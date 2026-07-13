في زمن الوفرة والسرعة.. هل أصبحت البساطة شكلا جديدا من الرفاهية؟

قرر الكاتب والفيلسوف الأمريكي هنري ديفيد ثورو، أن يهرب من صخب المدينة ويعيش حياة بسيطة قرب بحيرة والدن بولاية ماساتشوستس. كان هدف ثورو الأساسي أن يثبت قدرتنا على عيش حياة أكثر حرية وسعادة بأقل الإمكانيات والتحرر من الاستهلاك المفرط والتركيز على الطبيعة والتأمل واكتشاف المعنى الحقيقي للحياة. وقد وثق تجربته تلك في كتابه "والدن: أو الحياة في الغابة" (Walden; or, Life in the Woods) الذي نُشر عام 1854 وأصبح فيما بعد مرجعا فلسفيا لكيفية العيش "ببساطة"، وتكريما لمساهمته تلك، تزامن "يوم البساطة العالمي" مع ذكرى ميلاده في 12 يوليو/تموز.

في العالم المتسارع الذي نعيش فيه اليوم، تبدو البساطة التي دعا إليها ثورو حلما بعيد المنال، فهل أصبح العيش بهدوء وامتلاك وقت لأنفسنا رفاهية يصعب تحقيقها؟ ولماذا باتت العودة إلى حياة أقل تعقيدا من أكثر التحديات التي نواجهها؟

البساطة ليست أن تملك أقل.. بل أن تحتاج أقل

غالبا ما تُفهم البساطة على أنها التخلي عن الممتلكات أو رفض الرفاهية، لكنها في جوهرها لا تعني حياة فقيرة أو خالية من المتعة، وفقا للفيلسوف الأمريكي، بل تعني امتلاك القدرة على التمييز بين ما هو ضروري وما هو زائد عن الحاجة.

فلكي تعيش حياة بسيطة لا يجب أن تسأل: "كم أملك؟"، إنما يصبح السؤال: "هل ما أملكه يضيف قيمة حقيقية إلى حياتي؟". وفي الوقت نفسه لا تعني الاستغناء، كأن تعيش حياة متواضعة أو تبتعد عن التكنولوجيا تماما، إنما تعني بناء علاقة أكثر هدوءا مع الأشياء والوقت والعلاقات. إنها القدرة على قول "لا" لما يستنزف الطاقة، والتركيز على ما يمنح الحياة قيمة حقيقية.

لماذا أصبحت الحياة الهادئة صعبة المنال؟

رغم أننا نملك اليوم وسائل أكثر للراحة وتوفير الوقت مقارنة بالأجيال السابقة، فإن هذه الوفرة نفسها خلقت أشكالا جديدة من التعقيد والضغط. فالمشكلة لم تعد في نقص الأشياء، بل في كثرتها: الكثير من المعلومات، والكثير من الخيارات، والكثير من الالتزامات التي تستنزف الانتباه.

1- كثرة الخيارات.. عبء جديد على العقل

لم يعد الإنسان يعاني من قلة الخيارات، بل من وفرتها. فبين آلاف المنتجات والخدمات والمحتويات والقرارات اليومية، أصبح الاختيار المستمر مصدرا للإرهاق الذهني.

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حتى القرارات البسيطة، مثل ماذا نشتري أو ماذا نشاهد أو كيف نقضي وقتنا، أصبحت تستهلك جزءا من الطاقة العقلية. فالعقل البشري ليس مصمما للتعامل مع عدد لا نهائي من الاختيارات، لذلك أصبحت البساطة وسيلة لتقليل هذا الحمل واستعادة الشعور بالسيطرة.

2- ثقافة "المزيد" تجعل الاكتفاء أكثر صعوبة

ترتبط فكرة النجاح في كثير من المجتمعات الحديثة بالسعي المستمر إلى المزيد: راتب أكبر، منزل أكبر، وإنجازات أكثر. ورغم أن الطموح قد يكون دافعا إيجابيا، فإن السعي الدائم وراء المزيد قد يجعل الإنسان يعيش في انتظار المرحلة التالية بدل الاستمتاع بما يملكه الآن.

هنا تقترح البساطة منظورا مختلفا، فالقيمة لا تُقاس بكمية الأشياء التي يمتلكها الإنسان، بل بمدى مساهمتها في تحسين حياته ومنحه شعورا بالرضا والمعنى.

3- التكنولوجيا وضجيج المعلومات

جعلت التكنولوجيا الحياة أكثر سهولة في جوانب كثيرة، لكنها في الوقت نفسه أزالت الحدود بين العمل والراحة. فالهاتف الذكي أصبح يحمل الأخبار والتنبيهات ورسائل العمل والمقارنات الاجتماعية إلى كل مكان، حتى إلى لحظات يُفترض أن تكون مخصصة للراحة.

لم يعد انتهاء يوم العمل يعني بالضرورة انتهاء التواصل، بل أصبح الإنسان بحاجة إلى وضع حدود واضحة لحماية وقته وتركيزه واستعادة هدوئه.

4- المقارنة المستمرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

تقدم المنصات الرقمية صورا منتقاة عن حياة الآخرين، ما قد يدفع الإنسان إلى مقارنة واقعه بهذه الصور المثالية باستمرار. ومع الوقت، قد يتحول التركيز من الاستمتاع بما نملكه إلى محاولة الوصول إلى نمط حياة يبدو أكثر نجاحا أو رفاهية.

وهذا الشعور المستمر بالحاجة إلى التحسين والتغيير يجعل الرضا أكثر صعوبة، حتى عندما تكون الحياة مستقرة.

5- تسارع إيقاع الحياة اليومية

بين متطلبات العمل، والمسؤوليات العائلية، والالتزامات الاجتماعية، أصبح الوقت الهادئ موردا نادرا. وحتى أوقات الراحة قد تتحول إلى فترات أخرى لاستهلاك المحتوى أو متابعة الأخبار بدلا من استعادة الطاقة.

ولهذا أصبحت السكينة اليوم شيئا يحتاج الإنسان إلى اختياره عمدا، وليس مجرد نتيجة طبيعية لنمط الحياة.

البساطة.. فن حذف غير الضروري

لا تعني البساطة التخلي عن الطموح أو النجاح، بل قد تساعد الإنسان على تحقيقهما بطريقة أكثر توازنا. فعندما يقل عدد الأشياء التي تشتت الانتباه، يصبح من الأسهل التركيز على ما يهم فعلا.

ولهذا يرى كثيرون أن البساطة أصبحت شكلا من أشكال الرفاهية الحديثة، فامتلاك منزل هادئ، ووقت بلا مقاطعات، وعلاقات عميقة، وذهن أقل ازدحاما، قد تكون أشياء أكثر قيمة من امتلاك المزيد من الممتلكات.

فالبساطة لا تقوم على رفض الرفاهية، بل على إعادة تعريفها. فبدلا من امتلاك عشرات الأشياء قليلة الاستخدام، قد يختار الإنسان قطعة واحدة ذات جودة عالية. وبدلا من عشرات العلاقات السطحية، يفضل علاقات أقل لكنها أكثر عمقا وديمومة.

ولهذا تنتشر اليوم اتجاهات مثل تصميم المنازل الهادئة، وخزائن الملابس المحدودة، والسفر البطيء، والعودة إلى الحرف اليدوية والطعام المنزلي، باعتبارها محاولات لاستعادة الإحساس بالبطء وسط عالم سريع.

كيف نمارس البساطة؟

لا تحتاج البساطة بالضرورة إلى تغيير جذري في نمط الحياة، بل قد تبدأ بخطوات صغيرة، مثل:

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التقليل من المشتريات غير الضرورية: لا تعني البساطة التخلي عن كل شيء، بل التوقف عن اقتناء ما لا يضيف قيمة حقيقية إلى الحياة، واختيار الأشياء التي تلبي حاجة فعلية أو تمنح شعورا بالرضا.

تخصيص وقت بعيدا عن الشاشات: يمكن لاستعادة بعض اللحظات الخالية من الهاتف والإشعارات أن تساعد على تهدئة الذهن واستعادة التركيز، سواء من خلال القراءة أو المشي أو قضاء الوقت مع العائلة.

ترتيب المكان والتخلص من الفوضى: البيئة المحيطة تؤثر في الحالة النفسية، لذلك يساعد تنظيم المنزل والاحتفاظ بالأشياء المهمة فقط على خلق شعور أكبر بالراحة والهدوء.

إعادة ترتيب الأولويات: لا تعني الحياة البسيطة إنجاز عدد أقل من الأمور، بل التركيز على ما يستحق الوقت والطاقة، والتخلي عن الالتزامات التي تستنزف الإنسان دون فائدة حقيقية.

اختيار الجودة بدلا من الكثرة: سواء في الملابس أو الأثاث أو العلاقات، يمكن للتركيز على الأشياء ذات القيمة والمعنى أن يمنح شعورا أكبر بالرضا مقارنة بالتراكم المستمر.

منح الوقت للحظات العادية: قد تكون البساطة في الاستمتاع بتجارب يومية صغيرة مثل إعداد وجبة منزلية، أو الجلوس في الطبيعة، أو الاستمتاع بلحظة هادئة دون الحاجة إلى البحث الدائم عن المزيد.

فالبساطة ليست انسحابا من الحياة الحديثة، بل طريقة أكثر وعيا للتعامل معها، من خلال اختيار ما نسمح له بدخول حياتنا وما نقرر تركه خلفنا.