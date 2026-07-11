هل تشعر أن منزلك ساخن أكثر من اللزوم على الرغم من أن الحرارة ليست مرتفعة كثيرا في الخارج؟ قد يكون السبب ببساطة قيامك ببعض الأمور البسيطة التي تزيد الأبخرة والرطوبة في المنزل وتضاعف الشعور بالحرارة واللزوجة والانزعاج.

فارتفاع الرطوبة يقلل قدرة الجسم على تبريد نفسه عبر تبخر العرق. كلما زادت كمية بخار الماء في الهواء، تباطأ تبخير العرق عن الجلد، وارتفع الإحساس بالحرارة والاختناق، كما قد يزيد ذلك من مشكلات صحية مثل الحساسية والربو.

ما هي نسبة الرطوبة الملائمة للمنزل؟

تتراوح الرطوبة الملائمة داخل أغلب المنازل غالبا بين 40 و60%، بينما تنصح وكالة حماية البيئة الأمريكية بأن تبقى الرطوبة الداخلية دون نسبة 60%، ويفضل أن تكون بين 30 و50% عندما تسمح الظروف، ويمكن مراقبة هذه المعدلات بأجهزة القياس المتخصصة التي تباع في الأسواق لهذا الغرض باسم "هيغرومتر" (Hygrometer).

في المقابل، فإن ارتفاع الرطوبة لفترات طويلة يزيد فرص التكثف على الزجاج والجدران، ويخلق بيئة مناسبة للعفن والروائح المكتومة، خاصة في الحمامات والمطابخ.

لذلك، لا يكفي الاعتماد على الإحساس الشخصي بالحرارة. يمكن لجهاز صغير لقياس الرطوبة أن يكشف إن كان سبب الانزعاج هو الحرارة نفسها أم رطوبة مرتفعة داخل المنزل.

هذه المعلومة تساعد على اختيار الحل الصحيح لعلاج المشكلة، وهو إما زيادة فرص ومواعيد التهوية الدورية للجو في المنزل، وإما تقليل مصادر البخار وتشغيل شفاط الهواء، أو استخدام مزيل رطوبة عند الحاجة لعلاج المشكلة من جذورها.

تجفيف الملابس داخل المنزل

يُعد تجفيف الملابس داخل المنزل أحد أكثر مشكلات زيادة رطوبة وحرارة البيت شيوعا، وهي من أكثر العادات التي ترفع نسب الرطوبة، خصوصا عند نشرها في غرفة مغلقة أو قرب التدفئة أو في مساحة بلا تهوية.

في الواقع، هذا الماء الذي يجف عن الملابس لا يختفي كليا، بل ينتقل إلى هواء الغرفة على شكل بخار. ومع التكرار، يظهر التكثف على النوافذ، وتصبح الأقمشة والجدران أكثر قابلية لالتقاط الرائحة والرطوبة وتطوير بؤر العفن المنزلي.

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الحل الأمثل هو بالطبع تجفيف الملابس خارجيا، في الشرفات أو على الأسطح، إن كان ذلك متاحا.

أما إذا كان لا بديل عن التجفيف داخليا، يفضل اختيار غرفة جيدة التهوية، وإغلاق بابها حتى لا تنتشر الرطوبة في باقي المنزل، مع فتح نافذة لفترة قصيرة أو تشغيل مزيل رطوبة (Dehumidifier).

كما يُنصح بتجنب تجفيف الملابس فوق المشعات والمدفئات أو في غرف النوم، لأنها تزيد الرطوبة في أماكن يقضي فيها الأفراد معظم وقت الجلوس والنوم.

كثافة البخار أثناء الطهي

تضيف عملية الطهي أكبر كميات مكثفة من البخار لجو المنزل، خاصة عند غلي الماء أو سلق اللحوم وتحضير الأرز والمعكرونة.

ترك القدور مكشوفة يزيد انتشار البخار في المطبخ، ثم ينتقل الهواء الرطب إلى بقية المنزل، خاصة في تصميمات المطابخ المفتوحة، أو إذا تُرك بابها مفتوحا. ومع تكرار الطهي اليومي، يتحول المطبخ إلى مصدر دائم للرطوبة المتجددة.

يمكن تقليل المشكلة بخطوات بسيطة:

وضع أغطية على القدور أثناء الطهي.

تشغيل الشفاط خلال الطبخ وبعده لدقائق.

إغلاق باب المطبخ عند إنتاج بخار كثيف إذا أمكن.

فتح نافذة صغيرة عندما يكون الهواء الخارجي أقل حرارة.

كما يساعد استخدام أجهزة أقل إنتاجا للحرارة، مثل الميكروويف أو المقلاة الهوائية في بعض الوجبات، على خفض الحمل الحراري داخل المنزل وتقليل كمية البخار.

الحمام الساخن دون تهوية

الاستحمام بالماء الساخن يرفع نسبة الرطوبة في المنزل بصورة سريعة، خاصة في المنازل والشقق الصغيرة. وعند غلق باب الحمام بعد الاستحمام وترك البخار بلا تصريف، يتكثف الماء على المرايا والبلاط والسقف، وقد ينتقل إلى المناشف والخزائن والجدران. ويساهم تكرار ذلك في ظهور رائحة مكتومة أو بقع عفن في الزوايا وحول النوافذ.

الحل الأمثل هنا هو:

تشغيل شفاط الهواء أثناء الاستحمام وبعده لمدة كافية.

فتح نافذة الحمام عند التمكن من ذلك، مع إبقاء الباب مغلقا حتى لا ينتقل البخار إلى بقية المنزل.

مسح الأسطح المبللة بعد الاستحمام قدر الإمكان لتقليل كمية الماء التي ستتبخر لاحقا في الهواء.

فتح النوافذ في التوقيت الخاطئ

التهوية ضرورية، لكن توقيتها في الصيف يصنع فارقا كبيرا. مثلا، فتح النوافذ في منتصف النهار أثناء موجة حارة قد يُدخل هواء ساخنا ورطبا، فيزيد صعوبة تبريد المنزل. الأفضل هو:

فتح النوافذ في الصباح الباكر أو بعد غروب الشمس عندما تنخفض الحرارة الخارجية.

غلق النوافذ والستائر السميكة خلال الساعات الأشد حرارة.

فتح النوافذ من جديد عندما يصبح الهواء الخارجي ألطف، لتجديد الهواء وطرد الرطوبة المتراكمة.

كما يُستحسن غلق أبواب المطابخ والحمامات أثناء استخدامها، ثم تهويتها لفترة قصيرة بعد إنتاج البخار، قبل إغلاقها مجددا لمنع انتشار الرطوبة في بقية الغرف.

أجهزة ترفع الحرارة بلا انتباه

بعض الأجهزة المنزلية تضيف حرارة ملحوظة للغرف أثناء الاستخدام، مثل الفرن وغسالة الصحون ومجففات الملابس وأجهزة الحاسوب الكبيرة. تشغيل هذه الأجهزة في ذروة النهار يزيد الإحساس بالحرارة، وقد يدفع إلى الإفراط في استخدام المراوح وأجهزة التكييف.

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وإذا كان الجهاز ينتج بخارا أو رطوبة، كما في المجفف أو غسالة الصحون عند فتحها مباشرة بعد انتهاء البرنامج، تصبح المشكلة مضاعفة. للتخفيف من ذلك يُنصح بـ:

تأجيل تشغيل الأجهزة الثقيلة إلى المساء أو الصباح المبكر قدر الإمكان.

استخدام البرامج الموفرة للطاقة.

فتح غسالة الصحون بعد أن يبرد البخار نسبيا.

إطفاء الأجهزة غير المستخدمة لتقليل الحرارة الداخلية.

هذه الخطوات لا تعالج الرطوبة وحدها، لكنها تخفف العبء على أجهزة التبريد وتزيد الإحساس بالراحة.

متى تصبح النصائح غير كافية؟

إذا بقيت الرطوبة مرتفعة رغم تعديل هذه العادات اليومية، فقد يكون السبب أعمق من مجرد تهوية أو تجفيف ملابس، مثل:

تسرب مياه من المواسير أو الأسقف.

ضعف العزل الحراري أو المائي.

انسداد فتحات التهوية.

مشاكل تسرب عبر الجدران أو النوافذ.

في هذه الحالات لا تكفي الحلول العامة، ويصبح فحص مصدر الرطوبة ضروريا قبل أن تتحول المشكلة إلى عفن واسع أو تلف في الأثاث والجدران.