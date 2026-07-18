قبل سنوات قليلة، كان الطريق إلى النجاح المهني يبدو واضحا: شهادة جامعية، ثم وظيفة مكتبية في شركة كبرى، ومكتب أنيق، وحاسوب محمول، وراتب ثابت، ومسار وظيفي مستقر. أما المهن الحرفية، فغالبا ما كانت تعد خيارا أقل مكانة، يرتبط بمن لم يسلك طريق الجامعة. لكن هذه المعادلة بدأت تتغير.

ففي عدد متزايد من الدول الأوروبية، يتجه الشباب اليوم إلى مهن مثل الكهرباء والسباكة والنجارة وصيانة المعدات ،بعدما أصبحت توفر دخلا جيدا، وفرصا أكبر للاستقرار، وطلبا متزايدا في سوق العمل. ولا يعني ذلك أن الوظائف المكتبية فقدت أهميتها، بقدر ما يعكس تحولا في نظرة جيل جديد إلى معنى النجاح، وقيمة العمل، ومستقبل المهنة.

من بريق البدلة إلى أمان صندوق الأدوات

أحد أبرز أسباب هذا التحول هو تراجع الصورة المثالية للوظيفة المكتبية، بحسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" BBC. فبعد جائحة كورونا، شهدت أسواق العمل الأوروبية تغيرات عميقة، شملت موجات تسريح في بعض القطاعات، وضغوطا متزايدة لرفع الإنتاجية، وارتفاعا في معدلات الإرهاق النفسي بين الموظفين. ونتيجة لذلك، بدأ كثير من الشباب يشككون في فكرة أن العمل خلف المكتب هو الطريق الأكثر استقرارا، خاصة مع ساعات طويلة أمام شاشات الحاسوب، واجتماعات متلاحقة، وضغوط مستمرة لا تنعكس دائما على جودة الحياة أو الأمان الوظيفي.

الإرهاق النفسي.. الوجه الآخر للمكتب

ووفقا لتقرير موسع نشرته مجلة "فورشن"Fortune حول الصحة النفسية واتجاهات الشباب المهنية، فإن 75% من الشباب باتوا يربطون الوظائف المكتبية التقليدية بما يُعرف بـ"الاحتراق الوظيفي" (Burnout). فالجلوس لساعات طويلة أمام شاشة الحاسوب أورث كثيرين منهم شعورًا بالاغتراب والإنهاك الرقمي، في ظل غياب نتيجة ملموسة تعكس أثر ما ينجزونه يوميًا.

إعلان

وفي المقابل، يرى عدد متزايد من الشباب أن المهن الحرفية تمنحهم مكافأة نفسية أكثر مباشرة، إذ تتيح لهم رؤية ثمرة عملهم على أرض الواقع، سواء في إصلاح عطل أو إنجاز مشروع بأيديهم، وهو ما يعزز شعورهم بالإنجاز ويخفف من الضغوط المرتبطة بالوظائف الرقمية.

أوروبا تبحث عن حرفيين

في المقابل، تواجه أوروبا نقصا متزايدا في العمالة الماهرة، فمع اقتراب أعداد كبيرة من الحرفيين من سن التقاعد، لا يدخل إلى هذه المهن عدد كافٍ من الشباب لتعويضهم. ويشير تقرير نُشر في "بي بي سي"، إلى أن قطاعات مثل البناء والصيانة والكهرباء والسباكة تعاني بالفعل من نقص في الكفاءات، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأجور وزيادة فرص التوظيف.

وتدفع هذه الفجوة الشركات والحكومات إلى الاستثمار بصورة أكبر في برامج التدريب المهني، وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتعليم التقني، بعد عقود كان التركيز فيها ينصب بصورة شبه كاملة على التعليم الجامعي.

فالطالب الجامعي قد يقضي ثلاث أو أربع سنوات في الدراسة، ويتخرج مثقلا بالديون أو بتوقعات مرتفعة، ثم يدخل سوق عمل شديد المنافسة. في المقابل، يستطيع المتدرب في إحدى المهن الحرفية أن يبدأ في اكتساب الخبرة والدخل خلال فترة أقصر، مع فرص متزايدة لزيادة دخله أو تأسيس مشروعه الخاص مستقبلا.

هل أصبحت الشهادة الجامعية وحدها غير كافية؟

تؤكد مجلة "فوربس" Forbes أن المهن التقنية والحرفية أصبحت تمثل فرصة حقيقية للجيل الجديد، ليس فقط بسبب ارتفاع الطلب عليها، وإنما لأنها توفر مسارات مهنية واضحة، وتتيح فرصا للتطور والارتقاء دون أن تكون الشهادة الجامعية التقليدية شرطا أساسيا.

لكن جاذبية هذه المهن لا ترتبط بالدخل وحده. فالكثير من الشباب بات يبحث عن عمل يرى أثره مباشرة، إذ يمنح إصلاح منزل، أو تركيب شبكة كهرباء، أو إنجاز مشروع بناء شعورا بالإنجاز يصعب أن توفره بعض الوظائف المكتبية التي يغلب عليها إعداد التقارير، وحضور الاجتماعات، وإنجاز المهام الرقمية المتكررة.

كما أصبحت فكرة الاستقلال المهني أكثر إغراءً. فبعد سنوات من اكتساب الخبرة، يستطيع الكهربائي أو السباك أو النجار الماهر تأسيس مشروعه الخاص أو العمل لحسابه، بما يمنحه مرونة أكبر في إدارة وقته ودخله، مقارنة بالوظائف التي ترتبط بهياكل إدارية تقليدية.

الذكاء الاصطناعي يعيد رسم خريطة الوظائف

وهناك عامل آخر لا يمكن تجاهله، يتمثل في التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي. فمع تزايد قدرة هذه التقنيات على إنجاز كثير من المهام الإدارية والكتابية، بدأ بعض الشباب يتساءلون عن مستقبل الوظائف المكتبية خلال السنوات المقبلة. ورغم أن الذكاء الاصطناعي سيخلق بدوره وظائف جديدة، فإن المهن الحرفية التي تعتمد على الوجود الميداني والمهارات العملية لا تزال أقل عرضة للاستبدال الكامل بالآلات.

وتشير مجلة "إنك" Inc، وهي واحدة من أشهر وأقدم المجلات الاقتصادية، إلى أن هذا الإدراك يدفع بعض أفراد الجيل الجديد إلى تفضيل الوظائف التي يصعب أتمتتها، باعتبارها توفر قدرا أكبر من الاستقرار والأمان الوظيفي على المدى الطويل.

إعلان

ومع ذلك، لا يمكن اعتبار المهن الحرفية خيارا سهلا أو مناسبا للجميع. فهي تتطلب جهدا بدنيا، والعمل في بيئات قد تكون شاقة أحيانا، إلى جانب الحاجة المستمرة إلى تطوير المهارات ومواكبة التقنيات الحديثة. كما تنطوي بعض هذه المهن على مخاطر تستلزم تدريبا متخصصا والالتزام الصارم بإجراءات السلامة.

ليس صراعا بين العقل واليد

من ناحية أخرى، لا تزال الوظائف المكتبية تحتفظ بمزايا مهمة، خاصة في القطاعات القائمة على الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا والتمويل. لذلك، لا تبدو أوروبا مقبلة على هجرة جماعية من المكاتب إلى الورش، بقدر ما تشهد إعادة توازن في نظرة المجتمع إلى قيمة العمل الحرفي ودوره في الاقتصاد.

ويؤكد خبراء سوق العمل أن الاقتصاد الأوروبي يحتاج إلى المسارين معا؛ فهو يحتاج إلى المهندس كما يحتاج إلى الفني، وإلى المبرمج كما يحتاج إلى الكهربائي والسباك والنجار. فالمجتمعات الحديثة لا تقوم على نوع واحد من الوظائف، بل على تكامل المهارات والخبرات المختلفة.

لا يبدو أن المهن الحرفية تحل محل الوظائف المكتبية، بل إنها تستعيد مكانة فقدتها لسنوات طويلة. فبعدما كانت الشهادة الجامعية تُعد الطريق شبه الوحيد إلى النجاح، تشير التحولات الحالية إلى أن المهارة العملية أصبحت، في كثير من الحالات، لا تقل قيمة، وقد تكون الطريق الأسرع إلى الاستقرار، وفرص العمل، وحتى تأسيس مشروع مستقل.