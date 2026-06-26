لا ترتكب هذا الخطأ الشائع.. كيف تزيل أقوى الأصماغ دون إتلاف الملابس؟

للوهلة الأولى تبدو مهمة إزالة الصمغ العالق بالملابس مستحيلة دون إتلاف القماش أو تغيير لونه، لكن التجارب التي تقدمها أدلة العناية بالملابس تشير إلى أن معظم هذه البقع يمكن التعامل معها في المنزل بهدوء، إذا أخذنا في الحسبان نوع الصمغ ونوعية القماش والزمن الذي مضى على البقعة.

كيف تبدأ؟ اترك الصمغ يجف أولا

من الأخطاء الشائعة محاولة إزالة الصمغ وهو لا يزال رطبا، إذ يؤدي ذلك غالبا إلى انتشاره داخل ألياف القماش وصعوبة إزالته لاحقا. لذلك ينصح بترك الصمغ حتى يجف تماما قبل أي محاولة تنظيف.

بعد الجفاف، يمكن استخدام سكين غير حادة أو حافة بطاقة بلاستيكية قديمة أو فرشاة متماسكة لكشط أكبر كمية ممكنة من الصمغ برفق، مع الحرص على عدم تمزيق النسيج أو خدشه.

نقع البقعة لتليين الصمغ

إذا بقيت آثار للصمغ بعد الكشط، يمكن نقع المنطقة الملوثة في ماء بارد أو فاتر لعدة ساعات أو طوال الليل. يساعد النقع على تليين بقايا المادة اللاصقة وجعلها أسهل في الإزالة، خاصة في حالة الأصماغ المدرسية وأصماغ الأعمال اليدوية المعتمدة على الماء.

أما البقع الصغيرة، فينصح بالضغط عليها بلطف باستخدام قطعة قماش نظيفة أو منشفة ورقية لامتصاص أي بقايا دون فركها، لأن الفرك قد يدفع الصمغ إلى داخل النسيج بشكل أعمق.

حلول منزلية فعالة وآمنة نسبيا

تشير الأدلة المتخصصة إلى أن عددا من المواد المنزلية البسيطة يمكن أن يساعد في تفكيك أنواع مختلفة من الصمغ، من بينها:

الخل الأبيض.

الكحول الطبي (مثل كحول الفرك).

خليط من الماء الدافئ مع كمية قليلة من الخل.

توضع كمية صغيرة من المادة المختارة على قطعة قطن أو قطعة قماش نظيفة، ثم يربت بها على البقعة برفق. وينصح دائما بتجربة المادة على جزء مخفي من الملابس أولا للتأكد من عدم تأثيرها على اللون أو النسيج.

بعد الانتهاء من المعالجة، تغسل القطعة بالطريقة المعتادة، مع التأكد من اختفاء البقعة تماما قبل وضعها في المجفف الحراري، لأن الحرارة قد تجعل آثار الصمغ دائمة.

إزالة الصمغ بحسب نوعه

1- الصمغ الفائق (Super Glue)

ينصح بالانتظار حتى يجف تماما قبل محاولة إزالته، ثم كشط الطبقة الخارجية بعناية باستخدام أداة غير حادة.

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للتعامل مع البقايا، يمكن استخدام مزيل طلاء الأظافر المحتوي على الأسيتون، مع وضع قطعة قماش نظيفة خلف البقعة، ثم التربيت بمسحة قطنية مبللة بكمية صغيرة من الأسيتون -بعد اختباره- بدلا من الفرك.

2- الصمغ الحراري

ينصح بترك الصمغ الحراري حتى يبرد ويتصلب بالكامل، ثم يمكن وضع القطعة داخل المجمد لفترة قصيرة، إذ تجعل البرودة الصمغ أكثر هشاشة وأسهل في التقشير والرفع بلطف.

المذيبات الكيميائية لا تكون فعالة عادة مع هذا النوع من الصمغ، وقد تضر بالأقمشة الحساسة، لذلك يفضل الاعتماد على التبريد والكشط الحذر بدلا من المواد القوية.

3- الصمغ المدرسي وأصماغ الأعمال اليدوية

هذه الأنواع غالبا ما تكون معتمدة على الماء، لذلك تعد من الأسهل في الإزالة. يكفي عادة:

امتصاص الزائد من الصمغ بقطعة قماش أو منشفة ورقية.

نقع الملابس في ماء بارد أو فاتر، وتركها لعدة ساعات أو طوال الليل إذا لزم الأمر.

غسل القطعة في الغسالة أو يدويا بعد النقع، مع تكرار العملية إذا بقيت آثار بسيطة.

في حالة أصماغ اللمّاعة المستخدمة في الأعمال الفنية، ينصح بعدم استخدام الماء الساخن، لأن الحرارة قد تثبت البقعة بدل إزالتها.

4- صمغ الأقمشة والمواد اللاصقة القوية

هذه الأنواع صممت لتكوين روابط قوية مع النسيج، لذلك تكون إزالتها أكثر تعقيدا، وتتطلب صبرا ومحاولات متكررة.

يمكن استخدام الكحول الطبي أو الخل المخفف للمساعدة في تفكيك الصمغ تدريجيا، مع التربيت برفق على البقعة وتجنب الفرك العنيف حتى لا تتضرر الألياف. وقد تحتاج هذه العملية إلى أكثر من مرة حتى تضعف البقعة تدريجيا.

متى يجب الحذر من الأسيتون؟

رغم فعالية الأسيتون في إذابة بعض أنواع الصمغ، خصوصا الصمغ الفائق، فإنه قد يسبب:

بهتان أو تغيير لون بعض الأقمشة.

تلف بعض الألياف الصناعية الحساسة.

إضعاف النسيج إذا استخدم بكمية كبيرة أو تكرر استخدامه.

كما أن الأسيتون مادة سريعة الاشتعال، لذلك يجب عدم استخدامها قرب اللهب أو في أماكن مغلقة سيئة التهوية.

لهذا ينصح بما يلي:

اختبار الأسيتون على جزء داخلي أو غير ظاهر من القطعة.

استخدام أقل كمية ممكنة، مع وضع قطعة قماش خلف البقعة لحماية الطبقات الأخرى.

غسل القطعة جيدا بعد الانتهاء للتخلص من أي بقايا.

كيف تتجنب بقع الصمغ؟

الوقاية أسهل دائما، ويمكن الحد من بقع الصمغ عبر خطوات بسيطة:

تخصيص ملابس قديمة أو مريلة للأعمال اليدوية والأنشطة التي تتطلب الصمغ.

العمل في مساحة منظمة بعيدا عن الملابس النظيفة أو المفروشات.

تنظيف أي انسكاب فور حدوثه، بامتصاصه بمنشفة ورقية دون فرك.

تجنب فرك الصمغ عند سقوطه على الملابس، وتركه ليجف قبل محاولة إزالته.

عدم استخدام المجفف الحراري قبل التأكد من اختفاء البقعة بالكامل، لأن الحرارة تثبت الصمغ وتجعل إزالته أصعب.

أسئلة شائعة

ماذا أفعل إذا كان الصمغ لا يزال رطبا؟

ينصح بامتصاص الكمية الزائدة بمنشفة ورقية أو قطعة قماش دون فرك، ثم ترك الباقي ليجف قبل البدء في كشطه أو معالجته.

هل من الأفضل استخدام الماء الساخن؟

يفضل استخدام الماء البارد أو الفاتر، لأن الحرارة قد تجعل الصمغ أكثر ثباتا على القماش، خصوصا في حالة الأصماغ اللامعة أو بعض الأنواع القوية.

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هل يمكن غسل الملابس في الغسالة؟

نعم، لكن بعد إزالة أكبر قدر ممكن من الصمغ يدويا أولا، ومع تجنب المجفف الحراري قبل التأكد من زوال البقعة.

هل الخل فعال؟

الخل الأبيض المخفف يعد من الخيارات المنزلية الآمنة نسبيا، ويساعد في تفكيك كثير من أنواع المواد اللاصقة، خاصة مع النقع بالماء واستخدام الكشط اللطيف.