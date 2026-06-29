في عصر صارت فيه الشاشات جزءا من الدراسة والعمل والترفيه، يعود سؤال قديم ليتجدد: هل نفهم ونتذكر المعلومات بشكل أفضل عندما نقرأ على الورق أم عبر الشاشات؟ الأبحاث الحديثة لا تقدم جوابا قاطعا، لكنها تشير إلى أن الفارق يرتبط بنوع الشاشة وطريقة القراءة وطبيعة النص وحجم المشتتات المحيطة بالقارئ، أكثر مما يرتبط بالوسيط وحده.

هذا السؤال يعكس توترا يعيشه كثيرون اليوم: طلاب يتساءلون هل تستحق الطباعة كل هذا الجهد، وآباء قلقون على عادات أبنائهم القرائية، ومهنيون يحاولون اختيار الطريقة الأكثر كفاءة للاستيعاب وسط طوفان من المحتوى الرقمي.

لماذا تبدو القراءة الورقية أكثر تركيزا لدى كثيرين؟

يرى علماء النفس أن إحدى مزايا القراءة الورقية تكمن في ما يعرف بـ"الإحساس المكاني للنص". فالدماغ لا يتعامل مع الكلمات فقط، بل مع موقعها داخل الصفحة والكتاب كله، مما يساعد القارئ على تكوين خريطة ذهنية للنص، وتذكر مواضع المعلومات وربط الأفكار ببعضها، خاصة في النصوص الطويلة والمعقدة.

كما توفر الكتب المطبوعة إشارات حسية إضافية: ملمس الورق وسماكة الجزء المقروء والإحساس بما تبقى من الصفحات. هذه التفاصيل البسيطة تسهم في تنظيم المعلومات ذهنيا وتسهيل العودة إلى المقاطع المهمة.

تشير عالمة النفس النمائي والإدراك ماريان وولف -من جامعة تافتس- في مقال لمجلة "ساينتفِك أمريكان" إلى أن للقراءة جانبا ماديا كثيرا ما يُغفل في عصر الشاشات، وأن هذه الإشارات الحسية المصاحبة للكتاب تساعد على استيعاب المحتوى على نحو أعمق.

هذه الملاحظة تدعمها مراجعة علمية واسعة أجراها باحثون في جامعة فالنسيا الإسبانية ونشرت عام 2018 في دورية "بيهانفيور أند إنفورميشن تكنولوجي"، وشملت 54 دراسة وأكثر من 170 ألف مشارك. وأوضحت أن القراء يحققون في المتوسط فهما أفضل للنصوص عند قراءتها على الورق مقارنة بالشاشات، وهي الظاهرة التي وصفها الباحثون بـ"أفضلية الورق"، خاصة في النصوص المعلوماتية والمهام التي تتطلب فهما عميقا.

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يضاف إلى ذلك أن القراءة على الهواتف والحواسيب ترتبط غالبا بسيل من الإشعارات والرسائل والروابط والمغريات الرقمية، وهي مقاطعات متكررة تضعف "التركيز العميق" وتحد من القدرة على استيعاب التفاصيل الدقيقة للنص.

ليست كل الشاشات سواء

تجربة القراءة الرقمية تختلف بوضوح باختلاف نوع الشاشة وطريقة عرض المحتوى، فالشاشات لا تشكل فئة واحدة متجانسة.

فالهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ترتبط في الغالب بالتصفح السريع وتعدد المهام، وهو ما يدفع القارئ إلى المسح البصري بدل القراءة المتأنية. في المقابل، توفر أجهزة الحبر الإلكتروني (E-Ink) والأجهزة اللوحية المخصّصة للقراءة تجربة أقرب إلى الكتاب الورقي، خاصة عند استخدام وضع الصفحات الثابتة وتقليل المشتتات.

التمرير المستمر للنص يفرض عبئا إضافيا على الانتباه والذاكرة العاملة، لأن القارئ يتابع المحتوى وحركته في الوقت نفسه، مما قد يقلل من فرص التعمق. بينما يساعد عرض النص على شكل صفحات مستقرة في تعزيز الإحساس بالتنظيم وبناء خريطة ذهنية أوضح للمحتوى.

كما أن الإضاءة الخلفية في الشاشات التقليدية قد تزيد من الإجهاد البصري مع الاستخدام الطويل، في حين تعتمد أجهزة الحبر الإلكتروني على انعكاس الضوء بطريقة أقرب للورق، مما يجعلها أكثر ملاءمة لجلسات القراءة الممتدة.

متى تكون الشاشة كافية بل مفيدة؟

أفضلية الورق في بعض الحالات لا تعني أن القراءة الرقمية سيئة دائما. ففي النصوص القصيرة والمقالات السريعة والقراءة الترفيهية، تبدو الفروق في الفهم أقل وضوحا، وتصبح الشاشة خيارا مقبولا تماما.

كما أن الأدوات الرقمية مثل القواميس المدمجة وإمكانية البحث الفوري يمكن أن تساعد بعض القراء، خاصة الأطفال أو متعلمي اللغات، إذ تزيل الحواجز أمام الفهم دون انقطاع كبير في تسلسل القراءة.

وتمنح الشاشات أيضا قدرة غير مسبوقة على الوصول إلى المعرفة، مع إمكان حمل مكتبة كاملة في جهاز صغير، وهو ما يجعلها أكثر عملية في الحياة اليومية. كما أن خصائص مثل التعليق الرقمي والمشاركة الفورية والبحث في النص كاملا، تمثل مزايا يصعب على الورق مجاراتها.

هل المشكلة في الشاشة أم في عاداتنا القرائية؟

يشير عدد من الباحثين إلى أن المشكلة الأساسية ليست في الشاشة ذاتها بقدر ما هي في كيفية استخدامها. فالهواتف الذكية ارتبطت بأنماط من "القراءة السريعة" والتنقل المستمر بين الروابط، مما يدفع الدماغ إلى التصفح أكثر من التعمق، وقد يخرج القارئ من مقال كامل دون الاحتفاظ بتفاصيله بعد وقت قصير.

يتضح هذا الأثر أكثر في البيئات التعليمية، ففي دراسة أجراها باحثون في جامعة ستافانغر النرويجية ونشرت في "المجلة الدولية للبحوث التربوية" عام 2013، حقق الطلاب الذين قرؤوا نصوصا على الشاشات أداء أقل بقليل في اختبارات الفهم مقارنة بمن قرؤوا النص نفسه على الورق، رغم السماح للجميع بالرجوع إلى النص أثناء الاختبار. هذا الفارق الصغير المتكرر يشير إلى اختلاف في عمق المعالجة وطريقة التفاعل مع المحتوى.

وتظهر تجارب تعليمية أخرى أن المتعلمين على الشاشات قد يبالغون أحيانا في تقدير مستوى فهمهم، وهو ما يقلل من الوقت الذي يخصصونه للمراجعة الحقيقية. لذلك ينصح الخبراء باستخدام أدوات مثل وضع القراءة الكاملة وإغلاق الإشعارات وتقليل تعدد المهام أثناء القراءة الرقمية، وهي تعديلات بسيطة يمكن أن تحسن الفهم وتقرب تجربة الشاشة من جودة القراءة الورقية.

أيهما أفضل في النهاية؟

الإجابة الأكثر دقة هي أن الأفضل يعتمد على الهدف من القراءة. إذا كان المطلوب فهما عميقا أو دراسة نص طويل ومعقد -مثل المواد القانونية أو العلمية أو الأدبية- فما زال الورق يتفوق لدى كثيرين، خاصة ممن نشأوا على القراءة التقليدية.

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أما في حالات القراءة السريعة أو التصفح أو البحث عن معلومة محددة أو القراءة الترفيهية، فالشاشات تؤدي المهمة بكفاءة كبيرة وتوفر وقتا وجهدا لا يمكن تجاهلهما.

يطرح بعض الباحثين فرضية أن الجيل الجديد الذي نشأ في بيئة رقمية قد يطور بمرور الوقت مهارات مختلفة في "القراءة الرقمية العميقة"، وهو ما قد يقلل الفجوة الحالية بين الورق والشاشة. لكن في الوقت الراهن تشير البيانات المتاحة إلى استمرار أفضلية الورق عندما يتعلق الأمر بالفهم العميق والاستيعاب طويل الأمد.

المستقبل للورق أم للشاشات؟

لا يبدو أن المستقبل سيكون للورق وحده أو للشاشات وحدها، بل لمزيج ذكي بين الاثنين. فالورق يوفر بيئة تساعد على التركيز والتأمل وبناء علاقة هادئة مع النص، بينما تمنح الشاشات مرونة وسهولة وصول غير مسبوقة إلى المعرفة.

ربما يكون السؤال الأهم ليس "ورق أم شاشة؟" بل: متى نختار الورق، ومتى نلجأ إلى الشاشة، وكيف نصمم عادات قراءة تتيح لنا الاستفادة القصوى من مزايا كل وسيط دون أن نفقد متعة الفهم العميق التي تشكل جوهر القراءة نفسها.