطلب من نموذج الدردشة تلخيص أي أنماط يجب عليك ذكرها أمام طبيبك، واطلب من النموذج تنظيمها وعدم تفسيرها. كذلك يمكنك استخدامه في تنظيم يومياتك، ومساعدتك بأسئلة تشجعك على البوح.

4- استخدم الذكاء الاصطناعي في صياغة مشاعرك المضطربة تجاه موقف ما، إذا وجدت صعوبة في شرح مشاعرك تجاهه، أو تحديد سبب انزعاجك.

5- يمكنك أيضا استخدامه في التحضير لجلساتك العلاجية، بسؤاله: "ساعدني في تنظيم ما حدث خلال هذا الأسبوع، في 3 أو 4 نقاط، ولا تستبعد (…)، لأطرحها على الطبيب"، وأخبر معالجك بأي تمارين اقترحها عليك النموذج، ليتحقق من أنه لا يتعارض مع خطتك العلاجية.

ما الذي يستوجب الحذر؟

لا تتهاون في حماية صحتك النفسية أو خصوصية بياناتك، واتبع النصائح التالية:

1- لا تحدد هويتك، ولا هوية أشخاص آخرين في محادثاتك، بل صفهم بعبارات عامة، ولا تشارك بتشخيص طبي، أو فحوصات، أو أسماء أدوية، واحذف كل شيء لا تريد تخزينه.

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2- صغ أسئلة تركز على العملية المطلوبة، لا على الحكم، فلا تسأله: "هل أعاني من القلق؟"، لأنه فاشل في التشخيص، بل اطلب التثقيف، بأن تسأله: "اشرح لي الأسئلة التي يطرحها الطبيب النفسي عادة لتقييم القلق".

3- اطلب منه التشكيك في إجاباته، بسؤاله "ما الأدلة الأخرى التي قد تناقض إجابتك؟" أو "ما الذي قد يصححه الطبيب النفسي في إجابتك؟"

4- إذا ذكر النموذج تشخيصا أو نهجا علاجيا أو حدد نمطا لأعراضك، فلا تتصرف بناء عليه مطلقا، واستشر معالجك بشأن تلك القضايا.

5- احذر من فخ الشعور بالتحسن، خصوصا إذا كنت تعود إلى نموذج الدردشة مرارا لتشعر بالراحة المؤقتة، دون أن تحل مشكلتك الحقيقية.

6- اقرأ شروط وتعليمات استخدام الأداة جيدا، واعرف الحدود غير القابلة للتفاوض حول صحتك النفسية، والتي يلزم مناقشتها مع طبيب متخصص، مثل: إذا راودتك أفكار لإيذاء نفسك، أو رغبة في إيقاف دواء وصفه لك الطبيب.