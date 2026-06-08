مع اقتراب صافرة البداية وتجمع العائلة أمام الشاشة لساعات طويلة، تتحول موائد السهرات الكروية إلى مسرح لأكياس الرقائق والمكسرات المملحة والمقرمشات الجاهزة، وهي أطعمة فائقة التصنيع محمّلة بالملح والدهون والسعرات الحرارية التي تتسلل إلى الجسم من دون انتباه.

ورغم أنها باتت جزءا من طقوس متابعة المباريات، فإن خبراء التغذية يصنفون كثيرا منها ضمن "السعرات الفارغة" التي تمنح طاقة سريعة ولا تقدم قيمة غذائية تُذكر، بينما تحذر جمعية القلب الأمريكية من أن الإفراط في الصوديوم والدهون المشبعة يرفع خطر أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم على المدى البعيد.

مع ذلك، لا تعني السهرات الكروية بالضرورة زيادة الوزن أو التخلي عن العادات الصحية؛ فمن المكسيك إلى اليابان ومن اليونان إلى المغرب، تزخر مطابخ الدول العاشقة لكرة القدم بمقبلات خفيفة تجمع بين النكهة والقيمة الغذائية، وتقدم بدائل ذكية وسريعة التحضير تشبع رغبة القرمشة من دون إثقال المعدة أو إفساد نظام العائلة الغذائي.

10 وصفات صحية من الملاعب إلى مائدتك

في ما يلي مختارات من وصفات مستوحاة من مطابخ تركت بصمتها في تاريخ كأس العالم، اختيرت لكونها أقل في السعرات وأغنى بالألياف والبروتين وأسهل في التحضير.

1- المكسيك.. غواكامولي بشرائح الخضار

الغواكامولي طبق المكسيك الأشهر وأحد أكثر التغميسات إشباعا حين يقدم بطريقته الصحيحة.

المكونات:

ثمرتا أفوكادو ناضجتان.

حبة طماطم مفرومة ناعما.

نصف بصلة حمراء.

حفنة كزبرة خضراء.

عصير ليمون.

رشة ملح وكمون.

الطريقة:

يهرس الأفوكادو مع عصير الليمون لمنع الاسمرار، ثم تضاف بقية المكونات ويقدم مع شرائح الخيار والجزر والفلفل الملون بدلا من رقائق الذرة.

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2- اليابان.. إيدامامي بالثوم والملح البحري

وجبة خفيفة كلاسيكية وغنية بالبروتين النباتي والألياف. حبوب فول الصويا الخضراء تمنح إحساسا بالشبع وتؤكل واحدة تلو الأخرى كالمكسرات ولكن بسعرات أقل.

المكونات:

كيس إيدامامي مجمد.

فص ثوم مهروس.

رشة ملح بحري خشن.

زيت سمسم.

الطريقة:

يسلق الإيدامامي لمدة 5 دقائق ويصفى، ثم يقلب مع الثوم والملح البحري.

3- اليونان.. تغميسة التراتزيكي

تغميسة منعشة باردة قوامها الزبادي اليوناني عالي البروتين، مثالية لليالي الصيف الحارة.

المكونات:

كوب زبادي يوناني.

نصف خيارة مبشورة.

فصا ثوم مهروسان.

ملعقة نعناع مفروم.

رشة ملح وقطرات زيت زيتون.

الطريقة:

يعصر الخيار جيدا من الماء، ويخلط مع الزبادي والثوم والنعناع، ويقدم مع أعواد الخضار أو خبز القمح الكامل المحمص.

4- المغرب.. حمص بالكمون والبابريكا

يعد الحمص المقرمش واحدا من أفضل البدائل الصحية لرقائق البطاطس، إذ يوفر القرمشة نفسها مع قيمة غذائية أعلى بفضل غناه بالألياف والبروتين. كما يمكن تحضيره بسهولة في الفرن أو القلاية الهوائية دون الحاجة إلى القلي بالزيت.

المكونات:

علبة حمص مصفاة ومجففة جيدا.

ملعقة زيت زيتون.

نصف ملعقة كمون.

نصف ملعقة بابريكا.

رشة كركم وملح.

الطريقة:

يجفف الحمص بمنشفة نظيفة للحصول على قوام أكثر قرمشة. يخلط بزيت الزيتون والبهارات، ثم يحمص في الفرن لمدة 25 دقيقة على حرارة 180-200 درجة مئوية أو في المقلاة الهوائية لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشا.

5- إيطاليا.. أسياخ الكابريزي

تجمع أسياخ الكابريزي بين ألوان العلم الإيطالي الثلاثة في لقيمات صغيرة تجمع الطماطم والموتزاريلا والريحان.

المكونات:

طماطم كرزية.

كرات موتزاريلا صغيرة.

أوراق ريحان طازجة.

قطرات خل بلسمي وزيت زيتون.

الطريقة:

اغرزي في كل عود خشبي حبة طماطم وكرة موتزاريلا وورقة ريحان بالتناوب، ثم رشيها بقطرات من الخل البلسمي والزيت.

6- كوريا الجنوبية.. سلطة الخيار الحارة

أوي موتشيم (Oi Muchim) أو سلطة الخيار الحارة المنعشة واللاذعة، طبق يرضي محبي النكهات القوية بسعرات محدودة.

المكونات:

شرائح الخيار.

ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الكوري (Gochugaru) أو فلفل أحمر.

فص ثوم مهروس.

ملعقة خل وقليل من الملح.

سمسم محمص.

الطريقة:

يرش الخيار بالملح، ويترك 10 دقائق ثم يصفى من الماء، ويخلط مع بقية المكونات ويقدم باردا.

7- إسبانيا.. كؤوس الغازباتشو

حساء الطماطم الإسباني البارد، يقدم في كؤوس صغيرة كمقبلات منعشة، ويحتوي على كمية محدودة من الدهون الصحية.

المكونات:

4 حبات طماطم ناضجة.

نصف خيارة.

نصف فلفل أحمر.

فص ثوم.

ملعقة خل.

رشة ملح.

زيت زيتون.

الطريقة:

تخلط المكونات في الخلاط حتى تصبح ناعمة مثل العصير، وتصفى حسب الرغبة، ثم يبرد في الثلاجة لمدة ساعة.

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8- البرازيل.. صلصة الفاصوليا السوداء والذرة

تعكس هذه التغميسة النكهات اللاتينية المميزة للمطبخ البرازيلي، وتجمع بين الألوان الزاهية والمذاق المنعش. كما توفر مزيجا من البروتين النباتي والألياف، مما يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مقارنة بالعديد من الوجبات الخفيفة التقليدية.

المكونات:

علبة فاصولياء سوداء مصفاة.

نصف كوب من الذرة.

حبة طماطم مفرومة.

نصف بصلة مفرومة.

القليل من الكزبرة الطازجة.

عصير ليمونة.

ورشة كمون وفلفل.

الطريقة:

تخلط جميع المكونات في وعاء كبير حتى تتجانس النكهات، ثم يترك المزيج جانبا لمدة 15 دقيقة قبل التقديم. تقدم التغميسة مع أعواد الخضار الطازجة مثل الجزر والخيار والكرفس.

9- تركيا.. أكواب الكسِر

تعد الكسِر (Kısır) من أشهر المقبلات في المطبخ التركي، وهي سلطة تعتمد على البرغل والأعشاب الطازجة وتتميز بنكهة منعشة تجمع بين الليمون ودبس الرمان.

المكونات:

كوب برغل ناعم.

حزمة بقدونس مفروم.

بضع أوراق نعناع مفرومة.

حبة طماطم مفرومة ناعما.

ملعقتان كبيرتان من دبس الرمان.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ورشة ملح.

الطريقة:

ينقع البرغل في الماء الدافئ حتى يطرى، ويصفى ويخلط مع البقدونس والنعناع والطماطم. ثم يضاف دبس الرمان وعصير الليمون وزيت الزيتون والملح حتى تمتزج النكهات. يقدم في أكواب صغيرة أو داخل أوراق الخس.

10- الهند.. مكهانا محمص بالبهارات

يعد المكهانا (Makhana)، أو بذور اللوتس المحمصة، من أشهر الوجبات الخفيفة في الهند. يتميز بقوامه الخفيف والمقرمش، ويحتوي على قدر من البروتين مع نسبة منخفضة من الدهون والسعرات الحرارية مقارنة بالعديد من الوجبات الخفيفة المصنعة، ما يجعله بديلا مناسبا للفشار المغمور بالزبدة أو المكسرات شديدة الملوحة.

المكونات:

كوبا مكهانا (Makhana)، بذور لوتس.

ملعقة صغيرة سمن أو زيت.

رشة كركم.

رشة فلفل أسود.

نصف ملعقة بهارات مشكلة (Garam Masala) وملح.

الطريقة:

يحمص المكهانا على نار هادئة أو في الفرن مع القليل من الدهن والبهارات 8-10 دقائق مع التحريك حتى تصبح هشة ومقرمشة.

لماذا نأكل أكثر أمام الشاشة؟

تشير أبحاث في السلوك الغذائي إلى أن مشاهدة التلفاز أو المباريات الرياضية تشتت الانتباه عن إشارات الجوع والشبع، مما يدفع كثيرين إلى تناول كميات أكبر من الطعام دون وعي.

كما أظهرت دراسات أن الأشخاص يميلون إلى استهلاك المزيد من الوجبات الخفيفة عند الأكل أمام الشاشات مقارنة بتناول الطعام في بيئة خالية من المشتتات. لذلك ينصح الخبراء بتقديم الوجبات الخفيفة في حصص محددة مسبقا، بدلا من تناولها مباشرة من العبوات الكبيرة.