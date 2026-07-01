تعاني من الحموضة.. إليك 4 أطعمة تساعدك على علاجها

يعاني الجميع تقريبا من إحساس الحرقان المزعج لارتجاع المريء، الذي يحدث عندما تصعد أحماض المعدة إلى المريء. وبحسب الدراسات، يعاني واحد من كل 5 أمريكيين من هذه الأعراض مرتين على الأقل أسبوعيا.

وتقول الدكتورة نيس بيرثا توريز، الاختصاصية في طب الجهاز الهضمي والمتحدثة باسم الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إن الأدوية التي يمكن صرفها سواء بوصفة طبية أو من دونها، يمكنها أن تساعد في علاج أعراض الارتجاع والحرقة، لكنها تشير إلى اختلاف استجابة الأشخاص للعلاجات المتوفرة.

وتنصح الجمعية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي بأن يكون تشخيص وعلاج ارتجاع المريء بناء على حالة كل شخص، كما توضح نيس لموقع "تايم". ويشمل ذلك مراقبة وزن الشخص وأسلوب حياته وعاداته الغذائية، بل وإستراتيجيات الاسترخاء التي تساعد على التحكم بالأعراض.

وتختلف محفزات الارتجاع وحرقة المعدة من شخص لآخر، ومن بين أكثر تلك المحفزات شيوعا: القهوة والشوكولاتة والنعناع والحمضيات والثوم والمشروبات الغازية والأطعمة الحارة والدهنية والكحول.

وبينما تركز أغلب الدراسات على الأطعمة التي يجب تجنبها، فإن هناك أطعمة يمكنها المساعدة على تحسين الحالة.

الأطعمة الغنية بالألياف

تشير الدراسات إلى انخفاض نسبة من يعانون من الارتجاع بين الأشخاص الذين يحصلون على كميات كبيرة من الألياف من خلال نظامهم الغذائي. وتعد أطعمة مثل الحبوب الكاملة والبقوليات والشوفان والأرز البني من بين الأطعمة الغنية بالألياف. ويجب أن يحصل الشخص البالغ على ما بين 25 إلى 34 غراما من الألياف يوميا.

ومن الأسباب التي يمكن أن تفسر فائدة الألياف فيما يتعلق بالارتجاع، أنها تسبب شعورا بالامتلاء، ما يعني أنها قد تساعد على منع زيادة الوزن، كما تقول إيمي براغانيني، المتحدثة باسم أكاديمية علوم التغذية والطبيبة السريرية في مركز "ترينتي هيلث لاكس" للسرطان. وتوضح أنه عندما يزيد الوزن في منطقة البطن، يضغط ذلك على العضلة العاصرة السفلية للمريء، مما يزيد من مخاطر حدوث الارتجاع.

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وتشير إيمي إلى أن الألياف تعد غذاء للميكروبات الجيدة التي تعيش في الأمعاء وتساعد على عمل الجهاز الهضمي بكفاءة.

ورغم أن الدكتورة نيس بيرثا توريز تقول إن هناك حاجة لإجراء المزيد من الأبحاث لتحديد ما إذا كانت هناك علاقة سببية بين تناول كميات أكبر من الألياف وتحسن أعراض الارتجاع، فإنها تؤكد أن النظام الغذائي الغني بالألياف هو أمر صحي يستحق التجربة لمعرفة النتائج.

الأطعمة القلوية

يتزايد الاهتمام مؤخرا بشأن ما إذا كان تناول المزيد من الأطعمة التي تعد "قلوية" يمكن أن يساعد في الحد من الارتجاع عن طريق معادلة حمض المعدة. وبحسب نيس بيرثا توريز تشير الأبحاث الأولية إلى الفوائد التي يمكن الحصول عليها في هذا الشأن من أطعمة مثل الخضروات والبطاطس والحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات والبذور والفواكه غير الحمضية، لأن الفواكه الحمضية تحتوي على حمض أعلى.

بدورها، تضيف إيمي براغانيني إلى أن أطعمة مثل البطيخ والقرنبيط والشمر هي أيضا خيارات جيدة. وتشير إلى أنه على الرغم من أن الأبحاث التي تدعم تناول هذه الأطعمة تحديدا للتخفيف من الارتجاع ليست قوية، إلا أنها مفيدة لك بطرق أخرى عديدة، لذلك لا يوجد ضرر من تجربتها.

الحليب والزبادي

تقول إيمي إن لمنتجات الحليب والألبان أثر مهدئ على الفم والحلق عند حدوث الارتجاع. كما يمكن أن تساعد البروبيوتيك الموجودة في الزبادي على تهدئة الارتجاع.

لكن نيس بيرثا توريز تنصح باختيار الأنواع قليلة الدسم أو الخالية من الدسم، لأن الأطعمة عالية الدسم يمكن أن تكون محفزا على حدوث الارتجاع لدى بعض الأشخاص. وتوضح أنه إذا لاحظت أن الحليب كامل الدسم يسبب أعراضا مزعجة لك، يمكنك اللجوء إلى خيار أقل دسما، كما يمكنك تناول المنتجات الخالية من اللاكتوز إذا كنت تعاني من حساسية للاكتوز أو نوع آخر من الحساسية تجاه منتجات الألبان.

الأطعمة الغنية بالماء

يمكن أن يساعدك شرب الكثير من الماء في التعامل مع حرقة المعدة. وتوضح نيس بيرثا توريز أنه على الرغم من أن الماء لا يعادل الحمض في معدتك، لكنه يمكن أن يساعد في إزالة الحمض من المريء.

وتقول إيمي براغانيني إن الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والخس والبطيخ يمكن أن تساعد أيضا في هذا الأمر. فمن ناحية، تحصل على فوائد الماء في إزالة الحمض من المريء، ومن ناحية أخرى، تشعر بالامتلاء وتحافظ على وزن صحي نظرا لأن سعراتها الحرارية قليلة، وهو ما يقلل فرص حدوث الارتجاع.

متى تذهب للطبيب؟

ينصح الخبراء بضرورة الحصول على مساعدة طبية، خاصة إذا كانت حرقة المعدة مصحوبة بالأعراض التالية:

توقف الطعام في منطقة الصدر.

فقدان الوزن غير المبرر.

القيء المستمر.

تقيؤ دماء.

براز بلون أحمر أو أسود.

كما ينصح الخبراء باستشارة طبيب الأسرة في وقت مبكر بشأن الأعراض التي تعاني منها، إذ يمكنهم إرشادك إلى العلاج الفعال في وقت مبكر بدلا من التأخير، إذ يمكن ألا تكون التغييرات على النظام الغذائي فقط كافية.

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ويجب عليك الحديث مع طبيبك عن الأعراض التي تعاني منها والأمور التي تؤدي لحدوث الارتجاع، لمساعدته على التشخيص السليم ووصف الدواء، كما أنه قد يطلب منك إجراء مزيد من الفحوصات.

وبالإضافة للطبيب، ينصح الخبراء باستشارة أخصائي تغذية، الذي يمكنه مساعدتك في إضافة المزيد من الأطعمة المفيدة والحد من تلك التي قد تسبب الارتجاع.