الجائزة أكل بلا حدود.. المنصات تتفاعل مع مونديال "التيراميسو" في إيطاليا

حصد الإعلان عن ماراثون وكأس عالم لطبخ حلوى "التيراميسو" في مدينة تريفيزو الإيطالية تفاعلا لافتا بين النشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا أن الفائز سيحصل على جائزة فريدة "تيراميسو بلا حدود" وفقا للجنة المنظمة.

وينظم الحدث في أكتوبر/تشرين الأول المقبل في المدينة الإيطالية التاريخية، ويمتد لمسافة 10 كيلومترات عبر المعالم الأثرية والقنوات المائية التي أكسبت مدينة تريفيزو لقب "البندقية الصغيرة" بمكافأة غريبة للفائز وهي "تناول التيراميسو بلا حدود".

وجاء اختيار تريفيزو لأنها المدينة التي يعتبرها الكثيرون منبع صناعة هذا النوع من الحلوى، حيث سينطلق الماراثون وينتهي عند أسوارها التاريخية، في محاولة لترويج المدينة سياحيا.

ويشكل الماراثون بوابة لحدث أضخم يُقام سنويا في المدينة، وهو "مونديال العالم للتيراميسو"، الذي يجمع مئات الطهاة من حول العالم للتنافس على طبخ أفضل طبق من الحلوى الإيطالية الشهيرة.

شروط التأهل

ويتطلب التأهل إلى نهائي المونديال تجاوز التصفيات التي ستُقام نهاية هذا الشهر في مدينة فانكوفر الكندية، حيث يتنافس المشاركون في فئتين: الوصفة الأصلية الصارمة المكونة من 6 عناصر فقط، وفئة الوصفة الحرة التي تسمح بإضافة أي مكونات إضافية.

وأبرزت حلقة (2026/6/26 ) من برنامج "شبكات" تباين ردود أفعال المغردين بين 3 اتجاهات رئيسية:

فريق انبهر بفكرة المكافأة الفريدة ومزج الجري والاستمتاع بالحلوى الشهيرة.

فريق آخر تساءل عن جدوى الجري لمسافة 10 كيلومترات ثم تناول سكريات كثيرة.

وركز الفريق الثالث على الجانب السياحي والترويجي للمدينة، معبرين عن رغبتهم في السفر والمشاركة أو التشجيع.

ورأى المغرد آكاش أن الماراثون يحمل فائدة رياضية، حيث كتب:

يصل العداء إلى خط النهاية ويحتاج إلى أسرع طريقة لاستعادة طاقته عبر تناول كربوهيدرات بسيطة خلال ساعتين من انتهاء السباق، ويمثل التيراميسو الكربوهيدرات المثالية التي يحتاجها المتسابقون

وأبدى المغرد تشرشل إعجابه بالعبقرية الإيطالية في ابتكار الحلويات وغرد يقول:

الإيطاليون ابتكروا قديما أفضل طعام على الإطلاق وهو "اللازانيا"، ثم جلسوا يفكرون.. ماذا لو صنعنا حلوى لتكون الأفضل أيضا؟

أما المغردة نات فعبرت عن استغرابها من فكرة الجري ثم تناول الحلوى، وكتبت:

بعد الجري لمسافة 10 كيلومترات.. لا أتخيل أنني أستطيع تناول أي شيء غير الماء

بينما أبدت المغردة لولا حماسا للسفر والمشاركة، وغردت تقول:

أنا أكره الجري، ولكن تناول تيراميسو من دون حدود، قد يجعلني أعيد التفكير في الأمر.. يبدو أنني وجدت للتو ذريعة لحجز تذكرة سفر إلى إيطاليا

ومن زاوية طريفة، اقترح المغرد فان خطة للمشاركة بصحبة زوجته في المسابقة، كتب:

سأقترح على زوجتي المشاركة في الفعاليات.. هي تجري وأنا سأذهب لتناول التيراميسو

يُذكر أن الماراثون وكأس العالم مخصصان بالكامل للطهاة الهواة وليس المحترفين، حيث يُمنح كل متسابق 40 دقيقة فقط لطهي الحلوى.