"ماذا سنأكل اليوم؟".. لماذا يصبح الاختيار أصعب من الطهي نفسه؟

قد يبدو سؤال "ماذا سنأكل اليوم؟" بسيطا ومتكررا، لكنه في كثير من البيوت يفتح بابا لسجال طويل بين أفراد الأسرة، لأن قرار اختيار الوجبة الأساسية لليوم – الغداء أو العشاء – يتأثر بسلسلة من التفاصيل: ما المتوفر؟ ما الذي يوشك على أن يفسد؟ هل يناسب جميع الأفراد؟ هل يحقق قيمة غذائية مقبولة؟ وهل هناك طاقة ووقت كافيان لتحضيره؟

عند هذه النقطة، لا تعود وجبة اليوم مجرد وصفة، بل تتحول إلى قرار منزلي كامل يبدأ من الثلاجة ولا ينتهي عند المائدة.

قرار صغير.. حسابات متعددة

في مقال منشور على موقع "ستايلست "، تشرح الطبيبة النفسية بيكي سبيلمان أن صعوبة اختيار العشاء قد ترتبط بما يعرف بـ"إجهاد اتخاذ القرارات"، أي الحالة التي يصبح فيها الدماغ أقل قدرة على الاختيار بعد يوم ممتلئ بالقرارات.

بهذا المعنى، لا يعني الانفعال من سؤال صغير في نهاية النهار أن الشخص "مبالغ" أو "غير منظم"، بل قد يكون منهكا من سلسلة قرارات سابقة لم يلتفت إليها أحد. المشكلة ليست في السؤال نفسه، بل في توقيته وتراكمه على قمة يوم طويل، خاصة أن وجبة اليوم تتطلب جمع معلومات متفرقة وموازنة بين اعتبارات متعددة، ثم تحمل النتيجة الاجتماعية للقرار: رضا الأسرة أو رفضها، ومحاولات الترضية عند اللزوم.

الحفاظ على "بطارية اتخاذ القرارات"

يتعامل علم النفس مع اتخاذ القرارات بوصفه عملية تستهلك موارد معرفية، لا فعلا آليا بلا تكلفة. في مراجعة علمية منشورة في مجلة "ساغ" (Sage) الأكاديمية الأمريكية، حلل باحثون مفهوم "إجهاد اتخاذ القرارات"، ووجدوا أن له علاقة بكثرة القرارات خلال فترة زمنية محددة وبالقدرة على ضبط النفس وبالسياق الذي يتخذ فيه الشخص قراراته ويدير تصرفاته.

لا يعني ذلك أن كل قرار يستهلك القدر نفسه من الطاقة، لكن تراكم القرارات – خصوصا في ظل ضغط الوقت أو أثناء الإحساس بالجوع أو تحمّل المسؤولية عن جوع آخرين – يجعل الاختيار أكثر صعوبة.

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لذلك قد تبدو مقارنة بسيطة مثل "أتريد تناول معكرونة أم أرزا مع الدجاج؟" أكبر من حجمها، لأنها لا تأتي منفردة، بل على قمة هرم من القرارات والأعباء الأخرى.

تدعم أبحاث الإجهاد المعرفي هذه الفكرة، فقد عرض المعهد الفرنسي للصحة والبحوث الطبية "إنسيرم" (Inserm) دراسة وجدت أن ساعات طويلة من العمل الذهني الشاق تجعل الناس أكثر ميلا إلى اختيار المكافآت السريعة بدلا من الخيارات الأفضل على المدى الأبعد.

لا تتحدث الدراسة عن وجبة الغداء أو العشاء تحديدا، لكنها تفسر لماذا يصبح طلب الطعام الجاهز أو تكرار طبق مألوف وغير متوازن مغريا في المساء بعد نهار عمل طويل؛ حين "يبحث الدماغ المتعب عن الطريق الأقصر".

هكذا قد يستطيع الأب أو الأم اتخاذ قرارات مهنية صعبة أثناء العمل، ثم يعجزان مساء عن حسم قرار يبدو بسيطا ظاهريا مثل: "نتناول أرزا أم معكرونة اليوم؟"، لأن القرارات الكبرى غالبا ما تأتي في إطار واضح ووقت محدد، بينما قرار وجبة اليوم لجميع أفراد الأسرة فضفاض ويتطلب التوفيق بين متغيرات عديدة.

من يطبخ؟ ومن يحمل العبء الذهني؟

صحيح أن الطهي قد لا يكون مهمة شاقة بالمعنى الحرفي دائما، لكن مشقة الطعام لا تقاس بما يحدث أمام الموقد فقط. هناك عمل سابق لا يراه أحد: من يتذكر أن الزيت أوشك على النفاد؟ من يعرف أن الخضار لن يكفي؟ من يخطط حتى لا يفسد الطعام؟ من يوازن بين شهية الطفل وحمية الأم وميزانية الأسبوع؟

هذا ما يسميه الباحثون بـ"الحمل الذهني" أو العمل المعرفي المنزلي. توضح أبحاث منشورة لمعهد رادكليف للدراسات المتقدمة بجامعة هارفارد أن إدارة المنزل لا تتعلق بساعات الطبخ والتنظيف وحدها، بل بالمساحة الذهنية التي يشغلها التوقع والتخطيط والمتابعة. أي أن السؤال الحقيقي ليس فقط: من يطبخ؟ بل: من يحمل قائمة الطعام في رأسه طوال اليوم؟

وتشير دراسة لجامعة جنوب كاليفورنيا إلى أن الأمهات في عينة من 322 أما لأطفال صغار تحملن في المتوسط نحو 73% من العمل المعرفي المنزلي مقابل 27% لأزواجهن، وأن هذا العبء ارتبط بمستويات أعلى من التوتر والاحتراق وعدم الرضا عن العلاقة؛ مما يوضح أن التخطيط للطعام ليس تفصيلا ثانويا حين يقع باستمرار على عاتق شخص واحد.

تخطيط الوجبات.. ضرورة وليس رفاهية

يقترح خبراء الطهي ومتخصصو التغذية المتوازنة، بحسب موقع "ميل بلان" (Meal Plan)، فكرة عملية بسيطة: إنشاء قائمة قصيرة من الوجبات التي نجحت سابقا داخل البيت، ثم تدويرها بدلا من اختراع العشاء من الصفر كل ليلة.

أهمية الفكرة ليست في التطبيق وحده، بل في المبدأ السلوكي: حين تضيق دائرة الاختيار يقل التردد والإحساس بالإجهاد. ما يدعم ذلك دراسة فرنسية منشورة في "المجلة الدولية للتغذية السلوكية والنشاط البدني"، وجدت أن تخطيط الوجبات مسبقا ارتبط بتنوع غذائي أفضل وجودة غذائية أعلى وانخفاض احتمالات السمنة لدى معظم المشاركين.

بهذا يمكن تحويل السؤال اليومي إلى نظام بسيط، مثلا:

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يومان لأطباق مضمونة يحبها الجميع.

يوم لبقايا الطعام بشكل مقصود، لا كحل اضطراري.

يوم لوجبة خفيفة وسريعة سهلة التحضير.

يوم لتجربة وصفة جديدة، إذا توفرت الطاقة.

قائمة طوارئ تضم وجبات آمنة لا تحتاج إلى تفكير.

هذه القواعد لا تمنع التنوع، لكنها تمنع البداية من صفحة بيضاء كل مساء. كما يمكن استبدال السؤال المفتوح "ماذا تريدون اليوم على الغداء؟" بسؤال محدود: "لدينا خياران اليوم، أيهما نختار؟". هذا الفارق الصغير في اللغة له أثر كبير في تخفيف العبء الذهني.

في النهاية، ليس المطلوب أن تصبح كل أسرة مثالية في التخطيط، لكن فهم السبب النفسي وراء إرهاق سؤال وجبة اليوم يساعد على التعامل معه بواقعية ورحمة، ويخفف شيئا من ثقل القرار الصغير الذي يسبق الطهي كل يوم.