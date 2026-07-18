لكل منزل رائحته الخاصة؛ مزيج يتشكل من العطور المستخدمة، ومواد التنظيف، وطبيعة الطهو، ومستوى التهوية اليومية. وفي خزائن الملابس تحديدا، تبرز روائح مألوفة تظل عالقة بالأقمشة لأشهر، من معطرات الملابس إلى رائحة النفتالين النفاذة، التي ارتبطت لدى أسر كثيرة بحماية المنسوجات من العث والتلف.

لكن الرائحة التي اعتدنا ربطها بالنظافة والحفظ ليست معطرا منزليا، بل أبخرة مبيد حشري مصنوع من مواد كيميائية تتحول تدريجيا إلى غازات سامة. ولذلك فإن بقاء رائحة النفتالين في الخزانة أو التصاقها بالملابس لا يدل على فاعلية آمنة، بل قد يكون مؤشرا على تسرب أبخرته إلى هواء المنزل واستنشاق أفراد الأسرة لها.

رائحة النفتالين.. إنذار التعرُّض لمواد ضارة

قد تبدو رائحة النفتالين مألوفة، بل ويربطها كثيرون بحفظ الملابس وحمايتها من العث، لكنها في الواقع تعني أن مادة كيميائية متطايرة مصممة لقتل الحشرات تنتشر في الهواء الذي نتنفسه.

فمجرد ملاحظة هذه الرائحة يعني أن أبخرة النفتالين وصلت إلى الأنف والرئتين، وهو ما قد يفسر ظهور بعض الأعراض لدى الأشخاص الذين يتعرضون لها باستمرار داخل المنازل، مثل:

تهيج العينين والأنف والحلق.

الصداع والغثيان والدوار.

الشعور بالخمول أو التشوش.

وتكون هذه التأثيرات أكثر وضوحا لدى الأطفال بسبب صغر حجم أجسامهم، كما أن ابتلاع كرات النفتالين يشكل خطرا حقيقيا على الأطفال والحيوانات الأليفة، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات تهدد الحياة.

وتشير دراسات علمية وتقارير صادرة عن هيئات صحية مثل وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) والوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) إلى أن التعرض المتكرر لأبخرة النفثالين قد يؤدي إلى تكسير خلايا الدم الحمراء (انحلال الدم)، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص إنزيم G6PD، وهي حالة وراثية تجعل خلايا الدم أكثر هشاشة.

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وقد سُجلت حالات فعلية حول العالم، وتحديدا بأوروبا وأمريكا، لأطفال تعرضوا للتسمم بعد استنشاق أو ابتلاع كرات النفتالين، حيث ظهرت عليهم أعراض مثل شحوب الجلد، والتعب الشديد، واصفرار العينين (اليرقان).

كما تشير بعض الدراسات الحيوانية إلى أن التعرض المزمن لتركيزات عالية من النفثالين قد يرتبط بتأثيرات على الجهاز التنفسي، ما دفع بعض الجهات إلى تصنيفه كمادة يحتمل أن تكون مسرطنة عند التعرض الطويل.

كيف يبدأ العث في غزو ملابسك؟

غالبًا ما نلقي اللوم على الفراشات الصغيرة التي نراها عند اكتشاف ثقوب في الملابس، لكن الحقيقة أن الضرر يكون قد وقع بالفعل في الخفاء. فاليرقات هي المسؤولة عن التهام الأقمشة، إذ تختبئ داخل ثنيات الملابس، وتحت الياقات، وعلى امتداد الخياطة والحواف التي تتجمع فيها طبقات القماش.

وتتغذى هذه اليرقات أساسا على الألياف الحيوانية، مثل الصوف والكشمير والفراء، لكنها قد تهاجم أيضًا الأقمشة المخلوطة أو الصناعية إذا كانت تحمل بقايا عرق أو طعام أو وبر ناتجة عن الاستخدام.

لذلك، لا تبدأ الوقاية باستخدام المعطرات أو المبيدات، بل بإزالة ما يجذب هذه الكائنات من الأساس، وهو الأوساخ غير المرئية التي قد تنتقل إلى الخزانة مع الملابس دون أن ننتبه إليها.

كيف تحمي ملابسك بدون سموم؟

يوضح موقع "مارثا ستيوارت" الأمريكي المتخصص في محتوى أسلوب الحياة والتدبير المنزلي، عددا من النصائح العملية التي من شأنها حماية ملابسك من أي هجوم عث محتمل.

وباختصار، تثبت التجربة المنزلية البسيطة أن الملابس النظيفة أقل عرضة للإصابة. لذلك، من المهم غسل القطع المُستخدمة قبل تخزينها، أو إرسال الحساسة منها إلى التنظيف الجاف في المغسلة المتخصصة.

حتى القطع التي تبدو نظيفة قد تحمل آثارا دقيقة من الزيوت أو العرق، وهي كافية لجذب اليرقات. بعد ذلك، يأتي دور الخزانة نفسها: تفريغها، تنظيف الزوايا والشقوق بالمكنسة، والتخلص من الغبار والوبر الذي قد يخفي البيوض.

أما التخزين، فهو المرحلة التي تصنع الفارق. ويمكن بخطوات بسيطة مثل استخدام صناديق محكمة أو أكياس قابلة للإغلاق، ووضعها في مكان جاف ومعتدل الحرارة، أن يقلل كثيرا من فرص الإصابة.

بدائل طبيعية للنفتالين

رغم انتشار استخدام البدائل الطبيعية داخل الخزائن، فإن فعاليتها تختلف بحسب طريقة الاستخدام والالتزام بخطوات واضحة. وتشير تقارير صحفية نقلت عن خبراء في مكافحة الآفات إلى أن هذه الوسائل تعمل أساسا كعوامل طاردة وليست قاتلة للعث، ما يعني أنها تحتاج إلى بيئة نظيفة ومغلقة لتكون ذات جدوى.

1- خشب الأرز أو كرات الأرز:

يُعد الأرز من أكثر الخيارات شيوعا، إذ يحتوي على زيوت طبيعية ذات رائحة قوية تزعج العث. لكن فعاليته تعتمد على تجديد سطحه عبر حكه أو صنفرته كل فترة لإطلاق زيوته الطبيعية مجددا. ووفق ما نقلته تقارير صحفية عن مختصين في الحشرات المنزلية لموقع "هيلث لاين"، فإن الأرز يفقد تأثيره تدريجيا إذا لم يتم تنشيطه دوريا، ما يجعله وسيلة وقائية أكثر منها علاجية.

2- الخزامى (اللافندر):

يمكن استخدام أزهار الخزامى المجففة داخل أكياس قماشية صغيرة توضع بين الملابس، إذ تساعد رائحتها في الحد من انجذاب العث إلى الخزائن، لكنها لا تعد وسيلة للقضاء عليه. ويشير موقع "هيلث لاين" إلى أن هذه الفاعلية تعتمد على قوة الرائحة، لذلك ينبغي استبدال الأكياس أو تجديد محتواها عندما تضعف رائحة الخزامى.

3- الأعشاب العطرية (كالنعناع وإكليل الجبل):

يمكن خلط عدة أعشاب مجففة للحصول على تأثير أقوى. هذه الأعشاب تعمل على تشويش حاسة الشم لدى الحشرات، ما يقلل من احتمالية استقرارها في الخزانة. لكن، كما ذات الموقع أن هذا التأثير مؤقت ويحتاج إلى تجديد دوري أيضا.

4- الأكياس العطرية المنزلية:

يمكن تحضيرها بسهولة عبر وضع أعشاب مجففة داخل أكياس قماشية من الشاش، مع إضافة قطرات قليلة من زيت عطري على السطح الخارجي لها. هذه الطريقة تعزز قوة الرائحة، لكنها تتطلب الحذر بدورها، إذ إن الزيوت المركزة قد تسبب تهيجا للجلد أو تكون غير آمنة للأطفال والحيوانات عند ابتلاعها.

5- الزيوت العطرية المُركّزة:

يستخدم البعض قطرات من الزيوت المُركزة مباشرة في أماكن حفظ الملابس، مثل زيت الخزامى أو النعناع أو الحبق والقرنفل، ووضعها على قطع قماش أو كرات قطنية أو مسح الأسطح بها.

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هذه الطريقة فعالة مؤقتا بسبب قوة الرائحة، لكنها تحتاج إلى إعادة التطبيق بشكل منتظم، كما يجب تجنب ملامستها المباشرة للملابس لتفادي البقع أو الحساسية.

ماذا لو اكتشفت العث في خزانتك؟

عند ملاحظة ثقوب في الملابس، من المهم التصرف بسرعة لمنع انتشار المشكلة وتفاقمها، ويبدأ ذلك بعزل القطع المصابة، وغسلها أو تنظيفها الجاف المتخصص، وفحص باقي الملابس.

من الطرق المفيدة أيضا التجميد، حيث يمكن وضع القطعة في كيس محكم داخل الفريزر لعدة أيام، ثم إخراجها وتركها تعود لحرارة الغرفة وتكرار العملية، ما يساعد في القضاء على اليرقات نهائيا.

أما استخدام كرات النفتالين، فيجب أن يكون الخيار الأخير، وبشروط صارمة: داخل حاوية مغلقة، بعيدا عن الأطفال والحيوانات، مع تهوية وغسل الملابس قبل استخدامها.