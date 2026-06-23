تخيل أنك استيقظت يوما، ضغطت على مفتاح الإضاءة فلم يعمل، أو فتحت صنبور المياه فخرجت منه مياه عكرة، ثم حاولت تصفح هاتفك لمتابعة جدول مواعيد الحافلات قبل سفرك، فوجدت الشبكات الحكومية معطلة تماما. في ساعات معدودة، ستتحول مدينتك الحديثة المنظمة إلى ساحة فوضى عارمة.

هذه الكارثة "الافتراضية" تصوير دقيق لما يمكن أن يحدث إذا قرر "جنود الظل" الغياب عن العمل يوما واحدا.

بمناسبة يوم الأمم المتحدة للخدمة العامة، الذي يوافق 23 يونيو/حزيران، وتحت شعار هذا العام الذي يركز على الابتكار والشمولية في المؤسسات العامة، وبينما تتجه الأضواء والجوائز غالبا نحو المهن الأمامية؛ يعمل خلف الكواليس آلاف الموظفين العموميين الذين يديرون "تروس" الحياة اليومية في تفان وإخلاص، محولين المدن الكبيرة المعقدة إلى أماكن قابلة للعيش في أمان، من دون أن يراهم أحد.

مهندسو شريان الحياة.. من يضمن نقاء قطرة الماء؟

عندما نفتح الصنبور لغسل وجوهنا أو للشرب، نادرا ما نفكر في الرحلة التي قطعتها هذه المياه حتى تصل إلينا. في أعماق محطات المعالجة والتنقية الحكومية، يعمل فنيون ومحللون كيميائيون لساعات طويلة.

ولا يقتصر دورهم على تشغيل المضخات، بل يمتد إلى مراقبة جودة المياه وحمايتها من الملوثات البيولوجية والكيميائية، في عملية أشبه بـ"الأمن القومي الصحي".

وبحسب تحقيق نشرته منصة "إي تي إتش زيورخ ريسيرتش كولكشن" (ETH Zurich Research Collection) حول العمال الأساسيين في البنية التحتية للمدن، يعمل موظفو شبكات المياه والصرف الصحي في بيئات عالية الخطورة لضمان عدم توقف الإمدادات للحظة واحدة. غيابهم يعني ببساطة انتشار الأوبئة، وتوقف قطاعات كاملة عن العمل، من المستشفيات إلى المصانع.

ورغم أن حياتنا اليومية متوقفة حرفيا على ما يفعلونه، يظل هؤلاء من أقل الفئات رؤية في المجتمع، ولا يلتفت أحد إلى وجودهم إلا عندما تنقطع المياه.

حراس الأجواء.. عيون معلقة في السماء لا تعرف النوم

على ارتفاع آلاف الأقدام، تحلق طائرات الركاب والشحن عبر قارات العالم بسلام. خلف الشاشات المظلمة في أبراج المراقبة بالمطارات الحكومية، يجلس "مراقبو الحركة الجوية" الذين تقع على عاتقهم مسؤولية إدارة آلاف الأرواح المعلقة في السماء يوميا.

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العمل في هذا القطاع يتطلب تركيزا ذهنيا استثنائيا، فأي هفوة بسيطة قد تؤدي إلى كارثة جوية. هؤلاء الموظفون يديرون مسارات الطيران ويتعاملون مع الاضطرابات الجوية المفاجئة وحالات الطوارئ ويبتكرون حلولا لحظية تحت ضغط الوقت، من دون أن يعرفهم المسافرون أو يسمعوا نبرات أصواتهم عبر اللاسلكي.

الحماة الرقميون.. جنود الأمن السيبراني الحكومي

لم تعد الخدمات العامة في عام 2026 تقتصر على الأرصفة والمواسير، بل امتدت إلى الفضاء الرقمي. مع هذا التحول، برز جيل جديد من موظفي الخدمة العامة: "محللو الأمن السيبراني الحكومي".

هؤلاء المهندسون يسهرون على حماية قواعد البيانات الضخمة التي تضم سجلات المواطنين الصحية والمالية والتعليمية. يصدون يوميا مئات الهجمات السيبرانية التي تستهدف تعطيل شبكات المستشفيات أو أنظمة المرور الذكية أو الخدمات الرقمية الأساسية.

تشير دراسة نشرتها منصة "بي إم سي ببمد سنترال" (BMC PubMed Central) حول مرونة البنى التحتية الحيوية في المدن الكبرى، إلى أن الأنظمة الرقمية الحكومية أصبحت العمود الفقري الذي يمنع انهيار الخدمات الطبية واللوجستية في الأزمات.

هؤلاء التقنيون يواجهون شاشاتهم لساعات طويلة لحماية الأمن العام، دون أن يحملوا سلاحا أو يرتدوا بزات عسكرية، لكنهم مع ذلك يقفون في خط دفاع لا يقل حساسية عن أي خط أمامي.

"تروس" الحياة اليومية كما تراها الأمم المتحدة

تؤكد الأدبيات والتقارير الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة بمناسبة "يوم الخدمة العامة" أن المنظمة لا تنظر إلى موظفي الخدمة العامة باعتبارهم مجرد عاملين في وظائف مكتبية أو روتينية، بل تصفهم بأدوار أعمق ترتبط بالتنمية والاستقرار البشري.

ويمكن تلخيص رؤية الأمم المتحدة لهؤلاء الموظفين في 4 دوائر رئيسية:

العمود الفقري للتنمية المستدامة : تصفهم الأمم المتحدة بأنهم المحرك الأساسي والمستجيب الأول لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". فهم من يحولون السياسات والخطط الكبرى، مثل مكافحة الفقر وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة، إلى خدمات ملموسة يعيشها المواطن يوميا.

: تصفهم الأمم المتحدة بأنهم المحرك الأساسي والمستجيب الأول لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة". فهم من يحولون السياسات والخطط الكبرى، مثل مكافحة الفقر وتوفير التعليم والرعاية الصحية والمياه النظيفة، إلى خدمات ملموسة يعيشها المواطن يوميا. خط الدفاع الأول في الأزمات : في تقاريرها الأخيرة، وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم الجنود الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات العالمية والكوارث الطبيعية والأوبئة والتغيرات المناخية، مضحين أحيانا بسلامتهم الشخصية لإبقاء المجتمعات آمنة.

: في تقاريرها الأخيرة، وصفتهم الأمم المتحدة بأنهم الجنود الذين يقفون في الخطوط الأمامية لمواجهة الأزمات العالمية والكوارث الطبيعية والأوبئة والتغيرات المناخية، مضحين أحيانا بسلامتهم الشخصية لإبقاء المجتمعات آمنة. بناة الثقة بين الشعوب والحكومات : ترى الأمم المتحدة أن موظف الخدمة العامة هو "الوجه الفعلي للدولة". بقدر نزاهته وكفاءته وابتكاره في تقديم الخدمة، تُبنى جسور الثقة أو تُهدم بين المواطن ومؤسساته الحاكمة.

: ترى الأمم المتحدة أن موظف الخدمة العامة هو "الوجه الفعلي للدولة". بقدر نزاهته وكفاءته وابتكاره في تقديم الخدمة، تُبنى جسور الثقة أو تُهدم بين المواطن ومؤسساته الحاكمة. رواد الابتكار والشمولية: تتجاوز المنظمة الصورة النمطية للموظف البيروقراطي، لتصف موظفي الخدمة العامة المعاصرين بأنهم "مبتكرون" يقودون التحول الرقمي، ويجدون حلولا ذكية ومرنة تضمن وصول الخدمات إلى جميع فئات المجتمع دون تمييز أو إقصاء.

سيكولوجية "العمل في الظل".. ثمن النجاح غير المرئي

المفارقة الأكبر في عمل هؤلاء الموظفين تكمن في أن نجاحهم يعني اختفاءهم عن المشهد. فكلما سارت الخدمة العامة بسلاسة أكبر، قلّ إدراك المواطن لوجود من يديرها.

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نحن نادرا ما نتذكر عامل النظافة الصباحي أو فني صيانة شبكات الكهرباء الليلية أو منسق الاتصالات في غرف الطوارئ، إلا عندما تتعطل الخدمة أو تقع أزمة.

هذا "نمط الاختفاء" يفرز تحديات نفسية واجتماعية صعبة. تشير تقارير صادرة عن المعهد القانوني للأفراد والتنمية (Chartered Institute of Personnel and Development) -تناولتها منصات مثل "هيربرت سميث فريهيلز" (Herbert Smith Freehills) في سلسلتها حول "مدن المستقبل"- إلى أن عمال البنى التحتية الحيوية وغرف الطوارئ يعانون مستويات مرتفعة من الإجهاد النفسي والاحتراق الوظيفي.

هذا الاحتراق ناتج عن ثقل المسؤولية، مقرونا بنقص التقدير المجتمعي، فضلا عن مواجهتهم المستمرة لأزمات السكن والضغوط المعيشية في المدن الكبرى التي يضمنون بأنفسهم استمرار عملها.

الامتنان كواجب مجتمعي.. صمام أمان الحضارة

إعادة الاعتبار لهؤلاء الموظفين ليست مجرد لفتة رمزية في مناسبة أممية، بل واجب مجتمعي وأخلاقي يضمن استمرار جودة حياتنا.

يحتاج تصورنا لقيمة العمل إلى مراجعة، بحيث لا تقاس قيمة الإنسان بمدى شهرته أو ظهور اسمه تحت الأضواء. الخدمة العامة هي العمود الفقري للحضارة الحديثة، وغياب هذا العمود يعني ببساطة أن المدن ستنهار وأن التكنولوجيا التي نتباهى بها ستتحول إلى خردة بلا معنى.

تقدير هؤلاء الأبطال يبدأ من تفاصيل بسيطة: كلمة شكر صادقة لعامل البلدية، وتفهم الضغوط التي يمر بها موظفو الطوارئ، ودعم نقاش عام يضغط على المؤسسات لضمان حصولهم على حقوقهم المادية والرعاية النفسية التي تليق بحجم تضحياتهم الخفية.

وفي يوم الخدمة العامة، ربما تكون أصدق تحية لهؤلاء هي أن نتذكر أنهم "تروس" المدينة التي تعمل في صمت، وأن الحضارة التي نعيشها لا يمكن أن تستمر من دون أيد كثيرة لا تُرى، لكنها تحرك كل شيء.