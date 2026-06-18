يخبرك كثيرون أن عليك الاستماع إلى حدسك الداخلي والثقة به. لكن ذلك الصوت الذي لا يكف عن الحديث في رأسك، يشجعك أحيانا ويحبطك أحيانا أخرى، يضعك في حيرة: هل هو حدس حكيم يحاول حمايتك، أم قلق متضخم لن يدعك تُقدم على أي خطوة؟

عندما يصبح الصوت الداخلي مربكا

من تجارب الرفض أو الخيانة أو الإحباط، تتعلم عقولنا أن تحمينا من تكرار الألم، تبقى في حالة تأهب وتدفعنا لتجنب مواقف تشبه ما جرحنا سابقا. هذه آلية منطقية تصنع من تجاربنا حكمة ومعنى.

الحدس هو القدرة على معرفة شيء ما دون كثير من التفكير الواعي، هو توقع يستند في العمق إلى خبرات ومعارف راكمناها.

المشكلة تظهر حين يستمر الصوت التحذيري حتى بعد تغير الظروف وغياب الخطر. عندها نتردد في اتخاذ القرار، ونسأل أنفسنا: هل هذا صوت حدس حكيم، أم قلق يقيّدنا إذا تركناه يقود؟

كيف تعرف أن ما تسمعه هو القلق؟

القلق لا يتناسب غالبا مع حجم الموقف، يضعك في مستوى عال من الضيق ويعطل حياتك اليومية ويدفعك للتجنب والتشتت.

التفريق بين الحدس والقلق ليس سهلا، فكلاهما يحمل رسائل تحذير. لكن الخبراء ينصحون بتحليل مصدر الفكرة ونبرتها، حاول تفكيك ما يدور في رأسك عبر بعض الأسئلة:

هل يمكنك التفكير بهدوء؟

إذا استطعت تحديد مخاوفك والبحث عن معلومات إضافية والتفكير فيها، فأنت أقرب إلى صوت الحدس.

إذا لم تنجح الأدلة والأسباب في تهدئة مخاوفك، وكل ما يسيطر هو صوت واحد يكرر: "توقف، لا تُقدم على هذه الخطوة"، فالغالب أنك تسمع صوت القلق.

شعور بالاستعجال أم سكينة نسبية؟

القلق ينبع من الخوف، فيستمر ويضغط عليك لتتصرف بسرعة كي يتوقف الألم.

الحدس شعور أعمق وأهدأ نسبيا -حتى عندما يحذر- يصاحبه قدر من السكينة والوضوح.

هل الصوت مستمر لا يهدأ؟

في الحدس يلوح لك شعور أو فكرة ثم يهدأ قليلا.

في القلق لا يتوقف الدماغ عن تدوير الفكرة نفسها وإعادة سيناريوهاتها.

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هل تلاحقك سيناريوهات كارثية؟

القلق يظهر في صورة توقع متكرر للأسوأ ورغبة في التجنب وإحساس دائم بالضيق.

الحدس قد يحذر أحيانا، لكنه أيضا يدفع للإقدام والتجربة أحيانا أخرى ويمنح شعورا نسبيا بالانفتاح.

هل هناك أعراض جسدية واضحة؟

القلق كثيرا ما يصاحبه تعرق وخفقان قلب وتوتر عضلي وشعور بالانقباض.

توضح جوديث بيك، أستاذة علم النفس في الطب النفسي بجامعة بنسلفانيا، أن الدماغ لا يفرق دائما بين التهديدات الحقيقية والوهمية، فيطلق استجابة "المواجهة أو الهروب" حتى في غياب خطر حقيقي.

هل الإحساس واضح لكنه غير ملح؟

الحدس شعور واضح لكنه غير متشبث، يترك لك مساحة لتوازن الإيجابيات والسلبيات.

القلق يحمل شحنة عاطفية عنيفة، وحين تهدأ تتغير نظرتك للأمور أحيانا كليا.

هل أنت في دائرة تجنب مستمرة؟

القلق يتدثر بالتوجس والذعر، ويدفعك إلى رد فعل اندفاعي هدفه الأساسي تجنب الشعور بعدم الارتياح. إذا تركته يقرر عنك، ستلاحظ أنك تفوّت فرصا وأن جودة حياتك تتراجع.

الاختصاصية النفسية بالوما غارسيا زوبييتا، وفق موقع "هولا" الإسباني، تنصح بسؤال بسيط يعيد ضبط العقل: هل يناسب رد فعلي حجم الموقف، أم أنه استجابة مكررة لتجربة ماضية مؤلمة؟ هذا السؤال يعيدك للحاضر حتى لا تظل أسير الماضي.

ماذا تفعل مع القلق؟

ينصح الخبراء بممارسة تمارين اليقظة الذهنية، والانخراط في أنشطة تمنحنا الهدوء، وإتاحة مساحة لصوت العقل.

الوعي بوجود القلق وفهم مصدره يقللان من شدته وتأثيره، حين نفهم ما نشعر به، نستطيع أن نلاحظ القلق دون أن نسمح له بقيادة سلوكنا. عندها تتوقف جروح الماضي عن التحكم في قرارات المستقبل.

في مواجهة القلق، لا يتعلق الهدف بإسكاته تماما، فهذا غير واقعي. المهم هو أن ندرك أنه القلق وأن نضعه في حجمه الصحيح وألا نمسك مقوده ونحن نسلم له دفة القيادة.

لكن إذا كان القلق يحتاج إلى "ضبط" واحتواء، فماذا عن الحدس؟ هل يمكن الوثوق به فعلا دون كثير من التفكير؟

الحدس.. شعور تصنعه التجارب لا المعجزات

الحدس يفتقر إلى تعريف علمي قاطع. وهو ليس عصمة من الخطأ، لأنه يعتمد جزئيا على تفكير عاطفي. لكنه في جوهره أحد أشكال المعرفة التي تختزنها عقولنا عبر التجارب. لا يستند إلى حجج منطقية واضحة، بل إلى "إحساس" تشكله الغريزة والخبرة.

لوقت طويل نظر كثير من العلماء إلى الحدس باعتباره أمرا غير عقلاني. لكن أبحاثا حديثة، أشار إليها تقرير في مجلة "تايم"، تقترح أن أحكامه تكون أحيانا أكثر واقعية من تلك التي تعتمد فقط على التحليل المنطقي البطيء.

تترك تجاربنا الماضية، وما صاحبها من مشاعر، نوعا من "البصمات" في الجسد والعقل، تسمى أحيانا "المؤشرات الجسدية" (Somatosensory markers). هذه المؤشرات ترشدنا في لحظات اتخاذ القرار، فتولد مشاعر تميل بنا نحو خيار أو آخر، حتى قبل أن نملك وقتا كافيا للتفكير الواعي.

الحدس يختلف عن الغريزة التي نولد بها. الغريزة فطرية، أما الحدس فهو مهارة تنمو عبر المعرفة والتعلم، يشبه ذلك قدرة لاعب كرة السلة على توقع مسار الكرة واتخاذ قرار في جزء من الثانية خلال المباراة. لهذا لا يتساوى الحدس لدى كل الناس، يتأثر بـ:

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حجم الخبرة في المجال نفسه.

القدرة على التعلم من التجارب.

سرعة عقد الروابط بين معلومات مختلفة.

الشخصية ومستوى الانفتاح على التجارب الجديدة.

في المواقف التي لا يتوفر فيها وقت كاف للتحليل أو حين تكون المعلومات ناقصة، يلعب الحدس دورا أكبر في توجيه قراراتنا.

كيف نستخدم الحدس دون أن نقع في فخ القلق؟

في كتابها "الحدس اليومي" (Everyday Intuition) تؤكد الكاتبة إليزابيث غرينوود أن الحدس يتغذى على الخبرة والمعرفة، وأن الاستفادة منه تتطلب:

ملاحظة أنماط الشعور التي تتكرر لديك شخصيا.

التمييز بين حدس هادئ وقلق ملح.

مزاوجة التفكير المنطقي مع الإحساس الداخلي للوصول إلى قرار متوازن.

يمكن تطوير الحدس عبر:

الانفتاح على تجارب جديدة وعدم الهروب الدائم من المواقف الصعبة.

التأمل في القرارات السابقة: متى أصاب حدسك؟ ومتى خدعك خوفك؟

التعلم المستمر الذي يغذي "قاعدة بيانات" عقلك اللاواعي.

تشير غرينوود إلى أن التأمل في عاداتنا مهم أيضا. ستكتشف مثلا أن أسوأ وقت لاتخاذ قرارات مصيرية قد يكون قبل النوم مباشرة، أو عندما تكون جائعا أو مرهقا، وأن الحدس في هذه اللحظات يكون مغطى بضباب القلق أو التعب.

في النهاية، الصوت الداخلي لا يختفي. لكن يمكنك أن تتعلم قراءة نبرته: متى يدفعك لتوسيع حياتك؟ ومتى يحاول فقط حمايتك عبر حبسك في منطقة آمنة تضيق مع الوقت؟ التحدي ليس في إسكات الصوت تماما، بل في فهمه: أن تميز بين حدس يستحق الإصغاء، وقلق يستحق المواساة لا القيادة.