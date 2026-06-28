بلد الأجداد أم جواز السفر.. كيف يعيد كأس العالم رسم خارطة الولاء لشباب المهجر؟

لم يعد مفهوم "الوطن" مجرد بقعة جغرافية تولد فيها وتُسجل في دفاترها الرسمية، بل صار مزيجا حيا من المشاعر والانتماءات المركبة التي تسكن تفاصيل الحياة اليومية. ومع صافرة البداية في مباريات بطولة كأس العالم 2026، تتعرض هذه الخارطة العاطفية لإعادة رسم معقدة، خصوصا لدى الجيلين الثاني والثالث من الشباب المغتربين وأبناء الشتات.

هناك في المقاهي والميادين العامة بالعواصم الأوروبية والأمريكية تتحول الدقائق من منافسة رياضية إلى رحلة بحث عن الجذور، وإلى جسر ثقافي يربط جيل الشتات بأوطانه الأم التي قد لا يعرف عنها أحيانا سوى الحكايات والذكريات المروية.

90 دقيقة للبحث عن الجذور

يعيش الشاب المغترب عادة صراعا صامتا مع الهوية، فهو في نظر مجتمع المهجر "أجنبي" مهما اندمج، بينما يراه أبناء وطنه الأصلي "مغتربا". هذا التذبذب يخلق فراغا عاطفيا وشعورا دائما بالاغتراب والبحث عن الذات. هنا يأتي المونديال محفزا للانتماء.

في دراسة متخصصة في علم اجتماع الرياضة والهجرة بجامعة الشرق الأوسط التقنية، جرى تسليط الضوء على الكيفية التي يعيش بها مشجعو الشتات هذا الانتماء المزدوج، وطرحت سؤالا محوريا: هل يشعر المهاجر بأنه في "وطنه" أم أنه مجرد "زائر عاطفي" أثناء البطولة؟

وأشارت الدراسة إلى مفهوم "التفاوض بشأن الهوية" (Identity Negotiation)، إذ لا يعود التشجيع مجرد حب للعبة، بل يتحول إلى أداة للتصالح مع الذات.

وبحسب أبحاث نشرتها مجلة "سوكر آند سوسايتي" حول مشجعي كرة القدم والهجرة، يشتد هذا "التفاوض" خلف شاشات المونديال، إذ يعيد المهاجرون صياغة ولائهم، مستعينين بكرة القدم لعبور الحواجز الجغرافية والسياسية المفروضة على حياتهم اليومية.

القلب في مواجهة العقل

من أصعب اللحظات التي يواجهها شباب المهجر تلك المباراة التي يلتقي فيها منتخب الوطن الأم بمنتخب بلد الإقامة؛ الذي ولد فيه الشاب وتعلم في مدارسه ويحمل جواز سفره، ففي هذه اللحظة يعيش حالة انقسام وجداني حاد.

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يصف تقرير نشره موقع "ماي جوي أونلاين" هذه الحالة بـ"امتحان الولاء". فالقلب يميل بالفطرة نحو جذور الأجداد وتاريخهم، بينما يذكره العقل بأن بلد المهجر منحه الأمان والاستقرار والفرص.

لكن دراسة أخرى في مجلة "سوشيال آيدنتيتيز" تقدم رؤية أكثر حداثة، إذ تشير إلى أن اختيار الجمهور في عصر العولمة لم يعد معادلة حادة من نوع "البلد الأصل في مواجهة بلد الإقامة"، بل حالة مركبة من الانتماء (Hybrid Fan Identity)، فالمباراة لا تُلعب على العشب فقط، بل داخل وعي الشاب نفسه، إذ يكتشف أن هويته ليست خيارا أحاديا جامدا، بل هي مزيج مرن يجمع بين البيئتين، ليصبح مجرد إقامة المباراة والمشاركة فيها شكلا من انتصار الذات وتاريخها الشخصي، بغض النظر عن النتيجة النهائية.

انتماء "ترانزيت" أم تجديد للعهد؟

يتساءل علماء الاجتماع: هل يختزل هذا الانتماء الجارف في مباريات المونديال بوصفه "انتماء ترانزيت" ينتهي مع صافرة النهاية، أم أنه تعبير عن مواطنة أعمق وأطول أمدا؟

تشير قراءات مستندة إلى أبحاث منشورة في مجلة "هيومانيتيس آند سوشال ساينسز كوميونيكيشنز" التابعة لـ"نيتشر" إلى أن الهوية في عالم اليوم أصبحت ديناميكية ومتعددة الطبقات، وأن المونديال يمثل ذروة التعبير عن هذه الهوية، إذ يستدعي الشباب شحناتهم العاطفية المكبوتة تجاه أوطانهم الأم.

لهذا يصعب اختزال هذا الشعور في وصف موسمي عابر؛ فهو أقرب إلى تجديد دوري للعهد وتنشيط للذاكرة الجماعية ضد النسيان والذوبان الكامل في مجتمعات المهجر.

يقول أدهم (15 عاما) المقيم في لندن "بعدما فازت مصر في المباراة، شعرت بفخر حقيقي وسط أصحابي في المدرسة، عربا وأجانب. في هذه اللحظة فهمت معنى الانتماء، إحساس أعيشه لأول مرة حقا. كأس العالم بالنسبة لي ليست مجرد كرة قدم، إنها طريقتي لدعم بلدي، حتى وأنا بعيد عنها".

المدرجات الافتراضية.. الشتات الرقمي يوحد الهتاف

إذا كانت المدرجات في الملاعب تتسع لعشرات الآلاف من المشجعين، فإن "المدرجات الافتراضية" على منصات التواصل الاجتماعي تتسع اليوم للملايين من أبناء الشتات الرقمي. تيك توك وإنستغرام وإكس تتحول أثناء كأس العالم إلى غرف عمليات رقمية ومجتمعات مشجعة عابرة للحدود.

وتؤكد دراسات منشورة على شبكة "إس إس آر إن" للبحوث الاجتماعية والسياسية، الدور المحوري للتكنولوجيا في تعزيز ما يُعرف بـ"القومية الرقمية العابرة للحدود"، عبر الوسوم الموحدة والبث المباشر المشترك ومقاطع الفيديو التي توثق احتفالات الجاليات في مدن متباعدة مثل باريس ونيويورك ولندن.

وسط هذه الشبكات يشعر الشاب المغترب بأنه جزء من كتلة بشرية ضخمة تسانده، لا تنقل هذه الفضاءات الرقمية أجواء الفرح فحسب، بل تصنع مساحة موازية تصهر الهويات الفرعية في هوية وطنية جامعة، عابرة للمسافات والقارات ومقاومة لأي جغرافيا تحاول تمزيقها.

جغرافيا جديدة للانتماء

في النهاية يثبت كأس العالم أنه أكبر من بطولة كروية تتنافس فيها الفرق على كأس ذهبية، فهو ظاهرة إنسانية واجتماعية تعيد غربلة مفاهيم المواطنة والحدود والسيادة.

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ومن خلال تفاعل شباب المهجر مع البطولة، يبدو واضحا أن خارطة الولاء لم تعد تُرسم فقط بخطوط الحدود السياسية أو بنوع جواز السفر، بل تتحدد أيضا بالدموع المنسكبة مع النشيد الوطني وبالأيدي المرفوعة بالدعاء في المدرجات وبالهتاف الذي يخرج من قلب شاب بعيد جسدا قريب وجدانا.

هكذا تظل الساحرة المستديرة جسرا حيا يربط القلوب المهاجرة بأرض الأجداد، مهما طال الغياب ومهما اتسعت رقعة المنافي.