سر "ماء المخلل" في كأس العالم.. هل يخفف التقلصات العضلية حقا؟

إذا كنت من بين الملايين الذين شاهدوا مباراة الولايات المتحدة وأستراليا ضمن نهائيات كأس العالم، فلا بد أنك شاهدت لحظة إصابة حكم المباراة الألماني فيليكس تسفاير بتقلص عضلي وسقوطه على الأرض قبل أن تسرع إليه الحكمة الرابعة بمشروب الإنقاذ: زجاجة من "ماء المخلل".

وبحسب مقال في موقع "تايم" الأمريكي، لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يظهر فيها "ماء المخلل" أو "عصير المخلل" كما يُعرف، في المنافسات الرياضية، موضحة أن مدربين في الدوري الأمريكي الوطني لهوكي السيدات قالوا إنهم يقدمون هذا المزيج المالح للاعبات أثناء المباريات، كما لوحظ أيضا أن عددا من لاعبي التنس تناولوه أثناء المباريات.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 من ثقوب الجوارب إلى "صفع" الملاكمين.. حيل الرياضيين بين العلم والخرافة والطقوس الغريبة end of list

و"ماء المخلل" أو "عصير المخلل" عبارة عن ماء ممزوج بملح وخل وبهارات تُستخدم لتخليل خضراوات مثل الخيار أو البصل.

وتقول الدكتورة جين دوبيراك، وهي طبيبة مختصة بالطب الرياضي في المركز الطبي لجامعة بيتسبرغ: "كنت رياضية في الكلية في التسعينيات، وأعتقد أن الناس كانوا يتناقلون عصير المخلل حينها أيضا".

وتضيف أن ذلك "كان راسخا كأسطورة لسنوات"، رغم الدعم العلمي المحدود لهذا الأمر.

هل يساعد ماء المخلل حقا في التخفيف من التقلصات العضلية؟

تقول نيكول لوند، أخصائية التغذية الرياضية في جامعة "نيويورك لانغون هيلث"، إن "ماء المخلل" هو واحد من أسرع العلاجات الفورية لتقلص وتشنج العضلات، موضحة أن شرب نحو 60 مليغراما منه يمكن أن يساعد في معالجة المشكلة بشكل أسرع من أمور أخرى كشرب الماء مثلا.

وبحسب جين دوبيراك، يمكن أن يكون عصير المخلل مفيدا في بعض الحالات، موضحة أن هناك أسبابا مختلفة للتشنجات والتقلصات العضلية مثل الجفاف والتعب أو نقص النشويات، مما يجعل علاج الأمر يختلف بحسب السبب.

فعلى سبيل المثال، إذا كان الجفاف هو سبب التقلص، فإن أفضل علاج يكون من خلال المحاليل التي تحقن عن طريق الوريد أو الماء الممزوج بالإلكتروليتات، وهو ماء معزز بأملاح ومعادن مثل المغنيسيوم والكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم.

وتقول جين دوبيراك إنه إذا كان التعب، وليس الجفاف، هو سبب التقلصات والتشنجات العضلية، فإن جرعة من عصير المخلل قد تساعد في تخفيف الألم.

إعلان

وتضيف: "ليس هناك علاج واحد يناسب الجميع"، بل يعتمد الأمر على تقييم فردي وخطة علاج خاصة بكل شخص بناء على سبب التقلصات والتشنجات العضلية لديه. وتؤكد أن الأمر أكثر تعقيدا من مجرد القول: "أعاني من التقلصات العضلية، إذن سأشرب ماء المخلل".

كيف يخفف ماء المخلل من التقلصات العضلية؟

تقول نيكول لوند إنه يعتقد أن الطعم الحمضي لماء المخلل يبعث بإشارات إلى الجهاز العصبي لوقف التقلصات. وتوضح أن الإشارات أشبه بإبلاغ الأعصاب المثارة بشدة بأن تهدأ قليلا، وتشير إلى أن بعض الرياضيين يتناولون قليلا من الخردل الأصفر للحصول على نفس الأثر.

بدورها، تقول جين دوبيراك إنه لا يمكن اعتبار "ماء المخلل" وسيلة فعالة حقا لعلاج الجفاف واستعادة الترطيب. لكن يبدو أن الطعم المالح هو الذي يساعد في علاج التقلصات العضلية عبر تثبيط أحد المستقبلات العصبية. لذا، لا تحتاج إلى شرب ماء المخلل، بل يمكنك أن تكتفي بالمضمضة به فقط.

وتتفق نيكول لوند وجين دوبيراك على أن ماء المخلل يساعد على علاج التقلصات وليس الوقاية منها، لكنهما تؤكدان أن الوقاية خير من العلاج. وتنصح جين الرياضيين بالوقاية من الجفاف بشكل كاف قبل وأثناء وبعد المباراة، وشرب الماء المعزز بالأملاح والمعادن بدلا من الماء العادي إذا استمر اللعب لأكثر من ساعة.

هل هناك فوائد صحية لشرب غير الرياضيين ماء المخلل؟

بحسب نيكول لوند وجين دوبيراك، ماء المخلل غني بالصوديوم، ولا توجد مشكلة كبيرة إذا تم شرب كميات بسيطة منه. ولكن إذا تم شرب كميات كبيرة منه، ستحصل على كميات أكثر بكثير مما يوصي الخبراء بالحصول عليه يوميا.