الرجال أم النساء: أيهما يبالغ في تعبئة حقيبة السفر؟

لفت صغر حجم حقائب لاعبي كرة القدم خلال تنقلاتهم في كأس العالم 2026 انتباه كثيرين، ودفعهم إلى عقد مقارنة بين ما يحمله هؤلاء اللاعبون من احتياجات في جولة طويلة بين الولايات الأميركية، وما يحمله معظمنا في رحلاته. فكثيرا ما نجد أنفسنا قبل العودة نجلس في غرفة الفندق أمام حقيبة يرفض غطاؤها أن يُغلق، فنضغط عليها بكل قوتنا، ونخرج بعض الأغراض ثم نعيدها، قبل أن نتساءل في النهاية: هل يمكن حقا الاستغناء عن بعض هذه الأشياء؟ فما الذي تكشفه هذه الحيرة عن طريقة تفكيرنا؟

لماذا نكدس الحقائب؟

لا يقتصر الإفراط في تعبئة الحقائب على عدد محدود من المسافرين، ففي استطلاع أجرته مدونة "غلوبال ريسكيو" للسفر، قال نحو ثلث المشاركين إن المبالغة في تعبئة الحقائب هي أكبر خطأ يرتكبونه، وقد تسببت لهم في دفع رسوم إضافية وصعوبات أثناء التنقل.

في حين نشرت منصة "راديكال ستورج" إحصائية شاملة حول عادات حزم الحقائب للمسافرين، وخلصت إلى أن 84.5% من المشاركين يعانون قلقا مستمرا من نسيان الأغراض أثناء التحضير للسفر، وأن شخصين من كل ثلاثة تقريبا ينسون عنصرين أساسيين في المتوسط في كل رحلة، وكشفت الإحصائية أن الفرد ينفق في المتوسط 53 دولارا لشراء بدائل للأشياء التي نسيها عند وصوله لوجهته.

يكمن القلق المفرط بين احتياطنا المبالغ به، ونسياننا أهم احتياجاتنا، فيفعِّل القلق لدينا شعور الخوف من الندم، وهو آلية وقائية ذاتية، يمكن أن تدفعنا لاتباع سلوكيات إيجابية، مثل ممارسة الرياضة، ولكنها قد تؤدي أيضا إلى تصرفات مندفعة.

وتفترض "نظرية الندم" التي وضعها غراهام لومز وروبرت سودن، في عام 1982، أن الناس يبتعدون عن الخيارات التي قد تجعلهم يشعرون لاحقا بأنهم اتخذوا القرار الخطأ، فمع علمنا بمزايا وعيوب كل قرار، إلا أن الناس لا يقررون من أجل تعظيم المكاسب أو تقليل الخسائر، بل لتجنب الندم عليها لاحقا. لذلك يظل سؤال "ماذا لو؟" يطاردنا عند اتخاذ القرارات.

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ويشغل ذلك الجدال المناطق المرتبطة بالعاطفة في الدماغ، فنرجح الاحتمالات السلبية أكثر من الإيجابية، لأن العقل القَلِق يبالغ في تقدير المخاطر غير محتملة الحدوث.

هل تبالغ النساء في تعبئة حقائبهن؟

تؤثر عوامل عدة على درجة القلق من نسيان بعض الاحتياجات أثناء السفر، مثل قلة الخبرة، أو كثرة الرحلات السابقة، واضطراب القلق، والخبرات السيئة، لكن تشير استطلاعات رأي متعددة إلى فجوة واضحة بين الجنسين في ترتيب الحقائب، فوفق استبيان أجرته شركة "فيلا بلس" يستخدم الرجال حوالي 98% مما يحملونه في إجازاتهم، بينما اعترفت النساء بالإفراط فيما يحزمونه، وارتدائهن حوالي 62% فقط من محتويات حقائبهن.

تؤكد إحصائية "راديكال ستورج" ذلك النمط من زاوية مختلفة، إذ تقوم ثلاثة أرباع النساء، بنسبة 75.6%، بتعبئة حقائب أزواجهن، مقارنة بـ 58.8% من الرجال الذين يقومون بذلك، وهنا يصعب المقارنة بين الجنسين.

ويأتي معيار قوي آخر وراء الإفراط في التعبئة يظهر في الرحلات العائلية، لتعدد الاحتياجات الحقيقية لأفراد الأسرة. إذ يحمل المسافرون أمتعة أكثر في الرحلات العائلية، لأن الأطفال يحتاجون كثيرا من الأغراض.

ويدفع ذلك النساء إلى تعبئة حقائب السفر مبكرا مقارنة بالرجال، بسبب ازدياد الحذر من عواقب الأخطاء. لذلك وصفت النساء تعبئة حقائب السفر بأنها مصدر توتر بالنسبة لهن قبل الإجازات، فالتجهيز لرحلة عائلية يختلف تماما عن التجهيز للسفر الفردي، إذ يعد نسيان غرض واحد لشخص بالغ أمرا مزعجا، بينما قد يفسد نسيان دواء، أو شاحن، أو لعبة مفضلة لطفل، يوما كاملا.

لكن يظهر الاختلاف الحقيقي بين الأجيال، فيُظهر المسافرون الأصغر سنا رغبة أكبر في التجربة واكتشاف الذات أكثر من القلق، ويعتزم 45% منهم شراء أمتعة جديدة، أي أكثر بعشرة أضعاف مما يخطط له جيل الألفية، فضلا عن أن ذلك الجيل الصغير يدفع نحو تحول ثقافي أوسع، بإكساب حقائب السفر دلالات تتعلق بالمكانة الاجتماعية.

كيف تتغلب على خوفك من الندم؟

لضمان عدم المبالغة في الاحتياط أو نسيان أمتعة مهمة، ينبغي علينا ترتيب الحقائب وفق منطق واضح بدلا من ترك عقلنا ليلتهمه القلق أمام كل قطعة بمفردها. لذلك جمعنا لك بعض النصائح، لتحديد منطقك الخاص في حزم حقيبتك:

1- ابدأ بحزم الأساسيات، مثل: البطاقات، والأدوية، والشاحن، وقطعة مناسبة لكل طقس متوقع، وأعط الأفضلية للقطع متعددة الوظائف، ثم اترك مساحة فارغة للشراء أو التبديل في وجهتك.

2- ضع حدودا ثابتة قبل التعبئة، مثل: عدد محدد من القطع، حقيبة واحدة، عدد كيلوغرامات محدد، كي لا تضيف أشياء جديدة مع زيادة قلقك لاقتراب موعد السفر.

3- راقب اللحظة التي يبدأ فيها خوفك من الندم في دفعك إلى المبالغة، وسمه بصوت مسموع، لتفصله عن القرار نفسه، بدل أن يختلط بصورة السفر كلها. هذا مهم لأن الندم المتوقع يعمل غالبا في الخفاء، ثم يظهر على هيئة احتياطات مبالغ فيها، أو قرارات مترددة.

4- لا تبنِ قراراتك على سيناريوهات متخيلة، وامنح كل قطعة سببا منطقيا لبقائها في الحقيبة، واسأل نفسك: هل آخذ المعطف الواقي من المطر لأن هناك احتمالا لسقوط الأمطار، أم لمجرد الاطمئنان؟ وهل يمكنني غسل ملابسي في الفندق، أم أحتاج إلى أكثر من قميصين؟

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5- افصل بين الضروري والأقل ضرورة، فلا تحمل معك أشياء لمجرد احتمال ضعيف بأنك قد تحتاج إليها، خصوصا إذا كان يمكن شراؤها في وجهتك أو الاستغناء عنها.

6- ابنِ قرارك على تجارب سابقة موثقة، واسأل نفسك: ماذا احتجت في الرحلات الماضية ولم يكن معي؟ وما أخذته معي ولم أستخدمه؟ واكتب قائمة بما تحتاج لتتخذ قرارا أدق.