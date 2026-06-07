مع اقتراب كأس العالم 2026 لا تحتاج إلى حجز تذاكر أو السفر لتعيش أجواء المونديال. يمكنك ببعض التغييرات الذكية أن تحول غرفة المعيشة إلى مساحة مشاهدة تمنحك حماس المدرجات، وتستقبل فيها أصدقاءك لمشاهدة جماعية ممتعة، من دون قلب البيت رأسا على عقب.

1- ترتيب الغرفة كأنها مدرج صغير

قبل تحريك الأثاث فكر في ثلاث نقاط:

رؤية واضحة لكل من في الغرفة.

راحة الجلوس طوال شوطي المباراة وربما الأشواط الإضافية.

وأن يبقى شكل الغرفة منسجما مع ديكور البيت حتى بعد انتهاء البطولة.

ضع التلفاز في موقع مركزي، واجعل الأريكة الرئيسية في مواجهته مباشرة، ثم رتب المقاعد في شكل نصف دائري أو حرف يو (U)، ليسهل على الجميع متابعة اللعب.

إذا كان عدد الحاضرين كبيرا يمكنك استلهام فكرة المدرجات:

وسائد أرضية كبيرة في الصف الأول.

خلفها الأريكة الرئيسية.

ثم في الخلف بوفات أو مقاعد قابلة للطي أو حتى بعض كراسي السفرة.

إذا اشتريت وسائد أو بوفات إضافية اختر ألوانا قريبة من ألوان الغرفة حتى يمكنك استخدامها بعد المونديال ضمن الديكور العادي.

2- ضبط الشاشة ليظهر الملعب في أفضل حالاته

مواقع تقنية متخصصة تنصح بتفعيل وضع الرياضة في التلفاز إذا كان متاحا، ثم تعديله بما يناسبك، لا الاكتفاء بالإعدادات التلقائية.

في هذا الوضع تُفعل غالبا ميزة تنعيم الحركة التي قد تحمل أسماء مختلفة مثل (TruMotion) أو (Auto Motion Plus) أو (Motionflow)، وهي تحسن متابعة الكرات السريعة لكنها أحيانا تعطي صورة مصطنعة، لذلك جرب تقليل تأثيرها حتى تصل إلى درجة مريحة لعينيك.

من المفيد أيضا خفض إعداد الحدة أو إيقافه، لأن الحدة المبالغ فيها تخلق هالة مزعجة حول اللاعبين وخطوط الملعب.

وللحصول على لون عشب طبيعي أكثر من المستحسن رفع سطوع الإضاءة الخلفية (Backlight) تدريجيا بدلا من اختيار أوضاع الصورة الصارخة (Vivid) التي تجعل الألوان فاقعة بشكل متعب.

3- صوت المدرجات في غرفة المعيشة

إذا كان لديك مكبر صوتي "ساوند بار" (Soundbar) فضعه أسفل الشاشة أو في مستوى قريب من أذن المشاهدين لتوزيع الصوت بشكل متوازن.

أما إذا كنت تملك نظام سماعات محيطية فوزعها بحيث تتجه نحو مكان الجلوس الرئيسي، مع تجنب وضعها ملتصقة بالحائط أو مخفية خلف الأثاث.

ابحث في إعدادات الصوت عن وضع يحاكي أجواء الملعب أو الصوت المحيطي (Surround)، لتسمع الهتافات والتصفيق من حولك لا من أمامك فقط.

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بعض الأنظمة تتيح رفع صوت التعليق مقارنة بباقي الأصوات، وهو خيار مفيد لمن يحب متابعة تفاصيل المذيع من دون الحاجة إلى رفع الصوت بشكل يزعج الجميع.

ولا تنس إغلاق النوافذ في المباريات المتأخرة أو خفض الصوت قليلا حتى لا يتحول حماس فريقك المفضل إلى إزعاج للجيران.

4- إضاءة تمنحك وضوح الصورة بلا إجهاد

غرفة مظلمة تماما ترهق العين، وإضاءة قوية مباشرة على الشاشة تفسد الصورة وتعكس اللمعات. الحل هو ضوء هادئ ومتوزع.

يمكنك استخدام شرائط "ليد" (LED) خلف التلفاز لتكوين هالة ضوء خفيفة تقلل التباين بين الشاشة والجدار.

أو إطفاء المصباح الرئيسي والاكتفاء بأباجورات جانبية أو إضاءة خافتة في زاوية الغرفة بعيدا عن الشاشة.

الفكرة أن ترى الغرفة من حولك لكن تبقى الشاشة العنصر الأوضح.

5- طاولة ضيافة ذكية لا تحجب الرؤية

المباريات لا تكتمل من دون التسالي، لكن طاولة كبيرة في منتصف الغرفة قد تتحول إلى عائق دائم أمام الشاشة.

الأفضل وضع الطاولة في جانب الغرفة أو خلف المقاعد بحيث يمكن للجميع الوصول إليها من دون الوقوف أمام الآخرين.

قدم أطعمة خفيفة يسهل تناولها مثل الفشار ورقائق البطاطس والشطائر الصغيرة، أو بذور التسالي والمكسرات والفواكه، ولا تنس المشروبات.

رتب الأطباق في مستويات مختلفة لسهولة الوصول، ويمكنك إضافة أعلام المنتخبات أو ألوان قمصان الفرق المفضلة لإضفاء أجواء حماسية بسيطة من دون مبالغة.

6- تنظيف سهل بعد صافرة النهاية

التنظيف بعد سهرة كروية هو الجزء الأقل متعة، لكن تنظيمه يبدأ قبل أن يطلق الحكم الصافرة الأولى.

ضع سلة مهملات في مكان واضح يسهل الوصول إليه من المقاعد المختلفة.

استخدم مفارش قابلة للغسل أو مفارش للاستعمال لمرة واحدة على الطاولات.

وفر مناديل ورقية على الطاولة وفي جانب الغرفة.

ولتخفيف عبء غسل الأطباق يمكنك الاعتماد على أطباق وأكواب ورقية أو بلاستيكية.

بهذه الخطوات البسيطة تتحول غرفة المعيشة إلى مدرج صغير آمن ومريح، تعيش فيه أجواء كأس العالم مع من تحب، وتبقى الذكرى في الصور والحديث لوقت طويل بعد أن تنتهي البطولة.