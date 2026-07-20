فخ "الراحة المزيفة".. لماذا نشعر بالارتياح عند إلغاء اللقاءات الاجتماعية؟

في مساء عادي، قد يصلك إشعار قصير يقول: "تم إلغاء الموعد". والغريب أن أول ما يشعر به كثيرون ليس خيبة الأمل، بل الارتياح. إذ يختفي فجأة عبء الاستعداد للخروج، والتفكير في الطريق والوقت والحديث المنتظر.

لكن هذا الارتياح قد لا يدوم طويلا؛ فبعد ساعات، أو مع نهاية اليوم، قد يحل محله شعور بالفراغ أو الوحدة، مما يثير سؤالا: لماذا يبدو الانسحاب من بعض الخطط مريحا في كثير من الأحيان، رغم أننا وافقنا عليها مسبقا؟

الراحة التي نشعر بها ليست دائما راحة حقيقية

لفهم هذا الشعور، لا بد من التمييز بين الراحة الحقيقية والراحة الناتجة عن زوال التوتر. فالراحة الحقيقية تأتي بعد مجهود فعلي يحتاج معه الجسم أو العقل إلى التعافي، أما في كثير من حالات إلغاء المواعيد الاجتماعية، فإن ما نشعر به ليس تعافيا من إرهاق حقيقي، بل تخلصا من عبء نفسي متوقع.

وتوضح الطبيبة النفسية ديبرا كيسن، لموقع ريل سيمبل (Real Simple)، أن هذا الشعور يرتبط بما يعرف بـ"القلق الاستباقي". فعندما نضع الخطط، تبدو الفكرة ممتعة، لكن مع اقتراب موعدها يبدأ العقل في حساب الجهد المطلوب للاستعداد للخروج، والتنقل، وإدارة التفاعلات الاجتماعية، خاصة بعد يوم عمل طويل.

ويستهلك هذا التوقع قدرا من الطاقة الذهنية حتى قبل بدء الحدث نفسه. لذلك، عندما يُلغى الموعد، ينخفض التوتر فجأة، فيشعر الشخص بارتياح فوري، رغم أن ما زال لم يكن إرهاقا فعليا، بل مجرد توقع للإرهاق اختفى قبل أن يتحقق.

لماذا يصبح إلغاء الخطط عادة؟

لا يتوقف أثر إلغاء الخطط عند الشعور بالراحة اللحظية، بل قد يجعل اللجوء إليه أسهل مع مرور الوقت. فكلما اختفى التوتر بمجرد إلغاء الموعد، ارتبط الإلغاء في الذهن بتخفيف الضغط، كما يعزز الشعور باستعادة السيطرة على الوقت وسط ضغوط الحياة اليومية. ومع تكرار هذا النمط، قد يصبح الانسحاب الخيار الأول عند الشعور بالتردد أو القلق، حتى في غياب إرهاق حقيقي.

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ويفسر البروفيسور ستيفان هوفمان، أستاذ علم النفس بجامعة بوسطن، هذه الآلية في مراجعة علمية نُشرت عام 2018 في مجلة الاكتئاب والقلق (Depression and Anxiety).

ويوضح أن التجنب يمثل استجابة شائعة للخوف والقلق، لكنه يسهم في استمرارهما؛ إذ إن الابتعاد عن المواقف المثيرة للقلق يخفف الضيق النفسي مؤقتا، لكنه يحرم الشخص من فرصة اكتشاف أن الموقف قد يكون أقل تهديدا مما توقع، وهو ما يُبقي دائرة القلق والتجنب قائمة.

لماذا يظهر شعور الوحدة بعد الارتياح؟

قد يمنح إلغاء الخطط الاجتماعية شعورا فوريا بالارتياح، لأنه يزيل التوتر المرتبط بالموعد، لكنه لا يعوض ما كان يمكن أن يوفره اللقاء من تواصل وضحك وشعور بالانتماء. لذلك، وبعد انقضاء الوقت الذي كان مخصصا للقاء، قد يحل محل هذا الارتياح شعور بالفراغ أو الوحدة، ليس لأن قرار الإلغاء كان خاطئا بالضرورة، بل لأن الشخص فوّت على نفسه فرصة للتفاعل مع الآخرين وإثراء يومه بتجربة اجتماعية.

وتشير دراسات في علم النفس الاجتماعي إلى أن انخفاض التفاعل الاجتماعي يرتبط بزيادة الشعور بالوحدة وتراجع الصحة النفسية والمزاج على المدى الطويل، في حين ترتبط العلاقات الاجتماعية الجيدة بتحسن جودة الحياة وتعزيز الشعور بالانتماء.

لذلك، قد يبدو إلغاء الموعد مريحا في لحظته، لكنه لا يمنح المكاسب النفسية والاجتماعية التي توفرها العلاقات الإنسانية. ولهذا قد يكتشف بعض الأشخاص، مع نهاية اليوم، أن شعور الارتياح المؤقت قد تحول إلى إحساس بالفراغ، وأن شيئا ما كان ينقصهم طوال الوقت.

كيف نقلل الإلغاء من دون أن نرهق أنفسنا؟

الخبر الجيد أن الحل لا يبدأ بإجبار النفس على حضور جميع الفعاليات، بل ببناء علاقة أكثر واقعية مع التواصل الاجتماعي عن طريق الخطوات البسيطة التالية:

1 – قاعدة العشرين دقيقة: بدلا من إلغاء الموعد، التزم بالحضور لمدة عشرين دقيقة فقط، مع منح نفسك حرية المغادرة بعدها إذا لم تشعر بالارتياح.

فكثيرا ما يكتشف الناس أن أصعب خطوة هي الخروج من المنزل، وأن القلق يتراجع بمجرد الانخراط في اللقاء.

2 – لا تتخذ قرار الإلغاء فورا: إذا راودتك الرغبة في إلغاء الموعد، قم بتأجيل اتخاذ القرار لمدة ساعة قبل إرسال رسالة الاعتذار. فهذه المهلة القصيرة تمنحك فرصة لتهدأ مشاعر التردد أو القلق في داخلك، وتساعدك على اتخاذ قرار أكثر هدوءا بدلا من الاستجابة لاندفاع اللحظة.

3 – تقليل مساحة التفكير المسبق: قلل الوقت الذي تقضيه في التفكير باللقاء قبل موعده، واتخذ قرار الحضور مبكرا ثم تجنب الاسترسال في تخيل السيناريوهات المحرجة. فكثير من القلق الاستباقي لا ينشأ من الموقف نفسه، بل من الإفراط في تحليله وتكراره ذهنيا.

4 – استبدال الإلغاء بخيارات أبسط: إذا كنت تشعر بانخفاض طاقتك، فبدلا من إلغاء الموعد بالكامل، اقترح تعديله ليصبح أقل إرهاقا، مثل لقاء أقصر، أو في مكان أقرب، أو نزهة سريعة أو فنجان قهوة مع صديق. فهذه اللقاءات البسيطة تساعد في الحفاظ على التواصل، وتكسر تدريجيا دائرة الانسحاب من دون أن تشكل عبئا كبيرا.

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5 – إذا ألغيت الموعد.. اقترح بديلا: إذا اضطررت إلى إلغاء موعد، فلا تكتف بالاعتذار، بل اقترح موعدا بديلا في أقرب فرصة. فهذه الخطوة البسيطة تؤكد أن الإلغاء كان لظرف عارض لا لرغبة في الابتعاد، وتحافظ على العلاقة وتمنع أن يتحول الانقطاع المؤقت إلى تباعد غير مقصود.

6 – اجعل التواصل عادة أسبوعية: احرص على تخصيص تواصل اجتماعي بسيط وثابت كل أسبوع، مثل مكالمة قصيرة أو لقاء سريع لتناول القهوة، ولا تكتف بالاعتماد على المناسبات الكبيرة. فحتى الرسائل القصيرة أو الأحاديث العابرة تسهم في تعزيز الشعور بالانتماء وتحسين المزاج، كما تساعد على الحفاظ على الروابط الاجتماعية مع مرور الوقت.

7 – ميز بين الإرهاق والقلق: قبل أن تلغي الموعد، اسأل نفسك: هل أرفضه لأنني مرهق فعلا، أم لأنني قلق من الخروج؟ ويمكن أن يساعدك سؤال بسيط في الإجابة: إذا كان اللقاء سيعقد في منزلي، فهل سأظل أرغب في إلغائه؟ فإذا كانت الإجابة نعم، فأنت عندها بحاجة حقيقية إلى الراحة، أما إذا كان التردد مرتبطا بالخروج أو التفاعل الاجتماعي، فربما يكون القلق هو الدافع الحقيقي.

8 – اجعل أحد المقربين شريكا في التغيير: قد يكون من المفيد أن تخبر صديقا مقربا أو أحد أفراد العائلة بأنك تحاول كسر عادة إلغاء الخطط. فهذا لا يعني أن يراقبك أو يحاسبك، بل إن مجرد مشاركة الهدف مع شخص تثق به تضيف قدرا من الالتزام المعنوي والتشجيع، ما يقلل احتمال التراجع عن المواعيد بدافع التردد أو القلق في اللحظة الأخيرة.

توازن صحي

تقليل إلغاء الخطط الاجتماعية لا يعني أن تجبر نفسك على قبول كل دعوة، بل أن تبني علاقة أكثر توازنا مع فكرة الخروج. فالهدف ليس الامتناع عن الإلغاء تماما، لأن بعض المواقف تستدعي تفضيل الراحة بالفعل، وإنما الهدف ألا يصبح الإلغاء رد فعل تلقائي لكل شعور بالتردد أو القلق.

ومع تطبيق هذه الخطوات تدريجيا، يصبح قرار المشاركة أكثر وعيا وأقل خضوعا للقلق اللحظي، ويصبح من الأسهل التمييز بين الحاجة الحقيقية إلى الراحة والرغبة في التجنب. ففي بعض الأيام تكون أفضل عناية بالنفس هي البقاء في المنزل، وفي أيام أخرى يكون الخروج والتواصل مع الآخرين حتى في غياب الحماس هو الخيار الأكثر فائدة للصحة النفسية.