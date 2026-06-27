هل أنت مرشح للتمتع بـ"شيخوخة صحية"؟ 9 علامات تحدد الإجابة

هل تصدق أن أقل من 10% فقط من الناس يصلون إلى الـ70 وهم يتمتعون بصحة معرفية وعقلية وجسدية ممتازة، دون أمراض مزمنة كالسكري والقلب وضغط الدم؟

هذا ما خلصت إليه دراسة واسعة أجرتها كلية "هارفارد تي إتش تشان" للصحة العامة عام 2025، تابعت أكثر من 100 ألف شخص من منتصف العمر حتى السبعين، ووجدت أن من عاشوا شيخوخة صحية أطول كانوا ممن تبنوا نمطا غذائيا صحيا مبكرا، مع نشاط بدني منتظم والابتعاد عن التدخين.

في المقابل، يحذر أطباء مثل سكوت براونشتاين -لموقع "فورتشن"- من أن معظم الناس يعيشون آخر 10 سنوات من حياتهم مثقلين بالأمراض أو بأسلوب حياة منهك، لأن التركيز يكون على "عدد السنوات" لا على "جودة هذه السنوات".

العناصر الأساسية للشيخوخة الصحية

توضح بارول غويال، اختصاصية طب الشيخوخة، أن التقدم في العمر بصحة جيدة لا يقتصر على الرياضة والطعام الصحي، بل يقوم على 3 عناصر رئيسية تتكامل لتمنحك حياة أكثر رضا وحيوية:

الصحة البدنية.

التواصل العاطفي.

الدعم النفسي.

وتشدد غويال على عدم انتظار سن الستين أو السبعين، والبدء في التفكير في الشيخوخة الصحية مبكرا، منذ الثلاثينيات والأربعينيات من العمر.

وبعيدا عن الأرقام، ما الذي يمكن أن يخبرك بأنك تتقدم في العمر بصحة جيدة؟ خبراء الشيخوخة يقدمون 9 علامات عملية:

1. ما زلت تتعلم أشياء جديدة

يقول ريتشارد سيو، مدير أبحاث الشيخوخة في "كينجز كوليدج" في لندن -لصحيفة "ذا آي بيبر"- إن الاستمرار في التعلم في سن متقدمة يساعد في تأخير التدهور المعرفي.

أما بارول غويال، اختصاصية طب الشيخوخة، فتشبّه الدماغ بالعضلة: كلما استخدمته أكثر ازدادت قوته، إذ أن تعلم لغة جديدة أو لعبة أو اكتساب مهارة أو عزف آلة موسيقية، كلها أنشطة بسيطة تخلق مسارات عصبية جديدة، وتحافظ على قوة إدراكك مع العمر.

2. لديك دائرة اجتماعية حقيقية

العلاقات الداعمة جزء أساسي من الشيخوخة الصحية. تشدد غويال على أهمية تعزيز الروابط مع العائلة والأصدقاء والمجتمع لمواجهة الوحدة والعزلة في الكبر.

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كما تؤكد لي ليندكويست، رئيس قسم طب الشيخوخة في مستشفى في شيكاغو، أن التحدث وجها لوجه أو عبر الهاتف، والانضمام إلى مجموعات مثل نوادي القراءة، يساعد في تمرين الدماغ وتحسين حالته.

3. تفصح عن احتياجاتك بوضوح

إذا كنت ممن يستطيعون مشاركة أفكارهم واحتياجاتهم مع عائلاتهم وأصدقائهم، فهذه علامة جيدة على تقدمك في السن بشكل صحيح.

تقول روبين غولدن، زميلة الجمعية الأمريكية لعلم الشيخوخة: "في كثير من الأحيان، لا يتقدم الناس في السن بشكل جيد، لأنهم لا يفصحون عن احتياجاتهم، ربما بسبب التمييز على أساس السن، وما يسببه من شعور لدى الكبار بأنهم عبء، ويدفعهم للمعاناة الصامتة".

لكنها تشدد على أهمية مقاومة الكبار لذلك، وإخبار الآخرين باحتياجاتهم، والانفتاح على قول "هذا أنا، وهذه احتياجاتي"، كجزء مهم من الشيخوخة الصحية.

4. تفعل ما تستمتع به حقا

الصحة النفسية والرفاهية ليست تفصيلا ثانويا. يشير البروفيسور سيو إلى أن الحفاظ على حالة نفسية جيدة عنصر مهم في الشيخوخة الصحية، بينما تشجع ليندكويست كبار السن على ممارسة الأنشطة التي تسعدهم مثل السفر أو تجربة وصفات جديدة أو اللعب مع الأحفاد أو أي نشاط يمنحهم شعورا بالحياة.

وتضيف غولدن أن الملل المزمن وإحساس أن اليوم طويل جدا "إشارة غير جيدة"، وأن الهوايات والعمل التطوعي وقضاء الوقت مع الأحبّة طرق فعالة لمواجهة هذا الملل.

5. لا تجعل العمر رقما يحددك

تقول غويال: "العمر الزمني ليس هو المهم، سواء كان 65 أو 75 أو 85، المهم هو كيف تشعر".

التركيز على العادات الصحية والعلاقات الجيدة والصحة العقلية والجسدية يمكن أن يجعل سنواتك اللاحقة أكثر رضا، مهما كان رقم ميلادك. الأهم أن تبدأ مبكرا قدر الإمكان، في الثلاثينيات والأربعينيات لا في الستينيات والسبعينيات فقط.

6. تتمتع بمرونة جيدة وتمشي بسرعة معقولة

أشارت أبحاث نشرت في عام 2024، إلى أن مستويات المرونة البدنية العالية قد ترتبط بطول العمر الصحي.

ويشير ماركو أركيستاين المحاضر في ميكانيكا الحركة الرياضية والتمارين، إلى أن "سرعة المشي قد تكون مؤشرا جيدا على الشيخوخة الصحية".

وتنصح ليزلي كيني، مؤسسة مشروع "أوكسفورد" لطول العمر، بتمارين تقوية عضلات الساقين وتحسين اللياقة إذا لاحظت أنك تبطئ أكثر مما اعتدت عليه.

7. تتعافى سريعا من الإجهاد والمرض

يقول بينز إن سرعة التعافي من تمرين شاق أو إصابة بسيطة يمكن أن تكون "علامة قوية على المرونة البيولوجية، والاستجابة الجيدة للضغط النفسي، وانخفاض الالتهابات؛ وكلها مزايا للتقدم الجيد في السن".

ويشرح البروفيسور سيو أن قدرتك على صعود الدرج أو اللحاق بوسيلة النقل دون شعور مبالغ فيه بضيق التنفس، تعطي مؤشرا مباشرا على صحة قلبك ورئتيك ولياقتك العامة، وأن إدخال أنشطة بسيطة مثل صعود الدرج في الروتين اليومي يرتبط بطول العمر.

8. تنام نوما جيدا وبانتظام

دراسات نشرت عام 2024 تربط بين النوم الجيد المنتظم وبين الشيخوخة الناجحة لدى كبار السن الذين يتمتعون بوظائف إدراكية عالية وصحة جسدية ونفسية جيدة ومشاركة فعالة في الحياة.

يقول بينز "إذا كنت تغفو بسهولة، وتستمر في النوم دون تقطع مزعج، وتستيقظ وأنت تشعر بالانتعاش لا بالإرهاق، فهذا مؤشر إيجابي على تقدمك في العمر بصحة أفضل".

9. تخطط للمستقبل بدلا من تركه للمفاجآت

ليندكويست تدعو إلى التفكير في السنوات العشرين التي تسبق الحاجة المتوقعة للمساعدة.

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تخطيطك لما تريد أن يحدث إذا تعرضت لسقوط أو دخلت المستشفى أو أصابتك مشكلات في الذاكرة، ومشاركة هذه الرغبات مع من تثق بهم، يخفف العبء عن أحبائك لاحقا، ويحفظ قدرا من استقلاليتك وكرامتك عندما تصبح أكثر عرضة للظروف الطارئة.

في النهاية، الشيخوخة الصحية ليست حظا عشوائيا، بل نتيجة تراكم عادات وقرارات صغيرة تبدأ غالبا قبل أن نشعر بأننا "نتقدم في العمر". وعندما نركز على جودة السنوات لا على عددها فقط، تصبح العلامات التسع السابقة خارطة طريق عملية لتحويل العمر اللاحق من مرحلة خوف إلى مساحة حياة ممكنة.