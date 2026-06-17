هل تبحث عن حلوى تواكب حماس المونديال؟.. جرب كوكيز كرة القدم

مع انشغال ملايين المشجعين بمتابعة كأس العالم 2026، تمتد أجواء المنافسة والحماس إلى المطابخ أيضا، وتنتشر وصفات مستوحاة من عالم كرة القدم تضفي طابعا احتفاليا على جلسات المشاهدة العائلية.

ويعد "كوكيز" (Cookies) كرة القدم من الحلويات التي يمكن إعدادها بسهولة لهذه المناسبة، إذ تعتمد على عجينة الزبدة التقليدية مع لمسة بصرية مستوحاة من شكل الكرة.

ولا تحتاج وصفة هذا النوع من البسكويت إلى مكونات معقدة، مما يجعلها مناسبة للتحضير السريع قبل انطلاق المباريات أو خلال العطلات والتجمعات العائلية.

المكونات

225 غراما من الزبدة الطرية.

100 غرام من السكر الناعم.

بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

300 إلى 350 غراما من الدقيق.

ملعقة إلى ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكاكاو.

طريقة التحضير

خفق الزبدة مع السكر حتى يصبح الخليط كريمي القوام. إضافة البيضة والفانيليا، ثم متابعة الخفق حتى تمتزج المكونات. إضافة الدقيق تدريجيا مع التحريك إلى أن تتشكل عجينة متماسكة وسهلة التشكيل. تقسيم العجينة إلى قسمين متساويين. إضافة مسحوق الكاكاو إلى أحد القسمين وعجنه حتى يتجانس اللون. تشكيل كرات صغيرة جدا من العجين الأبيض والبني. ترتيب الكرات بجانب بعضها لتكوين النمط المعروف لكرة القدم. الضغط عليها برفق حتى تأخذ شكل قرص دائري متناسق. وضع القطع في صينية مبطنة بورق الخبز. خبزها في فرن مسخن مسبقا على حرارة 170 إلى 180 درجة مئوية لمدة 10 إلى 12 دقيقة أو حتى تنضج.

أفكار للتقديم

يمكن تقديم كوكيز كرة القدم إلى جانب الشوكولاتة الساخنة أو الحليب للأطفال، كما يمكن ترتيبها على أطباق تحمل ألوان الفرق المشاركة في البطولات لإضفاء أجواء احتفالية أثناء مشاهدة المباريات.

وللحصول على شكل أوضح للنقوش، يُنصح بتبريد العجين لفترة قصيرة قبل التشكيل، مع الحرص على أن تكون الكرات صغيرة ومتقاربة للحصول على نمط يشبه كرة القدم قدر الإمكان.