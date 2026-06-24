متى يصبح الطموح عبئا؟.. الإجابة قد تغير نظرتك إلى النجاح

على الرغم من ارتباط الطموح بالنجاح المهني والقدرة على بناء مستقبل أفضل، فإنه ليس بالضرورة مفهوما إيجابيا في جميع الحالات. فبينما يراه البعض قوة تدفع نحو التطور وتحقيق الإنجازات، يراه آخرون سببا محتملا للضغط النفسي والإرهاق وعدم الرضا الدائم.

هذا التناقض جعل الطموح موضوعا حاضرا في الفلسفة وعلم النفس والدراسات الحديثة، في محاولة للإجابة عن سؤال بسيط ومعقد في آن: أين يبدأ الطموح الإيجابي، وأين يتحول إلى عبء؟

ما الطموح حقا.. وما الذي يميزه عن الأمل؟

يمكن تعريف الطموح بأنه رغبة مستمرة في تحقيق إنجاز أو تميز في مجال معين، مهنيا كان أو شخصيا أو أكاديميا. لكنه لا يقتصر على مجرد رغبة عابرة، بل هو حالة نفسية وسلوكية تدفع الإنسان إلى العمل المستمر وتجاوز العقبات من أجل الوصول إلى أهدافه.

ويختلف الطموح عن الأمل أو التمني؛ فالأمل يمكن أن يكتفي بالانتظار، بينما يرتبط الطموح بالفعل والمثابرة واتخاذ خطوات ملموسة. وهو أيضا سمة تمتد عبر الزمن، إذ إن الشخص الطموح عادة لا يتوقف عند هدف واحد، بل ينتقل من إنجاز إلى آخر بشكل متواصل، مما يجعل الطموح عنصرا أساسيا في بناء المسار المهني والشخصي.

من منظور علم النفس، يعد الطموح من أهم القوى التي تدفع الإنسان نحو التقدم وتحقيق الذات؛ فهو يرتبط بالشعور بالكفاءة وبناء صورة إيجابية عن النفس. وعندما يكون الطموح متوازنا، يساعد الفرد على التطور المستمر وتجاوز الصعوبات، ويمنحه إحساسا بالمعنى والاتجاه.

متى ينقلب الطموح ضد صاحبه؟

أحد العوامل التي تؤثر بقوة في مستوى الطموح هو المقارنة مع الآخرين. ففي عصر وسائل التواصل الاجتماعي، يرى الإنسان باستمرار إنجازات الآخرين ونجاحاتهم، لكن ما يراه في الغالب هو "نصف الصورة" فقط: لحظة التتويج لا طريق التعب.

هذه المقارنات قد تكون محفزة أحيانا، إذ تدفع الشخص لبذل جهد أكبر وتوسيع طموحاته. لكنها يمكن أيضا أن تتحول إلى مصدر ضغط نفسي، خاصة عندما يركز الفرد على نجاحات الآخرين دون رؤية التحديات أو الإخفاقات التي مروا بها. هذا الإدراك الجزئي قد يحول الطموح إلى شعور بعدم الكفاية، ويخلق إحساسا دائما بأن ما يتم تحقيقه غير كاف مهما كان كبيرا.

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كذلك يصبح الطموح سلبيا عندما تكون الأهداف عالية إلى حد غير واقعي، أو عندما يقيس الشخص نجاحه بمعايير صارمة لا تراعي الظروف أو الإمكانات المتاحة. عندها يتحول الطموح من محرك إلى عبء، يصاحبه شعور دائم بعدم الرضا حتى عند تحقيق إنجازات واضحة.

وغالبا ما يعيش الأشخاص شديدو الطموح في حالة مقارنة مستمرة بين ما وصلوا إليه وما يعتقدون أنه ينبغي أن يصلوا إليه. هذه المقارنة الدائمة قد تخلق شعورا بالإجهاد النفسي، وتزيد من القلق والخوف من الفشل، إلى درجة أن بعضهم يفقد متعة الإنجاز نفسه لصالح السعي المستمر وراء هدف جديد.

الطموح الأمثل.. ماذا تكشفه تجربة "الصيادين"؟

في محاولة للإجابة عن سؤال: هل الأفضل دائما السعي وراء أهداف كبيرة، أم أن الاكتفاء بأهداف أقرب للواقع قد يكون أكثر فائدة؟ تناولت دراسة حديثة نشرت في مجلة "تايم" عملا بحثيا لعالم الاقتصاد الحيوي بجامعة وايومنغ، ماثيو بورغيس وزملائه.

طور الباحثون نموذجا رياضيا مستوحى من سلوك الصيادين في البحر. بعد الوصول إلى منطقة صيد معينة وتحقيق بعض النتائج، على الصياد أن يقرر: هل ينتقل إلى منطقة أخرى بحثا عن صيد أكبر، أم يبقى في المكان الحالي الذي يعطيه صيدا جيدا بالفعل؟

في النموذج، جرى تمثيل الأفراد على أنهم "وكلاء" يبحثون عن مكافآت عبر سلسلة من الخيارات المتتابعة. في كل مرة كان عليهم أن يقرروا: هل يواصلون البحث عن فرصة أفضل، أم يكتفون بما حصلوا عليه حتى الآن؟ وفي نهاية التجربة، قورنت النتائج لمعرفة أي إستراتيجية حققت أكبر قدر من المكافآت.

أظهرت نتائج النموذج أن أفضل النتائج تحققت عند مستوى طموح "متوسط مرتفع":

الطموح المرتفع جدا قاد غالبا إلى نتائج أسوأ، لأنه يدفع صاحبه إلى البحث المستمر وعدم الاكتفاء، مما يؤدي إلى إضاعة فرص جيدة كانت كافية.

في المقابل، القبول الدائم بنتائج أقل من المتوسط جعل الأفراد يخسرون فرصا أفضل كان يمكنهم الوصول إليها لو رفعوا سقف توقعاتهم قليلا.

بعبارة أخرى، "الطموح الأمثل" كان أعلى من المتوسط، لكنه ليس بلا حدود. لا إفراط في المطاردة ولا تفريط في الفرص المتاحة.

وتشير الباحثة في جامعة ستانفورد إيكاترينا لاندغرين إلى أن هذا "الطموح الأمثل" لا ينفصل عن السياق؛ فعندما تكون الفرص محدودة، قد تتحول المبالغة في البحث عن الأفضل إلى خسارة لما هو متاح بالفعل، خاصة في زمن نرى فيه عبر الشاشات جانبا واحدا من نجاحات الآخرين.

في النهاية، لا يمكن اعتبار الطموح قيمة إيجابية أو سلبية بشكل مطلق، بل هو أداة تعتمد على كيفية استخدامها. المعادلة الحقيقية ليست في التخلي عن الطموح، بل في فهمه وإدارته بوعي، بحيث يبقى دافعا يعطي معنى للحياة، لا سببا للإرهاق أو سجينا للمقارنة بالآخرين.