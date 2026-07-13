أسلوب حياة|كأس العالم 2026

ماذا تأكل منتخبات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

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World food day celebration with world ball or globe surrounded by food freepik
مطابخ منتخبات كأس العالم 2026 (فري بيك)
كاميليا حسين
Published On 13/7/2026

في الحلقة الأخيرة من رحلتنا بين مطابخ منتخبات كأس العالم 2026، ومع الوصول إلى دور ربع النهائي نتناول بعض مطابخ المنتخبات التي تمكنت من الوصول إلى هذه الجولة بعد عدة جولات مليئة بالمتعة والإثارة، لنستمتع بمذاقات موائد المنتخبات المختلفة كما نستمتع بالمباريات.

فرنسا.. فنون المائدة

لا يقتصر تميز المطبخ الفرنسي على أطباقه المميزة، وإنما تبرز الوجبة الفرنسية وطرق تقديم الطعام كتقليد اجتماعي يحتفي بفنون الضيافة وما تشمله من ترتيب المائدة وتتابع الأطباق، مما دفع اليونسكو إلى إدراج "الوجبة الفرنسية التقليدية" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

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ويتنوع المطبخ الفرنسي بفضل الامتداد الجغرافي من سواحل المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط، فيشتهر في مارسيليا "البويابيس" (Bouillabaisse)، وهو حساء سمك تقليدي غني يطهى مع الثوم والبصل والطماطم والزعفران والشمر، ويضم عدة أنواع من الأسماك والمأكولات البحرية.

وفي نيس نشأ "راتاتوي" (Ratatouille)، وهو طبق يجمع بين الطماطم والخضروات مثل البصل والباذنجان والكوسة والفلفل والتوابل. أما المخبوزات الفرنسية فقد فاقت شهرتها حدود المحلية وأصبحت تقدم في مختلف أنحاء العالم، وأبرزها خبز "الباغيت" و"الكرواسون" و"البريوش".

والأمر نفسه ينطبق على الحلويات مثل "الماكرون" و"الكريم بروليه". كما تنتج فرنسا أكثر من 400 نوع من الأجبان المتنوعة التي لا تتشابه في الطعم أو الخصائص.

This photo taken July 27, 2009 shows a No-fuss Bouillabaisse from Bruce Weinstein and Mark Scarbrough's "Cooking Know-How" which uses a simple approach to making the popular seafood stew. (AP Photo/Larry Crowe)
البويابيس الفرنسي حساء سمك تقليدي من مدينة مارسيليا (أسوشيتد برس)

إسبانيا.. مزيج البحر المتوسط والحضارة العربية

يعد المطبخ الإسباني من أبرز مطابخ حوض البحر الأبيض المتوسط مع وضوح التأثير العربي عليه، واستمر الحكم العربي الإسلامي لإسبانيا لـ 8 قرون وترك بصمة واضحة على المطبخ، فقد أدخل العرب الأرز والحمضيات وبعض التوابل مثل الكمون والزعفران.

الطبق الإسباني الأشهر هو "الباييا" (Paella)، ويتكون من الأرز المطهو في مقلاة مسطحة واسعة مع المأكولات البحرية الطازجة أو الدجاج، ونشأ في بلنسية حيث كان الفلاحون يطهون الأرز مع المتوافر من الطعام، ويقال إن أصل الكلمة يعود إلى الكلمة العربية (البقية).

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طبق آخر شهير هو "تورتيلا البطاطس"، وهي نوع من العجة تصنع من مزيج من البيض والبطاطس والبصل. أما "حساء غازباتشو" فهو أفضل خيار في أيام الصيف الحارة، وهو حساء طماطم يُقدم باردا.

كما تعد أطباق "التاباس" جزءا أساسيا من المائدة في إسبانيا، وهي عبارة عن أطباق جانبية من المقبلات مثل الزيتون والجبن والنقانق وكرات اللحم.

Spanish Paellas and ham are served for Ukrainian refugees in Przemysl, Poland, Tuesday March 15, 2022. A Spanish group of friends who call themselves "Paellas por la Paz" (Paellas for Peace) have set up their large Paella cooking pans outside a humanitarian aid distribution center close to the Ukrainian border to feed the refugees crossing over from Ukraine. (AP Photo/Gema White Ortega)
الباييا الإسبانية طبق أرز شهير نشأ في بلنسية يطهى في مقلاة مسطحة واسعة مع المأكولات البحرية الطازجة (أسوشيتد برس)

بلجيكا.. بلد صغير بمائدة كبيرة

يعكس المطبخ البلجيكي تأثره بمطابخ دول الجوار، على سبيل المثال يظهر في جنوب بلجيكا تأثير المطبخ الفرنسي، بينما يظهر في الشمال التأثير الهولندي.

تحتل البطاطس المقلية مكانة خاصة في المطبخ البلجيكي، إذ تعدها بلجيكا أحد أبرز رموزها الوطنية، رغم الجدل التاريخي المستمر حول أصل هذا الطبق. وتُعرف البطاطس البلجيكية بتقطيعها إلى شرائح سميكة وقليها مرتين، لتكتسب قواما مقرمشا من الخارج وطريا من الداخل، وغالبا ما تقدم مع المايونيز.

ويجمع الطبق الأشهر في بلجيكا "مول فريتس" بين البطاطس المقلية الشهيرة والمأكولات البحرية، وهو عبارة عن بلح البحر المطهو في مرق من الكرفس والبصل والزبد ويقدم مع البطاطس المقرمشة.

كما تشتهر بلجيكا بصناعة الشوكولاتة بمختلف أنواعها، وأشهرها حلوى "البرالين" وتتكون من غلاف خارجي من الشوكولاتة بداخله حشوة ناعمة وكريمية مصنوعة من مزيج السكر والمكسرات مع الكراميل.

أما الوافل البلجيكي فهناك نوعان رئيسيان: الأول "لييج" وله طعم مكرمل، وهو أصغر حجما ويؤكل بدون إضافات، والثاني هو "بروكسل" خفيف ومقرمش ويقدم مع الفواكه أو الكريمة المخفوقة والشوكولاتة.

Ice Hockey - IIHF World Championships - Group A - Hungary v Latvia - Swiss Life Arena, Zurich, Switzerland - May 26, 2026 Fans with french fries in the stands during the match REUTERS/Denis Balibouse
البطاطس المقلية البلجيكية طبق ارتبط بالمطبخ البلجيكي (رويترز)

النرويج.. مطبخ الفايكينغ

يعكس المطبخ النرويجي في بساطته الطبيعة القاسية، والاعتماد على المكونات المتوافرة وطرق الحفظ المختلفة لمواجهة قسوة الشتاء. وتبرز في النرويج المأكولات البحرية وأشهرها "السلمون المدخن" ويقدم مع البيض أو صلصة الخردل. و"لوتيفيسك" وهو سمك القد المعالج والذي يقدم مع البطاطا المسلوقة والزبد.

أما "الراكفيسك" فهي طريقة تقليدية استخدمت لحفظ الأسماك عبر تمليحها وتخميرها لمدة تتراوح بين بضعة أشهر وحتى عام، وهو من أبرز الأطباق التقليدية. كما يصنع "فيسكيكاكر" من الأسماك الطازجة والنشا والتوابل وهو عبارة عن كعك سمك مقلي.

إلى جانب الأطباق البحرية تشتهر المائدة النرويجية بطبق "فوريكول" ويتكون من لحم الضأن المطهو مع الملفوف، بالإضافة إلى "سمالاهوفه" ويتكون من رأس خروف يملح أو يدخن ليحفظ قبل طهيه.

ويشتهر هذا الطبق بشكل خاص في موسم عيد الميلاد. وإلى جانب أطباق لحم الضأن تبرز الأطباق المعتمدة على لحم الموظ والرنة والغزلان على المائدة النرويجية.

In this Thursday, Dec. 13, 2012 photo, lutefisk is made from dried ling cod brought in from Norway, at Olsen Fish Co., in Minneapolis. America's foodie culture has inspired a new generation of chefs and adventurous eaters who have mined ethnic food traditions to create gourmet delicacies. But lutefisk, a dried white cod reconstituted in caustic chemicals, is one heritage dish that has remained stubbornly unimproved. (AP Photo/Genevieve Ross)
لوتيفيسك النرويجي سمك القد المعالج بطريقة تقليدية ويقدم عادة مع البطاطا المسلوقة والزبدة (أسوشيتد برس)

إنجلترا.. المطبخ التقليدي

رغم ما شهده المطبخ الإنجليزي من تغيرات كبيرة إلا أن بعض الأطباق لا تزال محتفظة بمكانتها التقليدية. من بين أشهرها طبق "فيش آند تشيبس" (Fish and Chips) أو السمك مع شرائح البطاطس، ويصنع عادة من سمك القد أو الحدوق المقلي مع شرائح البطاطس السميكة المقلية.

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طبق آخر شهير يعتمد على البطاطس هو "شيبردز باي" (Shepherd’s Pie) أو فطيرة الراعي، وتصنع من لحم الضأن المفروم والبصل والجزر، وتغطى بطبقة من البطاطس المهروسة، وتخبز في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيا.

فطيرة الراعي الإنجليزية طبق تقليدي يصنع من اللحم المفروم والبصل والجزر ويغطى بطبقة من البطاطس
فطيرة الراعي الإنجليزية طبق تقليدي يصنع من اللحم المفروم والبصل والجزر ويغطى بطبقة من البطاطس (فري بيك)

وإلى جانب الأطباق التقليدية هناك بعض الطقوس الإنجليزية الشهيرة المرتبطة بالطعام، أبرزها "الإفطار الإنجليزي" بشكله التقليدي الذي يضم البيض المقلي واللحم المقدد والفاصوليا المطبوخة والطماطم والفطر مع الخبز المحمص، وعادة ما تخصص هذه الوجبة لعطلة نهاية الأسبوع.

كما تبرز ثقافة "شاي بعد الظهيرة" بما تتضمنه من شاي وسندويشات صغيرة وحلويات، وما زالت تمثل أحد أشهر الطقوس المرتبطة بالضيافة البريطانية، حتى وإن لم تعد ممارسة يومية لدى الغالبية.

وكما تختلف أساليب اللعب بين المنتخبات المختلفة، تختلف أيضا فلسفة الطعام لدى كل منها، فكل منتخب يحمل قميصه ونشيده الوطني ومطبخه بكل ما أثر فيه من تاريخ وجغرافيا.

المصدر: الجزيرة

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