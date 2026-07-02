بطريقة احترافية.. هكذا تحضر القهوة الباردة في المنزل

يعشق العالم القهوة الساخنة والباردة بكل أنواعها التي أصبحت منتشرة في آلاف المقاهي الحديثة المزودة بالتكنولوجيا المتطورة لتحميص وتحضير وتقديم القهوة.

لكن هناك "شيء مميز في كوب من القهوة الباردة الكريمية القوية، كأغنى وألذ مشروب لأيام الصيف الحارة"؛ كما تقول ميليسا كرافيتز هوفنر، الكاتبة ومطورة وصفات الطعام في صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية. فهي منعشة وغنية بالكافيين وأقل حموضة من القهوة الساخنة.كما يمكن إضافة بعض النكهات، مثل شراب الفانيليا، ويسهل تحضير مُركّز منها بكميات كبيرة، وتخزينه في الثلاجة "ليكون جاهزا في أي وقت".

ولأن القهوة الباردة غالبا ما تكون أغلى ثمنا من القهوة الساخنة عند شرائها خارج المنزل، تنصح ميليسا بتحضيرها في المنزل، كطريقة رائعة للحصول على قهوة أفضل مذاقا.

الفرق بين القهوة المثلجة والقهوة الباردة

القهوة المثلجة: وهي قهوة ساخنة عادية، بعد تبريدها وتقديمها مع الثلج؛ ومع برودتها، "تبرز نكهات القهوة المُرّة والحامضة بشكل أكبر". ويحتاج تحضيرها إلى قهوة مركزة قوية "تجعل مذاقها رائعا عند إضافة الثلج والكريمة"، كما تقول ري دروموند، مؤسسة مدونة "ذا بايونير وومن".

وهي قهوة ساخنة عادية، بعد تبريدها وتقديمها مع الثلج؛ ومع برودتها، "تبرز نكهات القهوة المُرّة والحامضة بشكل أكبر". ويحتاج تحضيرها إلى قهوة مركزة قوية "تجعل مذاقها رائعا عند إضافة الثلج والكريمة"، كما تقول ري دروموند، مؤسسة مدونة "ذا بايونير وومن". القهوة الباردة: تُحضّر بنقع حبوب البن المطحونة في الماء البارد لمدة تصل إلى يوم كامل، للحصول على مُركز قهوة يُخفّف بالماء أو الحليب، دون استخدام للحرارة . وتتميز بـ "نكهة أحلى وأخف حدة، بفضل دور الماء البارد في تطوير نكهة حبوب البن بلطف وبطء". بحسب موقع "فوود نتورك".

المكونات اللازمة لتحضير القهوة الباردة

تقول خبيرة القهوة المعتمدة سامانثا راوندز إن المكونات الرئيسية لتحضير قهوتك الباردة المفضلة في المنزل هي ببساطة: "كمية كبيرة من البن والماء والوقت"؛ ولتحضير لتر ونصف من القهوة الباردة، سنحتاج إلى:

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إبريق كبير، أو وعاء زجاجي بسعة لتر ونصف، بالإضافة إلى غطاء مُحكم.

نصف كيلوغرام من حبوب البن، على أن تكون حبوب البن مطحونة بدرجة طحن خشنة.

3 أكواب ماء لكل ثلاثة أرباع كوب قهوة، وتنصح جيسيكا إيستو، مؤلفة كتاب "كيف تتذوق القهوة" الأعلى مبيعا في عام 2017، بعدم استخدام الماء المقطر، لأنه خال من المعادن، فماء الصنبور هو الأفضل لتحضير القهوة الباردة، "نظرا لغناه بالمعادن التي تساعد على استخلاص نكهة القهوة".

للنكهات، تنصح إيستو، باختيار "مزيج من النكهات الداكنة والدافئة، مثل الشوكولاتة أو القرفة أو المكسرات".

طريقة بسيطة لتحضير القهوة الباردة في المنزل

للمساعدة في تحضير أفضل قهوة باردة في المنزل، تنصح سامانثا راوندز بالآتي:

التأكد من الحفاظ على برودة الماء طوال عملية التحضير، للحصول على "قهوة أقل حموضة وأكثر غنى". مزج نصف كمية البن مع 6 أكواب من الماء البارد في إبريق كبير أو وعاء زجاجي، لمدة 5 دقائق. إضافة الكمية المتبقية من البن، و3 أكواب من الماء البارد، وتغطية الإبريق وترك البن منقوعا في درجة حرارة الغرفة من 8 إلى 12 ساعة، أو في الثلاجة حتى 24 ساعة؛ للاستمتاع بمزيد من النكهة. مع مراعاة عدم نقعها لأكثر من 24 ساعة، "كي لا تصبح مُرّة"، بحسب ري دروموند. استخدام فلتر قهوة وقمع أو مصفاة شبكية، لتصفية القهوة الباردة في وعاء جديد، ثم يتم تبريدها وتقديها مع الثلج، بعد تخفيفها بالماء أو الحليب حسب الرغبة. يمكن الاستمتاع بهذه الكمية من القهوة الباردة خلال 3 أيام، للحصول على "أفضل مذاق".

نصائح عامة لتحضير القهوة الباردة والمثلجة

لتحضير كمية أقل من القهوة الباردة، يتم تقليل كمية البن والماء للنصف؛ مع الحفاظ على نفس مدة النقع.

يمكن تحضير "القهوة الباردة المركزة" في المنزل، بتحضير محلول مركز جدا من القهوة، ليكون جاهزا لتخفيفه بالماء أو الحليب عند الرغبة في شربه. (تنصح جيسيكا إيستو باستخدام نسبة جزء واحد من القهوة إلى 6 أجزاء من الماء).

إذا كنت تُحضّر القهوة المثلجة باستمرار، تنصح ميليسا هوفنر بصُنع مكعبات ثلج من القهوة المتبقية، واستخدامها لتبريد قهوتك الساخنة بسرعة؛ وهذه الطريقة لن تُخفف قهوتك بل "ستُضيف إليها نكهة قهوة إضافية".

في حال كنت مشغولا ولا تملك الوقت الكافي وتحتاج إلى جرعة من النشاط بعد الظهر؛ تقترح ميليسا هوفنر "أسهل وأسرع طريقة لتحضير القهوة المثلجة"، بتحضير القهوة الساخنة وتركها تبرد قليلا، ثم صبها مباشرة فوق الثلج؛ مع ملاحظة أنه "كلما زادت كمية الثلج، كلما أصبح مشروبك مخففا أكثر".

أخطاء شائعة في تحضير القهوة الباردة والمثلجة

وفقا لموقع "مارثا ستيوارت"، هناك أخطاء شائعة عند تحضير القهوة الباردة قد تؤثر على النكهة، مثل:

طحن القهوة بشكل ناعم جدا ، فالطحن الخشن "أساسي" لتحضير قهوة باردة مثالية، أما الطحن الناعم جدا فقد يؤدي إلى "مرارة وقوام كثيف".

، فالطحن الخشن "أساسي" لتحضير قهوة باردة مثالية، أما الطحن الناعم جدا فقد يؤدي إلى "مرارة وقوام كثيف". استخدام حبوب قديمة ، "كلما كانت حبوب البن المستخدمة ذات جودة أعلى، كانت النتيجة أفضل"، كما تقول ميليسا هوفنر، مؤكدة أن استخدام حبوب البن المحمصة حديثا يعطي مذاقا أفضل. في المقابل، قد يؤدي استخدام حبوب البن المطحونة مسبقا أو القديمة إلى "نكهة باهتة، أو غير مستساغة".

، "كلما كانت حبوب البن المستخدمة ذات جودة أعلى، كانت النتيجة أفضل"، كما تقول ميليسا هوفنر، مؤكدة أن استخدام حبوب البن المحمصة حديثا يعطي مذاقا أفضل. في المقابل، قد يؤدي استخدام حبوب البن المطحونة مسبقا أو القديمة إلى "نكهة باهتة، أو غير مستساغة". تخفيف القهوة الباردة المركزة ، فالقهوة الباردة المركزة جدا، لا تصلح للشرب مباشرة؛ والأفضل تخفيفها بالماء أو الحليب .

، فالقهوة الباردة المركزة جدا، لا تصلح للشرب مباشرة؛ والأفضل تخفيفها بالماء أو الحليب سوء التخزين ، حيث يؤدي ترك القهوة الباردة في درجة حرارة الغرفة إلى إفساد طعمها، والأفضل تخزينها في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة للاستمتاع بها على نحو أفضل.

، حيث يؤدي ترك القهوة الباردة في درجة حرارة الغرفة إلى إفساد طعمها، والأفضل تخزينها في وعاء محكم الإغلاق في الثلاجة للاستمتاع بها على نحو أفضل. سكب القهوة الساخنة جدا على الثلج مباشرة، تقول ري دروموند: "قد يظن البعض أنه يمكن ببساطة سكب القهوة المغلية في كوب مليء بالثلج، ولكن بمجرد أن تلامس القهوة الساخنة الثلج سيذوب ويؤدي إلى تخفيف نكهة القهوة بشكل عام".