تُسكّن الألم وتخفف التوتر أثناء المخاض.. فوائد مذهلة لـ"وردة الفقراء"

لم يستخدم نبات إبرة الراعي على مر العصور لتزيين الشرفات والحدائق فحسب، بل استخدم لأغراض عديدة أخرى. إذ تشير بعض المصادر إلى أن المصريين القدماء استخدموه في تعزيز جمال البشرة وفي بعض الطقوس الروحية، بينما عرف في أوروبا خلال القرن السابع عشر، باسم "وردة الفقراء"، واستخدم لتعطير القفازات وإنعاش الغرف لتميزه برائحة مهدئة، وفي العصر الفيكتوري، زينت أوراقه الطازجة موائد الطعام الرسمية.

وفي عصرنا هذا، لا يزال زيت إبرة الراعي يحظى باهتمام واسع سواء في صناعة العطور ومستحضرات التجميل أو في العلاج بالروائح، كما تتزايد الدراسات التي تبحث في فوائده الصحية والتجميلية، لكن إلى أي مدى تدعم الأدلة العلمية هذه الاستخدامات؟

ما هو نبات إبرة الراعي؟

نبات إبرة الراعي ( Pelargonium graveolens ) والمعروف في بعض البلدان العربية باسم "الخبيزة الإفرنجية"، هو نبات عطري من جنس البيلارجونيوم، موطنه الأصلي جنوب أفريقيا، يتميز بأوراقه العطرية وأزهاره التي تتراوح بين اللون الأحمر والوردي والأبيض.

يُستخلص زيته العطري من سيقان النبات وأوراقه وأزهاره عن طريق التقطير بالبخار، لينتج زيتا ذا رائحة زهرية تشبه الورد مع لمسات عشبية خفيفة، وهو ما جعله مكونا شائعا في العطور ومنتجات العناية بالبشرة.

وخلال السنوات الأخيرة، لفت زيت إبرة الراعي اهتمام الباحثين بفضل احتوائه على مركبات مضادة للأكسدة والالتهابات والميكروبات، وهو ما قد يفسر بعض استخداماته الصحية.

في مراجعة منهجية نشرت في مجلة "فلافور آند فراغرانس جورنال" (Flavour and Fragrance Journal) عام 2025، حلل باحثون نتائج 12 دراسةً لتقييم تأثير زيت إبرة الراعي على صحة الإنسان، وخلصوا إلى أن الزيت قد يساعد في تخفيف القلق والألم وتحسين أعراض متلازمة ما قبل الحيض، إضافة إلى دعم علاج بعض مشكلات الجلد والفم، مع تمتعه بسجل أمان جيد عند استخدامه بالطريقة الصحيحة.

فوائد زيت إبرة الراعي

1 – يعزز صحة البشرة

يعد دعم صحة البشرة من أكثر استخدامات زيت إبرة الراعي شيوعا، ويرجع ذلك إلى خصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، وقد أشارت مراجعة منهجية عام 2017 إلى أن استخدام زيت إبرة الراعي موضعيا قد يساعد في علاج حب الشباب وتهيج الجلد، كما قد يساعد في تخفيف بعض الحالات الجلدية مثل الإكزيما والوردية.

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وللاستخدام الآمن، يفضل إضافة قطرة أو قطرتين من الزيت إلى كريم الترطيب أو مزجه بزيت ناقل قبل استخدامه على البشرة، مع ضرورة اختباره أولا على منطقة صغيرة للتأكد من عدم وجود حساسية.

2 – يساعد في تقليل التوتر والقلق

تشير بعض الدراسات إلى أن زيت إبرة الراعي قد يساعد على تهدئة الجهاز العصبي، لذلك يستخدم في العلاج بالروائح للمساهمة في تقليل التوتر وتحسين المزاج.

وفي دراسة نُشرت عام 2022 في المجلة الدولية للبحوث البيئية والصحة العامة، قيّم باحثون تأثير استنشاق 10 زيوت عطرية لدى المشاركين باستخدام جهاز تخطيط كهربية الدماغ (EEG). وأظهرت النتائج أن استنشاق زيت إبرة الراعي العطري ينشط مناطق في القشرة الأمامية للدماغ ترتبط بالاسترخاء وتحسين المزاج.

كما أظهرت دراسة أخرى، نُشرت في دورية كيرنج ساينس (Caring Sciences) عام 2015، أن العلاج العطري بزيت إبرة الراعي قد يساعد في تخفيف القلق لدى النساء أثناء المخاض.

3 – يساهم في تخفيف الألم

في دراسة أجراها باحثون من جامعة نيسابور في إيران عام 2020 لتحليل تأثير استنشاق زيت إبرة الراعي العطري على الألم بعد العمليات الجراحية، استنشقت إحدى المجموعتين زيت إبرة الراعي العطري، بينما تلقت المجموعة الأخرى دواء وهميا.

وأظهرت النتائج انخفاضا ملحوظا في شدة الألم وتحسنا في بعض المؤشرات الفسيولوجية لدى المجموعة التي استنشقت زيت إبرة الراعي، ما يشير إلى إمكانية استخدامه كعلاج تكميلي للمساعدة في إدارة الألم بعد الجراحة وليس بديلا عن المسكنات التقليدية.

4 – يخفف أعراض ما قبل الحيض

في تجربة سريرية نُشرت في المجلة الدولية للطب الوقائي، وجد الباحثون أن التدليك بالزيوت العطرية يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، إلا أن النساء اللاتي استخدمن زيت إبرة الراعي حققن تحسنا أكبر في الأعراض الجسدية والنفسية مقارنة بغيرهن.

وخلص الباحثون إلى أن التدليك بزيت إبرة الراعي قد يكون خيارا تكميليا للمساعدة في تخفيف أعراض متلازمة ما قبل الحيض، بما في ذلك تقلبات المزاج والانزعاج الجسدي المصاحبان للدورة الشهرية.

الاستخدامات الشائعة لزيت إبرة الراعي

يمكن استخدام زيت إبرة الراعي بعدة طرق، من أبرزها:

تبخير الوجه: بإضافة قطرتين أو ثلاث قطرات إلى وعاء من الماء الساخن واستنشاق البخار، وهي طريقة قد تساعد في تنظيف البشرة وتهدئة البثور أو الالتهابات.

بإضافة قطرتين أو ثلاث قطرات إلى وعاء من الماء الساخن واستنشاق البخار، وهي طريقة قد تساعد في تنظيف البشرة وتهدئة البثور أو الالتهابات. العلاج بالروائح: يمكنك استخدام 3 أو 4 قطرات في جهاز التبخير أو استنشاق الزيت المخفف لتعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر.

يمكنك استخدام 3 أو 4 قطرات في جهاز التبخير أو استنشاق الزيت المخفف لتعزيز الاسترخاء وتقليل التوتر. العناية بالشعر: بإضافة بضع قطرات إلى الشامبو أو البلسم، أو مزجه مع زيت جوز الهند أو زيت الخروع لتدليك فروة الرأس، ما قد يساعد في تنظيم إفراز الدهون وتقليل القشرة ويمنح الشعر مظهرا لامعا وصحيا.

بإضافة بضع قطرات إلى الشامبو أو البلسم، أو مزجه مع زيت جوز الهند أو زيت الخروع لتدليك فروة الرأس، ما قد يساعد في تنظيم إفراز الدهون وتقليل القشرة ويمنح الشعر مظهرا لامعا وصحيا. الكمادات الموضعية: بإضافة بضع قطرات إلى وعاء من الماء الدافئ أو البارد، ووضع الكمادة المنقوعة به على المناطق المؤلمة، وهي طريقة قد تساهم في تخفيف آلام العضلات وتورم المفاصل وآلام الدورة الشهرية والإصابات الرياضية.

احتياطات عند الاستخدام

يعد زيت إبرة الراعي آمنا لمعظم الأشخاص عند استخدامه بالطريقة الصحيحة، إلا أنه قد يسبب تهيجا أو حساسية لدى بعض الأشخاص عند وضعه على الجلد. لذلك، ينصح بتخفيفه بزيت ناقل، مثل زيت الجوجوبا أو زيت اللوز الحلو، قبل الاستخدام الموضعي، مع إجراء اختبار حساسية على منطقة صغيرة من الجلد قبل استعماله على نطاق أوسع.

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كما أن استنشاقه بكميات كبيرة قد يسبب الصداع أو الغثيان لدى بعض الأشخاص، لذا ينبغي استخدامه وفقا للإرشادات الموصى بها في العلاج بالروائح، مع مراعاة نسب التخفيف المناسبة لكل زيت عطري.

ولا ينصح باستخدامه أيضا أثناء الحمل أو الرضاعة الطبيعية أو لدى المصابين بالصرع أو ارتفاع ضغط الدم إلا بعد استشارة الطبيب.

ووفق ما تم طرحه، فإن زيت إبرة الراعي قد يقدم فوائد واعدة خاصة في العلاج بالروائح والعناية بالبشرة، لكنه ليس بديلا عن العلاج الطبي، كما أن بعض الادعاءات المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي مثل قدرته على علاج السكري أو السرطان أو وقف النزيف، لا تستند حتى الآن إلى أدلة علمية قوية.