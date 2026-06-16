فيتامين يمكن أن يساعد في الحفاظ على صحة دماغك في الشيخوخة.. تعرف عليه

مع ظهور أول أعراض الإصابة بنزلات البرد، يكون فيتامين "سي" هو أول ما يخطر ببال أغلب الناس، لكن دراسة يابانية حديثة كشفت عن ارتباط مستويات هذا الفيتامين في الدم بصحة الدماغ في مرحلة الشيخوخة.

وذكرت الدراسة، التي أُجريت على أكثر من ألفي شخص تزيد أعمارهم على 64 عاما، أن الحصول على كمية كافية من فيتامين "سي" يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ مع التقدم في العمر.

واعتمدت الدراسة، التي أجراها فريق بحثي من جامعتي هيروساكي وكيوتو ومركز أبحاث الغذاء والصحة في اليابان، على قياس مستويات فيتامين "سي" في بلازما الدم خلال التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

ووجد الباحثون أن نقص مستويات فيتامين "سي" في الدم يقترن بتراجع حجم المادة الرمادية في الدماغ، فضلا عن ضعف الوصلات العصبية داخل أجزاء المخ المسؤولة عن وظائف الانتباه والذاكرة.

وخلال الدراسة، التي نشرتها الدورية العلمية "بلوس وان"، أشار الباحثون إلى بعض العوامل التي ترتبط بصحة المخ، مثل ممارسة التدريبات البدنية ومستوى التعليم والعادات الغذائية وغيرها.

وذكر أحد الباحثين المشاركين في الدراسة أن هذه النتائج تسلط الضوء على فرضية أن الوجبات الغذائية الغنية بفيتامين "سي" ربما تدعم الحفاظ على صحة الدماغ والحد من تراجع الوظائف المعرفية المرتبط بتقدم السن.

ورغم أن هذه النتائج تشير إلى أن الحفاظ على مستويات مرتفعة من فيتامين "سي" في الجسم يدعم صحة المخ في مرحلة الشيخوخة، فإنها لم تطرح تفسيرات لهذه الملاحظة.

ونقل الموقع الإلكتروني "هيلث داي" المتخصص في الأبحاث الطبية، عن باحثين مشاركين في الدراسة قولهم إنه من الضروري إجراء مزيد من الأبحاث للتيقن من صحة هذه النتائج.