واقيات الشمس المعدنية أم الكيميائية؟ إليك ما يقوله الخبراء

ينصح الخبراء باستخدام واقيات الشمس بشكل يومي عند الخروج من المنزل حتى في الأيام الغائمة أو الممطرة، ولحماية بشرتك من علامات الشيخوخة المبكرة لا بد أن تختاري منتجا يعطيك أفضل النتائج، إلا أن كثرة الخيارات قد تصيبك فعلا بالحيرة. فبغض النظر عن العلامة التجارية التي تفضلينها أو عن مستوى الحماية الذي تبحثين عنه، لا يزال عليك الاختيار بين الواقيات المعدنية و الكيميائية، فأيهما أفضل؟

رغم أن النوعين يحققان الهدف نفسه، فإنهما يختلفان في المكونات الفعالة وطريقة عمل كل منهما لحماية البشرة من أشعة الشمس الضارة.

الفرق بين واقي الشمس المعدني والكيميائي

تشرح طبيبة الجلد تايلور بولوك لموقع كليفلاند كلينك أبرز الفروق بين واقي الشمس المعدني والكيميائي، وكيفية اختيار الأنسب لك. وتؤكد أن استخدام أي نوع من الحماية أمر ضروري عند التعرض لأشعة الشمس، لتجنب الحروق وتقليل خطر الإصابة بسرطان الجلد مثل الميلانوما.

ويُعد واقي الشمس المعدني وواقي الشمس الكيميائي النوعين الرئيسيين المتوفرين في الأسواق، ويمكن التمييز بينهما من خلال الاسم على العبوة والمكونات المدرجة في الخلف.

واقي الشمس المعدني

يُعرف أيضا باسم الواقي الفيزيائي، ويتميز بتركيبته الأكثر كثافة وسماكة مقارنة بالأنواع الكيميائية. تقول الطبيبة بولوك إنه يتكون "من معادن تعمل على حماية الجلد عبر عكس الأشعة فوق البنفسجية".

ومن أبرز مكوناته الفعالة: أكسيد الزنك، وثاني أكسيد التيتانيوم.

يعمل هذا النوع كدرع على سطح البشرة يعكس الأشعة ويشتتها بعيدا عنها، كما يبدأ مفعوله مباشرة بعد وضعه. لكنه غالبا يكون معتما وغير شفاف عند وضعه.

واقي الشمس الكيميائي

أما الواقي الكيميائي فيحتوي على مركبات تمتص الأشعة فوق البنفسجية بدلا من عكسها. وتوضح الطبيبة أنه يعمل مثل "إسفنجة" تمتص الأشعة وتحولها إلى حرارة تُطلق بعيدا عن الجلد.

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ومن مكوناته الشائعة: أفوبنزون (Avobenzone)، وأوكسيبنزون (Oxybenzone)، وأوكتينوكسات (Octinoxate).

ويكون عادة شفافا على البشرة، لكنه يحتاج إلى وقت (نحو 20 دقيقة) ليصبح فعالا بعد وضعه.

مميزات وعيوب الواقي المعدني

من أبرز مميزات الواقي المعدني أنه:

مناسب للبشرة الحساسة.

خيار جيد للبشرة المعرضة لحب الشباب لأنه لا يسد المسام.

يبدأ مفعوله فورا بعد التطبيق.

أما عيوبه:

قوامه أكثر سماكة وصعوبة في الفرد أحيانا.

قد يترك طبقة بيضاء واضحة على البشرة، خاصة الداكنة.

مميزات وعيوب الواقي الكيميائي

من أبرز مميزات الواقي الكيميائي:

سهل التوزيع على البشرة وذو ملمس خفيف.

شفاف ولا يترك طبقة بيضاء.

مقاوم للماء والعرق لفترة أطول.

مناسب للأنشطة الخارجية.

أما عيوبه:

قد يسبب تهيجا أو حساسية لدى بعض الأشخاص.

يحتاج إلى وقت قبل أن يصبح فعالا.

يتم امتصاص بعض مكوناته عبر الجلد، ما يثير بعض المخاوف الصحية.

أيهما أفضل؟

رغم الجدل، لا يوجد نوع "أفضل" بشكل مطلق، فالأمر يعتمد على نوع البشرة والتفضيل الشخصي. تؤكد الطبيبة بولوك: "أفضل واقي شمس هو الذي تستخدمينه بانتظام وتلتزمين به".

مع ذلك، تشير بعض الدراسات إلى مخاوف من امتصاص بعض مكونات الواقيات الكيميائية، بينما تُعتبر المكونات المعدنية أكثر أمانا وفق تقييمات الجهات الصحية. في المحصلة، استخدام أي نوع من واقي الشمس أفضل بكثير من عدم استخدامه إطلاقا، والأهم هو حماية البشرة بشكل يومي عند التعرض للشمس.