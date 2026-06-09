في الحادي عشر من يونيو/حزيران 2026 تنطلق صافرة كأس العالم من ملعب أزتيكا في مكسيكو سيتي، لكن المشجعين هذه المرة لا يسافرون إلى دولة واحدة، بل إلى قارة كاملة. فالنسخة الجديدة تتقاسمها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك عبر 16 مدينة تمتد من سياتل وبوسطن إلى تورنتو ومونتيري، وتغطي أربع مناطق زمنية ومسافات شاسعة.

في هذا المونديال قد ينتقل المشجع خلال أيام قليلة بين أجواء باردة وأخرى حارة، وبين رحلات جوية طويلة وطوابير مطارات ممتدة، لذلك يصبح التخطيط للسفر جزءا من خطة المتعة نفسها، وتتحول حقيبة السفر إلى عنصر إستراتيجي لا يقل أهمية عن تذاكر المباريات.

البطولة الأضخم.. والأصعب في الحركة

يشكل كأس العالم 2026 نسخة استثنائية من حيث الحجم والتعقيد؛ 48 منتخبا بدلا من 32، و104 مباريات بدلا من 64، موزعة على 16 مدينة في ثلاث دول خلال 39 يوما فقط. هذا الاتساع يضع ضغطا لوجستيا كبيرا على المنظمين والجماهير معا.

تقديرات مواقع رياضية وسياحية تشير إلى احتمال تجاوز عدد المشجعين حاجز 5.5 ملايين شخص، مع طلبات تذاكر وصلت إلى نحو 150 مليون طلب خلال أسبوعين من فتح البيع، وهي أرقام تعني ملاعب مكتظة ومدنا مزدحمة وفنادق محجوزة مسبقا بملايين الليالي.

في المقابل، يتوقع أن تمتد فترات الانتظار في كثير من المطارات إلى ساعات طويلة، مع توصيات بالوصول المبكر قبل الإقلاع بفترة أطول من المعتاد، وإضافة ما بين 30 و60 دقيقة عند بوابات الملاعب بسبب الإجراءات الأمنية.

كل ذلك ينتهي إلى نتيجة واحدة بالنسبة للمشجع: جر حقيبة ثقيلة عبر ثلاث دول و16 مدينة يمكن أن يحول حلم المونديال إلى ماراثون من الإرهاق. هنا تحديدا يبدأ دور الحقيبة الذكية.

حقيبة خفيفة.. رحلة أسهل

أكثر خطأ شائع بين مشجعي البطولات الكبرى هو السفر بحقيبة ضخمة مليئة بالأغراض "الاحتياطية". لكن في مونديال يمتد على قارة كاملة، تتحول الحقيبة الثقيلة إلى عبء يومي، خاصة مع الاضطرار المستمر لتسجيل الأمتعة وانتظارها بعد كل رحلة، أو احتمال تأخرها أو ضياعها.

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ينصح خبراء السفر بالاعتماد على حقيبة صغيرة مخصصة ليوم المباراة، وحقيبة متوسطة بعجلات قوية تكفي لعدة أيام ويمكن سحبها بسهولة. ويعد الخيار الأكثر أمانا هو الاكتفاء بحقائب المقصورة قدر الإمكان، لما يوفره ذلك من وقت وجهد في المطار ويقلل احتمالات فقدان الأمتعة، مع إمكانية شحن الحقائب الثقيلة مسبقا إلى الفنادق في المدن الرئيسية إن لزم الأمر.

كما أصبحت الحقائب الخفيفة المزودة بتقسيمات داخلية مرنة أكثر انتشارا، لأنها تساعد على استغلال المساحة الصغيرة بأفضل طريقة، وتمنح المشجع قدرة أسرع على الوصول إلى ما يحتاجه أثناء التنقل.

فن التنظيم الداخلي.. دقائق توفر ساعات

داخل الحقيبة، يظهر الفارق بين مسافر وآخر في طريقة التنظيم. فالاعتماد على مكعبات التعبئة وأكياس الضغط بدلا من رصّ الملابس عشوائيا يساعد على فرز المحتويات بحسب المدينة أو مدة الإقامة أو حتى نوع المباراة، مما يجعل تجهيز الحقيبة أسهل بكثير، ويحافظ على ترتيب الغرفة حتى في حالات الوصول المتأخر أو المغادرة المبكرة.

ومع الاختلاف الواضح في مناخ مدن البطولة، بين حرارة دالاس وميامي الرطبة وبرودة تورنتو وسياتل، يصبح اعتماد مبدأ "الملابس متعددة الطبقات" الخيار الأكثر عملية، إذ تتيح إضافة أو إزالة طبقة خفيفة بدلا من حمل قطع ثقيلة تشغل مساحة بلا حاجة حقيقية إليها.

إلكترونيات لا غنى عنها

في بطولة تعتمد تقريبا بالكامل على التطبيقات والخرائط الرقمية والتذاكر الإلكترونية، تصبح "حقيبة الإلكترونيات" شريانا أساسيا في يوميات المشجع.

الهاتف الذكي سيكون بوابة الوصول إلى التذاكر ووسائل النقل وحجوزات الفنادق، وحتى تحديثات المباريات والطرقات. لذلك ينصح بحمل شاحن محمول (Power Bank) قوي وشاحن سريع ومحولات كهربائية تدعم المقابس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خاصة مع طول ساعات التنقل داخل المطارات وعلى متن الطائرات والقطارات.

كما ازدادت شعبية أجهزة تتبع الحقائب الصغيرة، لأنها تساعد على تحديد موقع الحقيبة بسرعة في حال ضياعها أو تأخر وصولها، بينما توفر السماعات المريحة مساحة من الراحة والخصوصية خلال الرحلات الطويلة بين المدن.

في بطولة تمتد لأسابيع، قد يتحول نسيان شاحن الهاتف أو نفاد البطارية إلى أزمة حقيقية، لأنه قد يعني فقدان القدرة على الوصول إلى التذاكر الإلكترونية أو تطبيقات التنقل في مدينة لا يتقن المشجع لغتها أو شوارعها.

حقيبة يوم المباراة.. "لاعب" ثان في التشكيلة

تفرض معظم الملاعب الحديثة سياسات صارمة على حجم الحقائب المسموح بإدخالها، مما يجعل "حقيبة يوم المباراة" عنصرا مستقلا عن حقيبة السفر الأساسية.

ينصح باستخدام حقيبة صغيرة وخفيفة، ويفضل أن تكون شفافة لإظهار المحتويات بسرعة، مما يسهل التفتيش ويقلل وقت الانتظار على البوابات. وتكفي حقيبة تضم الضروريات فقط: جواز السفر أو بطاقة الهوية، الهاتف المشحون، باور بانك، زجاجة مياه قابلة لإعادة الاستخدام، واقي الشمس، قميص المنتخب أو وشاح الفريق، وربما معطف خفيف إذا كانت المدينة باردة.

ومع ما قد يتجاوز 15 ألف خطوة في يوم المباراة بين وسائل النقل ومحيط الملعب والمدرجات، يتحول أي وزن إضافي إلى عبء مضاعف على الحركة والراحة. كما يمنح الاعتماد على حقيبة خفيفة المشجع حرية أكبر داخل الملاعب والقطارات والحافلات، ويقلل من الوقت المهدر في نقاط التفتيش الأمنية.

الغسيل الذكي.. نصف الحقيبة أقل

بدلا من حمل حقيبة ضخمة تكفي لأسابيع، يمكن اعتماد إستراتيجية "الغسيل الذكي" لتخفيف الحمل. فمعظم فنادق المدن المستضيفة تقدم خدمة الغسيل، كما تنتشر المغاسل السريعة في المدن الـ16.

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توصي بعض أدلة السفر بتخطيط جولة غسيل واحدة كل أسبوع تقريبا، مع استخدام أكياس لفصل الملابس المتسخة، وهي خطوة قادرة على تقليص حجم الحقيبة بنسبة كبيرة، وتوفير مساحة لهدايا وتذكارات المونديال التي يصعب مقاومة شرائها. كما أن تخفيف الوزن من البداية يقلل احتمالات دفع رسوم إضافية على الوزن الزائد في المطارات.

كأس العالم 2026 ليس مجرد بطولة كرة قدم، بل ماراثون سفر من نوع جديد. ما يبدأ بعبارة "سأسافر خفيفا" ينتهي، في كثير من الحالات بحقيبة كبيرة وحقيبة يد وكيس ممتلئ بالهدايا والتذكارات مع نهاية المباراة الثالثة.

حقيبة معدة بذكاء لن تجعل رحلتك أسهل فقط، بل أكثر متعة. فبينما يتوقف الآخرون في ممرات المطارات يلتقطون أنفاسهم خلف حقائبهم الثقيلة، يمضي المشجع المنظم مباشرة إلى ما جاء من أجله: الهتاف والأهداف ولحظات لا تنسى تبقى في الذاكرة طويلا بعد صافرة النهاية.