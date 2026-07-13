ماذا تأكل منتخبات ربع نهائي كأس العالم 2026؟

في الحلقة الأخيرة من رحلتنا بين مطابخ منتخبات كأس العالم 2026، ومع الوصول إلى دور ربع النهائي نتناول بعض مطابخ المنتخبات التي تمكنت من الوصول إلى هذه الجولة بعد عدة جولات مليئة بالمتعة والإثارة، لنستمتع بمذاقات موائد المنتخبات المختلفة كما نستمتع بالمباريات.

فرنسا.. فنون المائدة

لا يقتصر تميز المطبخ الفرنسي على أطباقه المميزة، وإنما تبرز الوجبة الفرنسية وطرق تقديم الطعام كتقليد اجتماعي يحتفي بفنون الضيافة وما تشمله من ترتيب المائدة وتتابع الأطباق، مما دفع اليونسكو إلى إدراج "الوجبة الفرنسية التقليدية" ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي.

ويتنوع المطبخ الفرنسي بفضل الامتداد الجغرافي من سواحل المحيط الأطلسي إلى البحر المتوسط، فيشتهر في مارسيليا "البويابيس" (Bouillabaisse)، وهو حساء سمك تقليدي غني يطهى مع الثوم والبصل والطماطم والزعفران والشمر، ويضم عدة أنواع من الأسماك والمأكولات البحرية.

وفي نيس نشأ "راتاتوي" (Ratatouille)، وهو طبق يجمع بين الطماطم والخضروات مثل البصل والباذنجان والكوسة والفلفل والتوابل. أما المخبوزات الفرنسية فقد فاقت شهرتها حدود المحلية وأصبحت تقدم في مختلف أنحاء العالم، وأبرزها خبز "الباغيت" و"الكرواسون" و"البريوش".

والأمر نفسه ينطبق على الحلويات مثل "الماكرون" و"الكريم بروليه". كما تنتج فرنسا أكثر من 400 نوع من الأجبان المتنوعة التي لا تتشابه في الطعم أو الخصائص.

إسبانيا.. مزيج البحر المتوسط والحضارة العربية

يعد المطبخ الإسباني من أبرز مطابخ حوض البحر الأبيض المتوسط مع وضوح التأثير العربي عليه، واستمر الحكم العربي الإسلامي لإسبانيا لـ 8 قرون وترك بصمة واضحة على المطبخ، فقد أدخل العرب الأرز والحمضيات وبعض التوابل مثل الكمون والزعفران.

الطبق الإسباني الأشهر هو "الباييا" (Paella)، ويتكون من الأرز المطهو في مقلاة مسطحة واسعة مع المأكولات البحرية الطازجة أو الدجاج، ونشأ في بلنسية حيث كان الفلاحون يطهون الأرز مع المتوافر من الطعام، ويقال إن أصل الكلمة يعود إلى الكلمة العربية (البقية).

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طبق آخر شهير هو "تورتيلا البطاطس"، وهي نوع من العجة تصنع من مزيج من البيض والبطاطس والبصل. أما "حساء غازباتشو" فهو أفضل خيار في أيام الصيف الحارة، وهو حساء طماطم يُقدم باردا.

كما تعد أطباق "التاباس" جزءا أساسيا من المائدة في إسبانيا، وهي عبارة عن أطباق جانبية من المقبلات مثل الزيتون والجبن والنقانق وكرات اللحم.

بلجيكا.. بلد صغير بمائدة كبيرة

يعكس المطبخ البلجيكي تأثره بمطابخ دول الجوار، على سبيل المثال يظهر في جنوب بلجيكا تأثير المطبخ الفرنسي، بينما يظهر في الشمال التأثير الهولندي.

تحتل البطاطس المقلية مكانة خاصة في المطبخ البلجيكي، إذ تعدها بلجيكا أحد أبرز رموزها الوطنية، رغم الجدل التاريخي المستمر حول أصل هذا الطبق. وتُعرف البطاطس البلجيكية بتقطيعها إلى شرائح سميكة وقليها مرتين، لتكتسب قواما مقرمشا من الخارج وطريا من الداخل، وغالبا ما تقدم مع المايونيز.

ويجمع الطبق الأشهر في بلجيكا "مول فريتس" بين البطاطس المقلية الشهيرة والمأكولات البحرية، وهو عبارة عن بلح البحر المطهو في مرق من الكرفس والبصل والزبد ويقدم مع البطاطس المقرمشة.

كما تشتهر بلجيكا بصناعة الشوكولاتة بمختلف أنواعها، وأشهرها حلوى "البرالين" وتتكون من غلاف خارجي من الشوكولاتة بداخله حشوة ناعمة وكريمية مصنوعة من مزيج السكر والمكسرات مع الكراميل.

أما الوافل البلجيكي فهناك نوعان رئيسيان: الأول "لييج" وله طعم مكرمل، وهو أصغر حجما ويؤكل بدون إضافات، والثاني هو "بروكسل" خفيف ومقرمش ويقدم مع الفواكه أو الكريمة المخفوقة والشوكولاتة.

النرويج.. مطبخ الفايكينغ

يعكس المطبخ النرويجي في بساطته الطبيعة القاسية، والاعتماد على المكونات المتوافرة وطرق الحفظ المختلفة لمواجهة قسوة الشتاء. وتبرز في النرويج المأكولات البحرية وأشهرها "السلمون المدخن" ويقدم مع البيض أو صلصة الخردل. و"لوتيفيسك" وهو سمك القد المعالج والذي يقدم مع البطاطا المسلوقة والزبد.

أما "الراكفيسك" فهي طريقة تقليدية استخدمت لحفظ الأسماك عبر تمليحها وتخميرها لمدة تتراوح بين بضعة أشهر وحتى عام، وهو من أبرز الأطباق التقليدية. كما يصنع "فيسكيكاكر" من الأسماك الطازجة والنشا والتوابل وهو عبارة عن كعك سمك مقلي.

إلى جانب الأطباق البحرية تشتهر المائدة النرويجية بطبق "فوريكول" ويتكون من لحم الضأن المطهو مع الملفوف، بالإضافة إلى "سمالاهوفه" ويتكون من رأس خروف يملح أو يدخن ليحفظ قبل طهيه.

ويشتهر هذا الطبق بشكل خاص في موسم عيد الميلاد. وإلى جانب أطباق لحم الضأن تبرز الأطباق المعتمدة على لحم الموظ والرنة والغزلان على المائدة النرويجية.

إنجلترا.. المطبخ التقليدي

رغم ما شهده المطبخ الإنجليزي من تغيرات كبيرة إلا أن بعض الأطباق لا تزال محتفظة بمكانتها التقليدية. من بين أشهرها طبق "فيش آند تشيبس" (Fish and Chips) أو السمك مع شرائح البطاطس، ويصنع عادة من سمك القد أو الحدوق المقلي مع شرائح البطاطس السميكة المقلية.

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طبق آخر شهير يعتمد على البطاطس هو "شيبردز باي" (Shepherd’s Pie) أو فطيرة الراعي، وتصنع من لحم الضأن المفروم والبصل والجزر، وتغطى بطبقة من البطاطس المهروسة، وتخبز في الفرن حتى يصبح لونها ذهبيا.

وإلى جانب الأطباق التقليدية هناك بعض الطقوس الإنجليزية الشهيرة المرتبطة بالطعام، أبرزها "الإفطار الإنجليزي" بشكله التقليدي الذي يضم البيض المقلي واللحم المقدد والفاصوليا المطبوخة والطماطم والفطر مع الخبز المحمص، وعادة ما تخصص هذه الوجبة لعطلة نهاية الأسبوع.

كما تبرز ثقافة "شاي بعد الظهيرة" بما تتضمنه من شاي وسندويشات صغيرة وحلويات، وما زالت تمثل أحد أشهر الطقوس المرتبطة بالضيافة البريطانية، حتى وإن لم تعد ممارسة يومية لدى الغالبية.

وكما تختلف أساليب اللعب بين المنتخبات المختلفة، تختلف أيضا فلسفة الطعام لدى كل منها، فكل منتخب يحمل قميصه ونشيده الوطني ومطبخه بكل ما أثر فيه من تاريخ وجغرافيا.